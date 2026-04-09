Faci grătar în curte? Riști să fii amendat. Românii pot face grătar în curte, însă trebuie să respecte reguli clare. Amenzile pentru încălcarea legii pot ajunge până la 15.000 de lei.
Grătarul în propria curte este permis în România, însă nu poate fi făcut oricum. Legislația în vigoare stabilește o serie de reguli clare privind siguranța, iar nerespectarea acestora poate duce la sancțiuni consistente.
Focul deschis trebuie amplasat la o distanță sigură față de locuințe, garduri sau alte materiale inflamabile. De asemenea, este interzisă aprinderea focului în condiții de vânt puternic sau în apropierea vegetației uscate, din cauza riscului crescut de incendiu.
Pentru a preveni incidentele, grătarul trebuie supravegheat permanent, iar focul trebuie stins complet după utilizare. Aceste măsuri sunt obligatorii și au rolul de a împiedica extinderea accidentală a flăcărilor.
În cazul grătarelor fixe, realizate din cărămidă sau beton, Codul civil impune o distanță minimă de 60 de centimetri față de limita de proprietate. Totuși, specialiștii recomandă o distanță mai mare, de cel puțin 3 metri, iar în unele cazuri chiar 4-5 metri, pentru a evita conflictele cu vecinii și pentru a reduce riscurile.
Tipul grătarului influențează distanța de siguranță:
În cazul locuințelor construite din lemn sau alte materiale sensibile, distanțele ar trebui mărite suplimentar.
Chiar dacă grătarul este amplasat pe proprietatea personală, fumul sau mirosul pot deranja vecinii și pot genera reclamații. În astfel de situații, se poate aplica Legea nr. 61/1991 privind tulburarea ordinii publice.
De asemenea, arderea frunzelor, crengilor sau a altor deșeuri este strict interzisă, chiar și în curtea proprie. Această practică este sancționată conform OUG nr. 92/2021, fiind considerată poluantă și periculoasă.
Sancțiunile pot fi semnificative, în funcție de abatere, potrivit Cancan:
Respectarea acestor reguli nu ține doar de evitarea amenzilor, ci și de siguranța personală și a celor din jur. Un grătar făcut responsabil reduce riscul de incendii și previne conflictele cu vecinii.