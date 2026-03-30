Un farmacist-șef din cadrul Centrului Medical de diagnostic, tratament ambulatoriu și medicină preventivă din Capitală este vizat de o anchetă a procurorilor. Acesta este suspectat că ar fi pus la cale o fraudă cu medicamente.

Prejudiciul depășește 11,2 milioane de lei, echivalentul a peste 2 milioane de euro, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. Luni au avut loc descinderi, iar a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

Ce acuzaţii i se aduc farmacistului-şef

Ancheta vizează modul în care a fost administrat stocul de medicamente. Luni, Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat descinderi în acest caz. Tot luni, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei persoane fizice. Aceasta este acuzată de gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual în formă continuată și uz de fals în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie 2016 – octombrie 2024, în calitate de farmacist-șef al instituției, acesta ar fi produs un prejudiciu total de 11.292.767,93 lei.

Din această sumă, 10.346.231,99 lei reprezintă un stoc de medicamente lipsă, iar 946.535,94 lei reprezintă un stoc de medicamente expirate aflate în gestiunea sa.

„Totodată, în perioada 31.12.2015 – 09.12.2022, în calitate de preşedinte al comisiilor de inventariere pentru anii 2015-2022, pentru a ascunde lipsurile din gestiune şi faptul că o parte din produse erau expirate, a falsificat procesele-verbale de inventariere a medicamentelor şi produselor farmaceutice, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că bunurile aflate în gestiune corespund situaţiei contabile şi că sunt respectate termenele de valabilitate”, notează Parchetul într-un comunicat de presă.

Ce măsuri au dispus procurorii şi poliţiştii

Procurorii au decis plasarea inculpatului sub pentru o perioadă de 60 de zile, în cadrul anchetei aflate în desfășurare.

În același timp, pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 11,2 milioane de lei, a fost instituit sechestru asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de acesta.

Măsura a fost aplicată concret asupra a două imobile și a unui , bunuri indisponibilizate până la acoperirea integrală a sumei stabilite de anchetatori.