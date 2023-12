Expert antidrog, despre șoferul care provocat accidentul de la 2 Mai: În viața acestui tânăr au fost cel puțin șapte tipuri de droguri, cu probe. Cu siguranță, este în sevraj (VIDEO)

Cătălin Țone, expert antidrog, a comentat cazul șoferului care a provocat accidentul mortal de la 2 Mai, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a spus că „în viața acestui tânăr au fost cel puțin șapte tipuri de droguri, cu probe”.

Întrebat despre raportul INML, Cătălin Țone a afirmat: „Am avut o dată la DrugTest, au fost cocaină, amfetamină și metamfetamină. Sunt stimulate ale sistemului nervos central, droguri de mare risc, dintre cele mai periculoase. S-ar părea acum la INML că a ieșit și benzodiazepină și, de asemenea, există posibilitatea să fi ieșit și tetrahidrocanabinol, sau cannabis, de la marijuana. Dacă vorbim despre combinația drog stimulant, cele trei, și cu drog depresurizant al sistemului nervos central, vorbim de un cocktail de tip «speedball». Este foarte cunoscut, așa se numește pe stradă sau «plus-minus»”.

„Este foarte periculos, o dependență rapidă, se agață în creier, distorsiuni, halucinații. Practic, persona nu mai este stăpână pe propriile simțuri, psihoze, psihoze puternice, stări de violență. Este foarte, foarte periculos. Este, dacă vreți, zona de lux, zona care și-o permite. Nu și-o permite oricine, pentru că vorbim de 100 de euro gramul de cocaină (…). Se deturnează cu ușurință din circuitul legal aceste benzodiazepine, barbiturice, analgezice ș.a.m.d.”, a continuat expertul antidrog.

„Nu e nimic surprinzător la acest tânăr, pentru că, să ne amintim, la 13 ani a fost prins cu cannabis și i s-a dat o clasare pe lipsa vârstei de responsabilitate pentru că nu avea încă 14 ani împliniți. A mai fost prins la 18 ani încă o dată și s-a dat acea renunțare la urmărire penală. Și am văzut un filmuleț filmat și postat acum câteva luni, el, împreună cu iubita, expunea Xanax și vorbea despre oxicodonă, iar domnișoara rula o bancnotă de 500 de euro, care, după părerea mea, după experiența mea profesională, să prizeze fie cocaină, fie amfetamină”, a adăugat el.

„În viața acestui tânăr au fost cel puțin șapte tipuri de droguri, cu probe (…). Este clar, era un tânăr cuprins de droguri. Cu siguranță, este în sevraj, un sevraj care poate fi parțial tratat în sistemul penitenciar. IPJ Constanța nu are această posibilitate, dar în sistem penitenciar poate fi tratat. Dacă nu poate fi tratat, atunci se va apela la o unitate specializată, la o secție specializată, sub supraveghere și sub pază”, a mai declarat Cătălin Țone.