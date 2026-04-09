B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Faci grătar în curte? Riști să fii amendat. S-au schimbat regulile în România

Ana Maria
09 apr. 2026, 10:37
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Este legal să faci grătar în curte în România?
  2. Faci grătar în curte? Ce reguli trebuie respectate pentru a evita sancțiunile
  3. La ce distanță trebuie amplasat grătarul
  4. Ce nu mai au voie să facă românii când folosesc grătarul
  5. Ce amenzi riscă românii pentru nerespectarea regulilor

Faci grătar în curte? Riști să fii amendat. Românii pot face grătar în curte, însă trebuie să respecte reguli clare. Amenzile pentru încălcarea legii pot ajunge până la 15.000 de lei.

Este legal să faci grătar în curte în România?

Grătarul în propria curte este permis în România, însă nu poate fi făcut oricum. Legislația în vigoare stabilește o serie de reguli clare privind siguranța, iar nerespectarea acestora poate duce la sancțiuni consistente.

Focul deschis trebuie amplasat la o distanță sigură față de locuințe, garduri sau alte materiale inflamabile. De asemenea, este interzisă aprinderea focului în condiții de vânt puternic sau în apropierea vegetației uscate, din cauza riscului crescut de incendiu.

Faci grătar în curte? Ce reguli trebuie respectate pentru a evita sancțiunile

Pentru a preveni incidentele, grătarul trebuie supravegheat permanent, iar focul trebuie stins complet după utilizare. Aceste măsuri sunt obligatorii și au rolul de a împiedica extinderea accidentală a flăcărilor.

În cazul grătarelor fixe, realizate din cărămidă sau beton, Codul civil impune o distanță minimă de 60 de centimetri față de limita de proprietate. Totuși, specialiștii recomandă o distanță mai mare, de cel puțin 3 metri, iar în unele cazuri chiar 4-5 metri, pentru a evita conflictele cu vecinii și pentru a reduce riscurile.

La ce distanță trebuie amplasat grătarul

Tipul grătarului influențează distanța de siguranță:

  • Grătarele pe lemne sau cărbuni trebuie amplasate la minimum 3-4 metri de orice material inflamabil, deoarece produc scântei și temperaturi ridicate
  • Grătarele pe gaz trebuie poziționate la cel puțin 2-3 metri de construcții, din cauza riscurilor asociate buteliilor
  • Grătarele electrice sunt cele mai sigure și pot fi folosite la 1-2 metri de clădiri, dacă există o ventilație corespunzătoare

În cazul locuințelor construite din lemn sau alte materiale sensibile, distanțele ar trebui mărite suplimentar.

Ce nu mai au voie să facă românii când folosesc grătarul

Chiar dacă grătarul este amplasat pe proprietatea personală, fumul sau mirosul pot deranja vecinii și pot genera reclamații. În astfel de situații, se poate aplica Legea nr. 61/1991 privind tulburarea ordinii publice.

De asemenea, arderea frunzelor, crengilor sau a altor deșeuri este strict interzisă, chiar și în curtea proprie. Această practică este sancționată conform OUG nr. 92/2021, fiind considerată poluantă și periculoasă.

Ce amenzi riscă românii pentru nerespectarea regulilor

Sancțiunile pot fi semnificative, în funcție de abatere, potrivit Cancan:

  • între 1.000 și 2.500 de lei pentru nerespectarea normelor de prevenire a incendiilor
  • peste 5.000 de lei dacă focul scapă de sub control
  • între 7.500 și 15.000 de lei pentru arderea deșeurilor
  • între 200 și 1.000 de lei pentru disconfortul creat vecinilor (fum, miros sau zgomot)

Respectarea acestor reguli nu ține doar de evitarea amenzilor, ci și de siguranța personală și a celor din jur. Un grătar făcut responsabil reduce riscul de incendii și previne conflictele cu vecinii.

Tags:
Ultima oră
12:43 - Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
12:36 - Starea de alertă, prelungită la Praid cu 30 de zile. Acces blocat în Canionul de sare și măsuri stricte în zonă
12:24 - Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari
12:02 - Vremea se strică în București, până sâmbătă. Meteorologii estimează temperaturi scăzute și ploi
11:59 - Ce a decis familia lui Mircea Lucescu înainte de înmormântare. Restricțiile care au fost impuse
11:55 - Surpriză înainte de Paște! Prețul telemelei de oaie în Piața Obor îi lasă pe români fără cuvinte
11:29 - Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)
11:20 - Primarul PSD-ist din Baia Mare a fost trimis în judecată. Cum își plimba Doru Ioan Dăncuş familia cu mașinile Primăriei
11:14 - Nicușor Dan pregătește schimbări în diplomație după Paște. Andrei Muraru ar putea fi rechemat din SUA (Surse)
11:07 - Puțini știu până la ce oră se ține postul negru în Vinerea Mare. Ce semnificații și tradiții ascunse însoțesc această zi sfântă