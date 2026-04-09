Faci grătar în curte? Riști să fii amendat. Românii pot face grătar în curte, însă trebuie să respecte reguli clare. Amenzile pentru încălcarea legii pot ajunge până la 15.000 de lei.

Este legal să faci grătar în curte în România?

Grătarul în propria curte este permis în România, însă nu poate fi făcut oricum. Legislația în vigoare stabilește o serie de reguli clare privind siguranța, iar nerespectarea acestora poate duce la sancțiuni consistente.

Focul deschis trebuie amplasat la o distanță sigură față de locuințe, garduri sau alte materiale inflamabile. De asemenea, este interzisă aprinderea focului în condiții de vânt puternic sau în apropierea vegetației uscate, din cauza riscului crescut de incendiu.

Faci grătar în curte? Ce reguli trebuie respectate pentru a evita sancțiunile

Pentru a preveni incidentele, grătarul trebuie supravegheat permanent, iar focul trebuie stins complet după utilizare. Aceste măsuri sunt obligatorii și au rolul de a împiedica extinderea accidentală a flăcărilor.

În cazul grătarelor fixe, realizate din cărămidă sau beton, impune o distanță minimă de 60 de centimetri față de limita de proprietate. Totuși, specialiștii recomandă o distanță mai mare, de cel puțin 3 metri, iar în unele cazuri chiar 4-5 metri, pentru a evita conflictele cu vecinii și pentru a reduce riscurile.

La ce distanță trebuie amplasat grătarul

Tipul grătarului influențează distanța de siguranță:

Grătarele pe lemne sau cărbuni trebuie amplasate la minimum 3-4 metri de orice material inflamabil, deoarece produc scântei și temperaturi ridicate

Grătarele pe gaz trebuie poziționate la cel puțin 2-3 metri de construcții, din cauza riscurilor asociate buteliilor

Grătarele electrice sunt cele mai sigure și pot fi folosite la 1-2 metri de clădiri, dacă există o ventilație corespunzătoare

În cazul locuințelor construite din lemn sau alte materiale sensibile, distanțele ar trebui mărite suplimentar.

Ce nu mai au voie să facă românii când folosesc grătarul

Chiar dacă grătarul este amplasat pe proprietatea personală, fumul sau mirosul pot deranja vecinii și pot genera reclamații. În astfel de situații, se poate aplica Legea nr. 61/1991 privind tulburarea ordinii publice.

De asemenea, arderea frunzelor, crengilor sau a altor deșeuri este strict interzisă, chiar și în curtea proprie. Această practică este sancționată conform OUG nr. 92/2021, fiind considerată poluantă și periculoasă.

Ce amenzi riscă românii pentru nerespectarea regulilor

Sancțiunile pot fi semnificative, în funcție de abatere, potrivit :

între 1.000 și 2.500 de lei pentru nerespectarea normelor de prevenire a incendiilor

peste 5.000 de lei dacă focul scapă de sub control

între 7.500 și 15.000 de lei pentru arderea deșeurilor

între 200 și 1.000 de lei pentru disconfortul creat vecinilor (fum, miros sau zgomot)

Respectarea acestor reguli nu ține doar de evitarea amenzilor, ci și de siguranța personală și a celor din jur. Un grătar făcut responsabil reduce riscul de incendii și previne conflictele cu vecinii.