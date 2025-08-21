B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O familie de români, la un pas de tragedie în Grecia. Cum a reușit un sportiv să îi salveze de la înec

O familie de români, la un pas de tragedie în Grecia. Cum a reușit un sportiv să îi salveze de la înec

B1.ro
21 aug. 2025, 18:58
O familie de români, la un pas de tragedie în Grecia. Cum a reușit un sportiv să îi salveze de la înec
Sursa foto: Pixabay

Pentru o familie de români, vacanța a fost pe punctul de a se transforma într-o tragedie. Curenții din mare i-au îndepărtat de țărm și s-au trezit în imposibilitatea de a mai ajunge la mal. Salvarea lor a fost că un sportiv grec i-a văzut și le-a sărit în ajutor.

Cuprins:

  1. Ce rugăminte i-au adresat adolescenții români grecului
  2. Unde a fost găsit tatăl celor doi adolescenți români

Ce rugăminte i-au adresat adolescenții români grecului

Incidentul a avut loc în Grecia, lângă Salonic. Curenții din Golful Thermaikos i-au purtat pe un român și pe cei doi copii ai lui, adolescenți, departe de mal. Sportivul grec făcea stand-ul paddle când, deodată, s-a întâlnit cu cei doi adolescenți români în larg, sleiți de puteri și la un pas de a pierde lupta pentru viață.

„Copiii au fost luaţi de valuri, nu au putut să înoate spre ţărm, în locul în care au intrat în mare. Le-am explicat cum să înoate, ca să poată ieşi din valuri şi să meargă în siguranţă spre ţărm. Atunci, unul dintre copii mi-a spus: «Salvează-l pe tatăl nostru, l-am pierdut, nu ştim unde e»”, a povestit Evangelos Papaioannou, sportivul grec, pentru Observator News.

Unde a fost găsit tatăl celor doi adolescenți români

Pentru că adolescenţii încă mai aveau puteri să înoate, sportivul grec a luat decizia de le explica cum pot ajunge la țărm, astfel încât el să pornească în căutarea tatălui lor. L-a găsit extenuat, la un pas de înec, la o distanță de mai bine de 60 de metri de locul în care îi întâlnise pe copii lor. În momentul salvării, abia se mai putea ţine la suprafaţa apei.

„M-am ridicat în picioare pe placă, doar aşa am putut să-l văd pe tatăl lor. Plutea în largul mării, cu faţa în sus. Se vedea că este într-o stare foarte gravă, pentru că se tot scufunda şi tot ieşea la suprafaţă. Nu înota, doar plutea.

L-am strigat, când m-am apropiat de el. M-a văzut, a încercat să se prindă de placă. L-am ţinut şi eu de mâini, pentru că aluneca. Nu respira bine, scuipa apă. L-am liniştit puţin. La un moment dat, când a putut să vorbească, a spus: «Copiii, unde-mi sunt copiii? ». I-am spus că sunt bine, au ieşit la ţărm”, a mai spus bărbatul.

Eroul grec a reuşit să-l aducă pe bărbat la țărm cu ajutorul plăcii de paddleboard.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Pe cine dau vina rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1. Protecția Copilului: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18… Nu există”
Eveniment
Pe cine dau vina rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1. Protecția Copilului: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18… Nu există”
(VIDEO) Alina Pușcaș a făcut furori în mediul online cu o postare în care îl imita pe George „Jaguarul” de la „Insula Iubirii”
Eveniment
(VIDEO) Alina Pușcaș a făcut furori în mediul online cu o postare în care îl imita pe George „Jaguarul” de la „Insula Iubirii”
Experiența unui jurnalist grec într-un spital din București: „Astăzi îmi scot pălăria în fața României” (FOTO)
Eveniment
Experiența unui jurnalist grec într-un spital din București: „Astăzi îmi scot pălăria în fața României” (FOTO)
Doi polițiști din Iași, acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân. De ce l-au abordat pe bărbat
Eveniment
Doi polițiști din Iași, acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân. De ce l-au abordat pe bărbat
Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
Eveniment
Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
Eveniment
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Eveniment
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
Eveniment
Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Eveniment
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
Eveniment
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
Ultima oră
19:58 - Pe cine dau vina rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1. Protecția Copilului: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18… Nu există”
19:34 - (VIDEO) Alina Pușcaș a făcut furori în mediul online cu o postare în care îl imita pe George „Jaguarul” de la „Insula Iubirii”
19:25 - Experiența unui jurnalist grec într-un spital din București: „Astăzi îmi scot pălăria în fața României” (FOTO)
18:54 - Pasiunea ascunsă a lui Florin Dumitrescu: „Nu e neapărat un talent, dar folosesc treaba asta că-mi dă o stare de bine”
18:28 - Doi polițiști din Iași, acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân. De ce l-au abordat pe bărbat
18:19 - Lovitură pentru FCSB înaintea partidei cu Aberdeen. Autoritățile britanice au luat decizia în privința lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan
17:54 - Elena Merișoreanu face dezvăluiri despre fosta amantă a soțului ei. „Era colegă cu mine”
17:54 - Șoferii sunt îndemnați să scoată urgent din mașină acest obiect periculos, altfel riscă să se rănească: „Poate exploda. Risc grav de incendiu”
17:50 - Surse: Guvernul vrea să-și asume săptămâna viitoare răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Principalele reforme incluse
17:46 - PNL susține pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan: un stat în slujba cetățenilor, un pas necesar pentru a elimina risipa și privilegiile