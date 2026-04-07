Explozie într-un apartament din București. O trotinetă electrică s-a transformat în bombă

Adrian Teampău
07 apr. 2026, 09:40
Cuprins
O trotinetă electrică a explodat într-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 3 din București. Incidentul s-a produs în cursul dimineții, în jurul orei 7.30 dimineaţa. 

Trotinetă electrică transformată în bombă

O explozie puternică s-a auzit, în această dimineață, marți, 7 aprilie, într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei. O trotinetă electrică, lăsată la încărcat, a explodat, provocând un incendiu în apartamentul situat la etajul zece. Un tânăr, proprietarul trotinetei, care locuia în apartament a ajuns la spital cu arsuri la mâini.

În incendiul care a urmat, au fost distruse aproape toate lucrurile din locuință care au scăpat din explozie.

Din informațiile de la fața locului, a rezultat că vehiculul ar fi fost lăsată, peste noapte, la încărcat, într-un dormitor. În timp, dispozitivul s-a încins și a luat foc, provocând explozia. Suflul a spart geamurile apartamentului, oxigenul alimentând incendiul care a izbucnit.

Majoritatea oamenilor din clădire, speriați de bubuitură s-au autoevacuat până au ajuns pompierii. Aceștia au reușit să stingă incendiul după aproximativ o oră.

„M-am speriat că urma să ies afară, să merg la muncă şi nu am mai…deja am alertat toată scara să coboare afară din bloc şi a trebuit să ieşim singuri. (…) A fost o bubuitură, am coborât, am sunat la 112. El intrase în panică, alerga”, au relatat martorii din bloc, citați de Observator.

Incendiu
Incendiu provocat de explozia unei trotinete Sursa foto: Captura video

Ce probleme apar la astfel de dispozitive

O trotinetă electrică folosesc baterii tip litiu-ion astfel că o singură celulă defectă poate provoca supraîncălzirea în lanţ a componentelor. În final, se poate ajunge la o explozie.

Anual sunt vândute aproximativ 50 de mii de astfel de vehicule în România. Ele se pot transforma în bombe dacă nu sunt îngrijite cum trebuie. Doar în Bucureşti, anul trecut, au fost şapte incendii provocate de trotinete electrice. De asemenea,un incident similar s-a petrecut în urmă cu doi ani la Iaşi, când faţada unui bloc a fost spulberată de explozia bateriei unei trotinete.

În acest context, specialiștii recomandă proprietarilor să fie atenți la bateriile vehiculelor. Acestea nu trebuie să fie deteriorate sau deformate. Se recomandă folosirea încărcătorului original și depozitarea vehiculului departe de materiale uşor inflamabile.

Citește și...
Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
Eveniment
Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
Eveniment
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri
Eveniment
Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri
Nivelul de alertă teroristă în România este „albastru-precaut”. Ce înseamnă, concret, acest cod și ce riscuri există (FOTO)
Eveniment
Nivelul de alertă teroristă în România este „albastru-precaut”. Ce înseamnă, concret, acest cod și ce riscuri există (FOTO)
Alertă de gradul 0 în Tulcea, după atacul Rusiei în porturile ucrainene de la Dunăre. Au fost ridicate două F-16. Unde ar fi căzut resturi de dronă
Eveniment
Alertă de gradul 0 în Tulcea, după atacul Rusiei în porturile ucrainene de la Dunăre. Au fost ridicate două F-16. Unde ar fi căzut resturi de dronă
Rezoluție diluată privind strâmtoarea Ormuz, în fața votului ONU pe fondul tensiunilor cu Iranul
Eveniment
Rezoluție diluată privind strâmtoarea Ormuz, în fața votului ONU pe fondul tensiunilor cu Iranul
Atenție la aditivii din vopseaua de ouă din magazin înainte de Paște. Ce alternative naturale pot fi folosite acasă
Eveniment
Atenție la aditivii din vopseaua de ouă din magazin înainte de Paște. Ce alternative naturale pot fi folosite acasă
Ce se va întâmpla dacă Lumina Sfântă nu va putea fi adusă de la Ierusalim. Soluția găsită de BOR
Eveniment
Ce se va întâmpla dacă Lumina Sfântă nu va putea fi adusă de la Ierusalim. Soluția găsită de BOR
Se montează stâlpișori pe trotuarele din București. Primarul Ciprian Ciucu: „Nu vedem orașul de mașini…” (FOTO)
Eveniment
Se montează stâlpișori pe trotuarele din București. Primarul Ciprian Ciucu: „Nu vedem orașul de mașini…” (FOTO)
Misiunea Artemis II marchează un nou moment istoric. Astronauții au atins o distanță record față de Pământ. Cum se desfășoară misiunea
Eveniment
Misiunea Artemis II marchează un nou moment istoric. Astronauții au atins o distanță record față de Pământ. Cum se desfășoară misiunea
10:35 - Mircea Lucescu evaluat pentru operație. Medic român chemat din Franța în echipa de la Spitalul Universitar
10:35 - Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
10:23 - Rapperul Offset, fostul soț al lui Cardi B, a fost împușcat în Florida. Ce au transmis autoritățile
10:08 - Unde se duc cei mai mulți bani ai românilor. Educația este pe ultimul loc în clasamentul cheltuielilor. Cât de adânc ne bagă statul mâna în buzunare
10:02 - Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
10:02 - Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
09:47 - Femeia lovită pe trecere de fotbalistul de la Rapid a murit. Ce urmează acum pentru Kader Keita
09:30 - Vremea, 7 aprilie: răcire în toată țara, vânt puternic și ninsori la munte
09:17 - Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri
09:04 - ONU intervine în războiul din Orientul Mijlociu. Antonio Guterres cere Statelor Unite şi Israelului să nu atace infrastructura civilă din Iran