Fals ofiţer SRI a fost trimis în judecată pentru că ar fi încasat zeci de mii de euro promițând naivilor o carieră în sau în structurile de urgență. El va fi judecat pentru trafic de influență și înșelătorie.

Fals ofițer SRI trimis în judecată

Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru și înșelătorie. El a fost trimis în judecată de deoarece ar fi încasat sume importante de bani promițând diferite servicii Ca fals ofițer SRI, pretinzând că ocupă funcții înalte sau că are relații în sistem, el încasa bani, de la victime, promițând că le va ajuta să se angajeze în serviciile de informații sau în cele de urgență.

Potrivit unui comunicat de presă, au decis, în ciuda faptelor pe care le-a comis, să-l trimită în judecată în stare de libertate.

„În ansamblu, inculpatul ar fi creat şi întreţinut, pe o perioadă de mai mulţi ani, o aparenţă de influenţă asupra unor funcţionari publici (din SRI, SIE, SMURD/ISU), ar fi folosit calităţi şi legitimaţii mincinoase şi ar fi exploatat naivitatea şi vulnerabilitatea mai multor persoane interesate de accederea în structuri cu statut special, obţinând pentru sine foloase materiale injuste de ordinul zecilor de mii de lei şi miilor de euro”, se arată în comunicat.

Anchetatorii spun că între 2018 şi 2023, „Gabor Ionel Iosif ar fi desfăşurat o activitate sistematică prin care ar fi pretins şi primit în mod repetat, de la mai multe persoane (unii dintre ei cupluri de soţi sau fraţi), sume de ordinul zecilor de mii de lei şi al miilor de euro”. În schimbul banilor, el spunea că poate interveni pe lângă membrii comisiilor de examinare sau funcţionari pentru a facilita angajări ori promovări.

Ce spun anchetatorii despre acest caz

Potrivit anchetatorilor, acest fals ofițer SRI ar fi invocat, pentru a primi banii, diverse pretexte. Acesta pretindea că sumele sunt plătite pentru taxe imaginare de înscriere, plata unor examinări medicale sau expertize medicale, cursuri de pregătire etc. Acestea ar fi fost, chipurile necesare, pentru a participa la concursurile de admitere.

În cazul unei femei, inculpatul s-ar fi prezentat drept „ofiţer SRI. El s-a prezentat sub un nume fals, „P. Ionel” și i-ar fi cerut, în perioada 2018-2022, între 8.000 şi 8.500 de euro. Banii au fost solicitați în mai multe rate, sub pretextul parcurgerii unor proceduri de recrutare în structurile SRI, inclusiv teste psihologice, analize medicale şi cursuri.

Într-un alt caz, în 2021, individul ar fi primit aproximativ 27.500-28.000 de lei de la un bărbat. Pe acesta l-a făcut să creadă că poate interveni pentru angajarea sa în cadrul SRI Bihor. El i-a spus că poate controla procedura deoarece are relaţii în comisiile de examinare.

Alt cuplu, individul i-a cerut aproximativ 40.000 de lei promiţând angajarea la SMURD. În acest caz, ar fi invocat costuri pentru „cursuri” şi „examinări psihologice” pe care spunea că le poate „rezolva”. Alte persoane ar fi plătit aproximativ 5.200 de euro, în lei şi euro, pentru presupuse intervenţii în vederea angajării la SRI în Aeroportului Oradea. În realitate, examenele nu au avut loc, iar candidatul nu a fost chemat la probe.

Ce promisiuni ar fi făcut acest fals ofițer SRI

În toamna anului 2023, doi fraţi ar fi fost convinşi să plătească aproximativ 9.000 de euro, câte 4.500 de euro fiecare, pentru un presupus concurs de angajare la SRI – Aeroport Oradea. Sumeleau fost prezentate drept taxe de înscriere, taxe pentru cursuri de calificare, materiale pentru examen, analize şi uniforme. Ancheta arată că un astfel de concurs nu exista, iar banii ar fi fost însuşiţi de inculpat.

Ancheta a fost desprinsă dintr-un alt dosar în care acelaşi inculpat a fost trimis în judecată, în decembrie 2024. El este judecat pentru fapte similare, de trafic de influenţă.

În cadrul anchetei, procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile ale bărbatului. Ei au dispus și poprirea sumelor de bani deţinute de acesta, până la concurenţa a 80.000 de lei şi 10.800 de euro, echivalent în lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor.