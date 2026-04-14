Familia Lucescu, mulțumiri și recunoștință după funeralii: Am simţit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri

Adrian A
14 apr. 2026, 14:22
Cuprins
  1. Familia Lucescu, scrisoare emoționantă
  2. Rânduri de mulțumire

Familia Lucescu a transmis mulțumiri instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor implicați, pentru responsabilitatea, rigoarea și respectul arătate în organizarea ceremoniei funerare dedicate antrenorului Mircea Lucescu.

Familia Lucescu, scrisoare emoționantă

În cursul zilei de marți, familia Lucescu a emis o scrisoare deschisă cu mulțumiri pentru cei care i-au sprijinit în aceste momente delicate.

”Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria aşa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esenţial pentru familie şi o expresie autentică a respectului faţă de tot ceea ce a însemnat el ca om şi ca profesionist.

În toată această perioadă, am simţit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri. Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele veşti despre starea lui de sănătate şi până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri şi gesturi care ne-au ţinut în picioare.

Îl vom purta mereu în inimile noastre. Ştim că îl veţi purta şi voi.”, se arată în scrisoarea deschisă transmisă de familia lăsată în urmă de Il Luce.

Rânduri de mulțumire

„În mod deosebit, dorim să aducem mulţumiri:

Bisericii Ortodoxe Române şi întâi-stătătorilor ei, Bisericii „Sfântul Elefterie”, precum şi preoţilor şi Corului Tronos, care au oficiat şi au dat profunzime slujbei de înmormântare;

Guvernului României, prin instituţiile sale;

Federaţiei Române de Fotbal, care, prin preşedintele ei, domnul Răzvan Burleanu, şi membrii acesteia, ne-a fost alături pe întreaga durată a funeraliilor, prin implicarea constantă şi sprijinul acordat în găzduirea ceremoniilor naţionale;

Cancelariei Onorurilor, pentru întregul sprijin acordat în organizarea onorurilor dedicate domnului Mircea Lucescu, precum şi Regimentului de Gardă şi Protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Comenduirii Garnizoanei Bucureşti;

Poliţiei Române, precum şi structurilor din subordinea acesteia, în mod special Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Brigăzii Rutiere Bucureşti, pentru profesionalismul, promptitudinea şi sprijinul esenţial acordat în asigurarea bunei desfăşurări a ceremoniei;

Jandarmeriei Române, prin Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru sprijinul acordat şi implicarea în asigurarea ordinii şi desfăşurării în condiţii optime a ceremoniei;

Serviciului de Ambulanţă privată Sanador, pentru sprijinul acordat şi implicarea profesională în asigurarea asistenţei medicale pe întreaga durată a ceremoniei;

Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Investiţii, pentru punerea la dispoziţie a Stadionului Arena Naţională şi a tuturor facilităţilor necesare pe perioada desfăşurării evenimentului;

Personalului Secţiei de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti;

Administraţiei Cimitirului Bellu;

Firmelor de pază privată implicate în asigurarea securităţii;

Firmei Beligi Servicii Funerare, reprezentată de domnul Andrei Cristea, pentru profesionalismul şi dedicarea manifestate pe întreaga durată a organizării evenimentului.

Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu şi întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituţii şi echipe au colaborat, contribuind la desfăşurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea şi parcursul excepţional al dragului nostru Mircea Lucescu.”

Citește și...
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Eveniment
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Eveniment
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
Eveniment
Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
Eveniment
Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
Eveniment
Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
Țările unde ai cele mai mari șanse de succes în 2026. Cine ocupă primul loc
Eveniment
Țările unde ai cele mai mari șanse de succes în 2026. Cine ocupă primul loc
Te atrage parchetul Herringbone? Descoperă nuanțele ce îți mențin spațiul în actualitate
Eveniment
Te atrage parchetul Herringbone? Descoperă nuanțele ce îți mențin spațiul în actualitate
Greșeala banală care îți umple prosopul de bacterii în câteva ore. Ce spun experții
Eveniment
Greșeala banală care îți umple prosopul de bacterii în câteva ore. Ce spun experții
Sondaj: Cum văd românii războiul din Iran și acceptul ca avioanele de realimentare ale SUA să folosească bazele României
Eveniment
Sondaj: Cum văd românii războiul din Iran și acceptul ca avioanele de realimentare ale SUA să folosească bazele României
Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide
Eveniment
Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide
Ultima oră
15:57 - Escrocherie incredibilă pe autostradă. Locul unde o stație de taxare falsă a funcționat timp de 18 luni și a păcălit mii de șoferi
15:52 - Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
15:51 - Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât”. Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească
15:31 - Anunțul care zguduie Europa. Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță un referendum pentru ieșirea din NATO: „Am promis poporului”
15:31 - Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
15:14 - Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
15:11 - România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
15:06 - Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
15:06 - Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
14:39 - Marko Bela critică UDMR pentru că i-a făcut campanie lui Viktor Orban: „E nevoie de o schimbare”