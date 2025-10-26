Astăzi, 26 octombrie, are loc sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Becali va fi prezent, însă a dezvăluit că fără sa. Iată care este motivul!

O singură invitație

Gigi Becali a anunțat că a primit o invitație pentru sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. El a mai spus că fiecare invitat va fi verificat de Serviciul de Protecție și Pază.

„Da, merg, dar am primit numai una, nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis. (n.r. e un eveniment foarte important) Da”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Donație importantă

Construcția la Catedrala Mântuirii Neamului a început încă din 2010. În acest proiect, au fost investite sume semnificative de bani: 270 de milioane de euro.

Gigi Becali a dezvăluit că a donat și el o sumă importantă înainte de începutul proiectului.

„E cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani. Am dat şi eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau şi pentru pictură. Dumnezeu cum vrea”, afirma în 2018 patronul celor de la FCSB.

Programul evenimentului

începând cu ora 7:30 și până la ora 10:00 va fi săvârșită Slujba Sfintei Liturghii, la care vor participa trei ierarhi din Capitală și un sobor extins de preoți și diaconi;

de la ora 10:15 vor sosi la Catedrala Națională Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului;

slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale va începe la ora 10:30 și va dura până la ora 12:30. La această slujbă va participa și un sobor extins de ierarhi, 65 la număr, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei se va citi Actul de sfințire.

Ce se întâmplă după încheierea slujbei de sfințire

După încheierea slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale (la ora 12:30), accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațetei (esplanadei) Catedralei, conform Agerpres.

Credincioșii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naționale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ora 20:00, când se estimează că invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioșii ortodocși pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare, 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții, sfântul lăcaș urmând a fi deschis ‘zi și noapte’ până în ultima zi a lunii octombrie.