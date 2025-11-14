Extinderea pune presiune pe sectorul avicol din România. Această situație determină autoritățile să intensifice supravegherea și controalele.

Chiar dacă nu există focare active, fermierii trebuie să respecte riguros biosecuritatea pentru a evita incidente ce pot afecta economia.

Cât de mare este presiunea epidemiologică asupra României

În ultimele 30 de zile, mai multe state europene, precum Belgia, Bulgaria și Germania, au raportat numeroase focare recente H5N1. Datele europene includ Franța cu 28 focare, Germania cu 98 și Italia cu 15, indicând o presiune epidemiologică majoră actuală.

Această situație arată că virusul poate ajunge în România, făcând esențiale monitorizarea continuă și raportarea promptă pentru protejarea efectivelor domestice.

Ce măsuri de biosecuritate pot reduce riscurile pentru fermele avicole

recomandă creșterea păsărilor în spații protejate, iar hrănirea și adăparea să fie realizate exclusiv în zone acoperite pentru siguranță.

Separarea rațelor și gâștelor de celelalte păsări domestice reduce semnificativ riscul transmiterii virusului între diferite specii sensibile. De asemenea, evitarea apei din surse frecventate de păsări sălbatice împiedică contactul indirect cu virusul.

Limitarea accesului persoanelor și animalelor în adăposturi ajută la prevenirea pătrunderii virusului în zonele unde sunt crescute păsările.

Și dezinfectarea riguroasă a încălțămintei și echipamentelor înainte de intrare formează o barieră importantă împotriva transmiterii necontrolate a agentului patogen.

În plus, cunoașterea simptomelor gripei aviare și anunțarea imediată a mortalităților neobișnuite permit intervenții rapide și reduc semnificativ riscul unor pierderi mari.

Cum acționează autoritățile pentru a proteja sectorul avicol

Autoritatea intensifică toate controalele în ferme, pe rutele de transport și în punctele de vânzare, pentru a reduce riscurile epidemiologice existente. Păsările sălbatice sunt monitorizate constant prin prelevare de probe și teste, astfel încât eventualele suspiciuni să fie identificate rapid și gestionate eficient.

La orice semn de boală, autoritățile intervin imediat prin delimitarea zonelor, sacrificare sanitară, dezinfectare completă și aplicarea restricțiilor necesare.

Totodată, crescătorii sunt informați continuu de medicii veterinari, colaborarea strânsă dintre aceștia fiind esențială pentru protejarea efectivelor domestice din întreaga țară.