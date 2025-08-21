Pentru o familie de români, vacanța a fost pe punctul de a se transforma într-o tragedie. Curenții din mare i-au îndepărtat de țărm și s-au trezit în imposibilitatea de a mai ajunge la mal. Salvarea lor a fost că un sportiv grec i-a văzut și le-a sărit în ajutor.

Cuprins:

Ce rugăminte i-au adresat adolescenții români grecului Unde a fost găsit tatăl celor doi adolescenți români

Ce rugăminte i-au adresat adolescenții români grecului

Incidentul a avut loc în Grecia, lângă . Curenții din Golful Thermaikos i-au purtat pe un român și pe cei doi copii ai lui, adolescenți, departe de mal. Sportivul grec făcea stand-ul paddle când, deodată, s-a întâlnit cu cei doi adolescenți români în larg, sleiți de puteri și la un pas de a pierde lupta pentru viață.

„Copiii au fost luaţi de valuri, nu au putut să înoate spre ţărm, în locul în care au intrat în . Le-am explicat cum să înoate, ca să poată ieşi din valuri şi să meargă în siguranţă spre ţărm. Atunci, unul dintre copii mi-a spus: «Salvează-l pe tatăl nostru, l-am pierdut, nu ştim unde e»”, a povestit Evangelos Papaioannou, sportivul grec, pentru

Unde a fost găsit tatăl celor doi adolescenți români

Pentru că adolescenţii încă mai aveau puteri să înoate, sportivul grec a luat decizia de le explica cum pot ajunge la țărm, astfel încât el să pornească în căutarea tatălui lor. L-a găsit extenuat, la un pas de înec, la o distanță de mai bine de 60 de metri de locul în care îi întâlnise pe copii lor. În momentul salvării, abia se mai putea ţine la suprafaţa apei.

„M-am ridicat în picioare pe placă, doar aşa am putut să-l văd pe tatăl lor. Plutea în largul mării, cu faţa în sus. Se vedea că este într-o stare foarte gravă, pentru că se tot scufunda şi tot ieşea la suprafaţă. Nu înota, doar plutea.

L-am strigat, când m-am apropiat de el. M-a văzut, a încercat să se prindă de placă. L-am ţinut şi eu de mâini, pentru că aluneca. Nu respira bine, scuipa apă. L-am liniştit puţin. La un moment dat, când a putut să vorbească, a spus: «Copiii, unde-mi sunt copiii? ». I-am spus că sunt bine, au ieşit la ţărm”, a mai spus bărbatul.

Eroul grec a reuşit să-l aducă pe bărbat la țărm cu ajutorul plăcii de paddleboard.