Experiența unei românce când a rezervat un apartament în Grecia: „Ajungeam cu copilul până în fața ușii și mă trezeam că nu am cazare”

O româncă a povestit pe rețelele de socializare experiența prin care a trecut când a făcut o rezervare , unde urma să meargă însoțită de copil.

După ce a făcut rezervarea pe o platformă de turism, aceasta a observat la scurt timp că apartamentul încă era disponibil în același interval. După ce a contactat proprietarul, acesta i-a transmis că apartamentul fusese deja rezervat de altcinvea pe o altă platformă de turism, așa că a rugat-o să anuleze sejurul.

Românca era să se trezească fără cazare în Grecia

„Vreau să fac o postare de atenționare în ceea ce privește rezervarea pe Booking. Vineri seara am rezervat un apartament în Salonic fără anulare gratuită. Sâmbătă, uitându-mă încă o dată pe Booking, am observat aceeași proprietate disponibilă pentru perioada aleasă de mine.

Am contactat proprietarul pe Whatsapp și l-am întrebat dacă are 2 apartamente în același bloc și mi-a spus că nu are și, de fapt, apartamentul pe care eu l-am rezervat nu e disponibil, pentru că l-a mai rezervat altcineva pe Airbnb și că mă roagă să anulez eu rezervarea.

I-am spus că eu nu am cum să anulez pentru că e non-refundable și că eu voi pierde banii și că trebuie să anuleze el, pentru că e vina lui că nu și-a gestionat rezervările, nu a mea.

Sfatul meu este să nu încercați să anulați voi rezervările, dacă sunteți rugați de gazde”, a scris românca, potrivit

Proprietarul nu i-a mai răspuns româncei

„Răspunsul lui a fost … liniște! Deci dacă eu nu-l contactam, el nu avea de gând să-mi spună că nu pot ocupa apartamentul și ajungeam cu copilul până în fața ușii și mă trezeam că nu am cazare.

Am luat legătura cu Booking prin mesaje și telefon și le-am spus situația. Drept urmare, Booking și l-a scos pe stimabilul domn de pe platformă.

Sfatul meu este să nu încercați să anulați voi rezervările dacă sunteți rugați de către gazde pentru că așa ei nu vor fi sancționați. Cel mai bine luați legătura cu Booking și ei vor acționa în consecință”, este mesajul transmis de o româncă pe o pagină de Facebook destinată vacanțelor