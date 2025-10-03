Experții DENT ESTET: Când o gingie inflamată este un semnal de alarmă pentru sănătatea ta dentară

Dacă gingia sângerează la periaj sau pare inflamată nu este un semn banal, ci un avertisment medical. În spatele acestor manifestări se poate ascunde parodontita (cunoscută în termeni populari ca „boala parodontală” sau „parodontoză”) – o boală care afectează structurile de susținere ale dintelui și care, netratată, duce la pierderea tuturor dinților.

Bolile parodontale sunt printre cele mai răspândite afecțiuni orale, cu rate de incidență în creștere în ultimii ani. Potrivit unui din 2025, peste 1 miliard de oameni se confruntă cu astfel de afecțiuni, la nivel global. În România, un studiu realizat, anul trecut, de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, arată că aproximativ 40% dintre adulți prezintă boli parodontale, cu risc mai ridicat la persoanele cu vârste între 35 și 44 de ani, respectiv 65 și 74 de ani.

De ce se inflamează gingiile?

Gingia se inflamează atunci când placa bacteriană (biofilmul dentar) nu este îndepărtată eficient prin igienă zilnică. Bacteriile eliberează toxine care provoacă o reacție inflamatorie: roșeață, edem și sângerare. Dacă inflamația rămâne superficială, vorbim despre gingivită; dacă se extinde spre os și ligament, apare parodontita.

Pe lângă igiena precară, există alți factori de risc care cresc probabilitatea de a dezvolta inflamații gingivale:

Fumatul – reduce fluxul sangvin gingival și maschează uneori sângerarea

– reduce fluxul sangvin gingival și maschează uneori sângerarea Diabetul necontrolat – crește susceptibilitatea la infecții

– crește susceptibilitatea la infecții Vârsta – peste 35/40 de ani, prevalența parodontitei crește semnificativ, așa cum indică și studiul realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România

– peste 35/40 de ani, prevalența parodontitei crește semnificativ, așa cum indică și studiul realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România Predispoziția genetică – antecedente familiale de parodontoză

– antecedente familiale de parodontoză Stresul și dieta dezechilibrată – influențează răspunsul imun și capacitatea de regenerare a țesuturilor.

Semnele de alarmă: Când știi că e momentul să mergi la medic?

Ignorarea simptomelor poate permite bolii să avanseze. Iată principalele semnale de alarmă:

Sângerarea gingivală – la periaj, la folosirea aței dentare sau chiar spontan. Este cel mai timpuriu indicator clinic

– la periaj, la folosirea aței dentare sau chiar spontan. Este cel mai timpuriu indicator clinic Gingii roșii și umflate – indică inflamație activă

– indică inflamație activă Halitoză persistentă (respirație urât mirositoare) – cauzată de metaboliții bacterieni

(respirație urât mirositoare) – cauzată de metaboliții bacterieni Retracții gingivale – dinții par mai „lungi”, rădăcinile devin vizibile

– dinții par mai „lungi”, rădăcinile devin vizibile Mobilitate dentară – semn de afectare a osului alveolar

– semn de afectare a osului alveolar Apariția de spații între dinți – din cauza migrării dentare

Legătura dintre boala parodontală și alte afecțiuni sistemice

La nivel global, prevalența bolii parodontale severe a crescut în ultimele decenii. Organizații precum Federația Europeană de Parodontologie (EFP) subliniază că boala rămâne nediagnosticată, deși afectează procente mari din populație și are impact economic semnificativ.

Un indica o prevalență globală a parodontitei, în perioada 2011 – 2020, de aproximativ 62%, în timp ce prevalența parodontitei severe era de 23,6%.

“Este crucial să înțelegem că inflamația parodontală nu afectează „doar gura”. Există asocieri semnificative între parodontită și riscul de boală cardiovasculară sau alte boli sistemice, precum diabetul. Unele publicații științifice raportează o creștere relativă a riscului de boală cardiovasculară cu aproximativ 19%, ajungând până la aproximativ 44% la persoanele cu forme severe, sugerând un posibil rol al încărcării inflamatorii sistemice cauzate de bacterii parodontogene. Este evident, în aceste condiții, că o consultație poate face diferența între dinți naturali și sănătoși sau pierderea tuturor dinților.”, menționează Dr. Gabriel Dobre, medic stomatolog în cadrul clinicilor DENT ESTET și rezident Parodontologie.

De ce este necesară vizita la medicul parodontolog

Sângerarea și inflamația gingiilor NU sunt normale. Ele pot ascunde debutul unei afecțiuni serioase – parodontoza, care poate duce la pierderea tuturor dinților, în cazul în care nu se intervine la timp.

Parodontologul este medicul stomatolog specializat în diagnosticarea și tratarea bolilor gingivale și parodontale. Un parodontolog va face o evaluare clinică amănunțită și va oferi un plan de tratament specific. La , pacienții beneficiază de o consultație realizată de medici cu experiență clinică vastă, formați conform celor mai noi ghiduri internaționale.

Tehnologii avansate pentru un diagnostic corect

Un diagnostic precis este esențial pentru a salva dinții. În clinicile DENT ESTET, echipa medicală are la dispoziție cele mai complexe și moderne investigații și tehnologii pentru a depista la timp boala parodontală, dar și pentru a interveni chiar și atunci când parodontita s-a instalat și pune în pericol sănătatea pacientului.

Astfel, cu ajutorul radiografiilor digitale și CBCT se poate analiza osul alveolar, iar tehnologii precum sunt folosite de către medicii parodontologi pentru a măsura exact adâncimea pungilor parodontale. Precizia la nivel de mm ajută specialistul să ofere un diagnostic și un plan de tratament corect.

Planul de tratament este personalizat și include:

Terapia inițială parodontală : detartraj, chiuretaj subgingival asistat cu LASER, instruire pentru o igienă orală corectă.

: detartraj, chiuretaj subgingival asistat cu LASER, instruire pentru o igienă orală corectă. Controlul factorilor de risc (renunțarea la fumat, stabilizarea glicemiei).

(renunțarea la fumat, stabilizarea glicemiei). Terapia regenerativă : grefe osoase, membrane biologice, tratamente laser.

: grefe osoase, membrane biologice, tratamente laser. Chirurgia parodontală în cazuri avansate.

Rezultatul? Stabilizarea bolii, menținerea dinților naturali și prevenirea recidivei.

„Echipa noastră de medici are expertiza necesară pentru a oferi cele mai noi și eficiente soluții de diagnosticare și tratament, indiferent că vorbim despre afecțiuni precum parodontita, de carii dentare sau de reabilitări orale complexe. Scopul nu este să tratăm doar dinții, ci să contribuim la îmbunătățirea calității vieții pacienților. Soluțiile noastre de diagnostic și tratament se bazează pe experiența noastră de peste 26 de ani în sănătatea orală din România, dar, mai ales, pe accesul la cele mai inovatoare tehnologii existente în acest moment la nivel mondial.”, precizează Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.

În concluzie, o gingie inflamată nu este doar o problemă de natură estetică, ci poate fi primul semn al parodontozei – o afecțiune extrem de răspândită la nivel mondial și care, netratată, poate duce la pierderea dinților. Intervenția timpurie a medicului parodontolog, susținută de expertiza și tehnologia avansată din clinicile DENT ESTET, face diferența între un tratament fără rezultat și unul de s