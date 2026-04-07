O trotinetă electrică a explodat într-un dintr-un bloc din Sectorul 3 din București. Incidentul s-a produs în cursul dimineții, în jurul orei 7.30 dimineaţa.

Trotinetă electrică transformată în bombă

O s-a auzit, în această dimineață, marți, 7 aprilie, într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei. O trotinetă electrică, lăsată la încărcat, a explodat, provocând un incendiu în apartamentul situat la etajul zece. Un tânăr, proprietarul trotinetei, care locuia în apartament a ajuns la spital cu arsuri la mâini.

În incendiul care a urmat, au fost distruse aproape toate lucrurile din locuință care au scăpat din explozie.

Din informațiile de la fața locului, a rezultat că ar fi fost lăsată, peste noapte, la încărcat, într-un dormitor. În timp, dispozitivul s-a încins și a luat foc, provocând explozia. Suflul a spart geamurile apartamentului, oxigenul alimentând incendiul care a izbucnit.

Majoritatea oamenilor din clădire, speriați de bubuitură s-au autoevacuat până au ajuns pompierii. Aceștia au reușit să stingă incendiul după aproximativ o oră.

„M-am speriat că urma să ies afară, să merg la muncă şi nu am mai…deja am alertat toată scara să coboare afară din bloc şi a trebuit să ieşim singuri. (…) A fost o bubuitură, am coborât, am sunat la 112. El intrase în panică, alerga”, au relatat martorii din bloc, citați de Observator.

Ce probleme apar la astfel de dispozitive

O trotinetă electrică folosesc baterii tip litiu-ion astfel că o singură celulă defectă poate provoca supraîncălzirea în lanţ a componentelor. În final, se poate ajunge la o explozie.

Anual sunt vândute aproximativ 50 de mii de astfel de vehicule în România. Ele se pot transforma în bombe dacă nu sunt îngrijite cum trebuie. Doar în Bucureşti, anul trecut, au fost şapte incendii provocate de trotinete electrice. De asemenea,un incident similar s-a petrecut în urmă cu doi ani la Iaşi, când faţada unui bloc a fost spulberată de explozia bateriei unei trotinete.

În acest context, specialiștii recomandă proprietarilor să fie atenți la bateriile vehiculelor. Acestea nu trebuie să fie deteriorate sau deformate. Se recomandă folosirea încărcătorului original și depozitarea vehiculului departe de materiale uşor inflamabile.