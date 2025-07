Facultatea care a adunat cei mai mulți candidați la examenul de admitere: 28 pe un loc. IT-ul a devenit al 2-lea cel mai căutat domeniu

Într-o perioadă în care oamenii sunt tot mai atenți la gândurile și trăirile lor, facultatea de Psihologie din Capitală înregistrează cel mai mare număr de candidați la examenul de admitere. Tinerii își doresc să le fie alături celor care se confruntă cu anxietate şi depresie, mai ales că acum, mersul la psiholog nu mai este un subiect tabu.

„Cred că, în sfârșit, se înțelege importanţa pentru psihologie și cât de importantă este sănătatea mintală. Depresia în rândul tinerilor și anxietatea este destul de mare în ultimii ani, și în sfârșit, se ia în serios și se aplică tratamente. Am scapat de «ești nebun dacă te duci la psiholog». Eu am fost și m-a ajutat foarte mult. Mi-am înțeles emoțiile, nu m-am mai judecat atât de tare și acum mă simt bine în pielea mea”, a explicat unul dintre candidații, potrivit .

Specializarea facultății de Psihologie unde a fost cea mai mare concurenţă este Ştiinţe cognitive în limba română: 27,55 de candidaţi pentru un loc la buget. La specializarea Psihologie, 13,8 de persoane concurează pentru un loc la buget.

Oameni cu diverse vârste și nivele de studii luptă pentru un loc la Psihologie

Nu există un profil al candidatului foarte clar conturat, spun profesorii. Oameni cu diverse interese și vârste își doresc să urmeze cursurile facultății, unii fiind chiar la a doua sau a treia facultate.

„Am făcut o facultate, am făcut un master, dar am descoperit o pasiune acum, mai târziu. Din lucrul cu mine, din tot ce am descoperit în raport cu mine”, a precizat o femeie.

Examenul de admitere a constat într-un test de gândire critică cu 90 de întrebări grilă.

„E clar că interesul oamenilor și al societății au crescut atât pe zona descoperirii de sine, cât și pe zona de a-i sprijini pe ceilalți, aflați în dificultate”, a transmis Florinda Golu, prodecan la Facultatea de Psihologie, Universitatea din București.

O persoană care își dorește propriul cabinet de psihoterapie are de parcurs un drum lung, iar licența este doar primul pas.

„Cea mai lungă direcție este domeniul psihoterapiei unde este nevoie de o formare într-o anumită metodă psihoterapeută în cadrul unei școli. Media ar fi cam 4 ani de formare, separat de studiile universitare”, a explicat prodecanul Facultăţii de Psihologie.

Cele mai puțin căutate facultăți

Pe lângă Psihologie, tinerii și-au manifestat interesul și pentru: IT, Informatică, Drept, dar și Limbi Străine. Și Facultatea de Sociologie, cu specializarea , se menține în topul preferințelor, precum și Jurnalismul, care a înregistrat o creștere uriașă a numărului de în acest an, dar și Facultatea de Ştiințe Politice, acolo unde tinerii sunt dornici să studieze Securitate și Relații Internaţionale.

Alegerea finală a candidaților este destul de imprevizibilă, aplicând la câte două – trei opţiuni.

„Ar trebui să avem un sistem de orientare școlară, orientare în carieră mult mai bun în care să li se explice cum arată piața muncii”, susține Marian Preda, rectorul Universității din București.

Cele mai puţin căutate facultăţi sunt acum Ecologia şi Teologia.