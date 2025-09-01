B1 Inregistrari!
Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 10:23
Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
Sursa foto. Captura video Facebook

UPDATE: Autorităţile au localizat incendiul de pe platforma industrială Sebeş și iau măsuri pentru a-l lichida. În acest context a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție. Din estimările pompierilor, suprafaţa pe care s-a manifestat focul este de aproximativ 3.000 de metri pătraţi.

„Pompierii militari intervin în continuare pentru stingerea tuturor focarelor existente si înlăturarea efectelor negative produse de acesta”, a informat instituţia.

La locul incendiului au ajuns și reprezentanţi ai MAI, Gărzii de Mediu, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi prefectul de Alba, Nicolae Albu, şi primarul municipiului Sebeş, Dorin Nistor.

Șirea inițială:

Un incendiu, după două explozii puternice, a izbucnit la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Sebeș, județul Alba. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru a putea gestiona situația.

Cuprins:

  • Care este situația pe platforma industrială de la Sebeș
  • Pompierii intervin cu forțe sporite

Care este situația pe platforma industrială de la Sebeș

Reprezentanții ISU Alba au declarat că au fost identificate patru victime care sunt conștiente. Două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din corp și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Alte două persoane au au suferit diferite traumatisme și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Focul a izbucnit pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș, după cum transmite publicația locală Alba24. Potrivit sursei citate, incendiul ar fi izbucnit în această dimineață, în jurul orei 07.30.

„Detaşamentul de pompieri Sebeş intervine pentru stingerea unui incendiu in municipiul Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu. Din informaţiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un operator economic, posibil două persoane rănite (ulterior aveau să mai fie descoperiți alți doi răniți – n. red.)”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba.

Pompierii intervin cu forțe sporite

Locuitorii din zonă susțin că, mai întâi, s-ar fi auzit două explozii, una de intensitate mai mică, iar a doua mai intensă. Ulterior, de pe platforma industrială s-a văzut ridicându-se un nor dens de fum negru. Acesta a fost observat din blocurile din vecinătate, dar și din zona autostrăzii.

Inițial, la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară, un echipaj de prim ajutor şi două ambulanţe SAJ Alba. Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate.

Drept urmare, conform ultimelor comunicări ale ISU Alba, pe platforma industrială de la Sebeș acționează cinci mașini de stingere, o autoscară, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple și două ambulanțe SAJ. În zonă au fost trimise șidouă elicoptere SMURD. De asemenea, în sprijin au fost trimise și un echipaj CBRN de la ISU Sibiu, respectivautospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Pompierii au anunțat că misiunea este în desfășurare și vor prezenta ulterior, informații cu privire la evoluția situației.

