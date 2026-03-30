Farmacist-șef din București, sub control judiciar într-un dosar de fraudă cu medicamente de peste 11 milioane de lei

Ana Beatrice
30 mart. 2026, 17:59
  Ce acuzaţii i se aduc farmacistului-şef
  Ce măsuri au dispus procurorii şi poliţiştii

Un farmacist-șef din cadrul Centrului Medical de diagnostic, tratament ambulatoriu și medicină preventivă din Capitală este vizat de o anchetă a procurorilor. Acesta este suspectat că ar fi pus la cale o fraudă cu medicamente.

Prejudiciul depășește 11,2 milioane de lei, echivalentul a peste 2 milioane de euro, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. Luni au avut loc descinderi, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

Ce acuzaţii i se aduc farmacistului-şef

Ancheta vizează modul în care a fost administrat stocul de medicamente. Luni, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat descinderi în acest caz.

Tot luni, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei persoane fizice. Aceasta este acuzată de gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie 2016 – octombrie 2024, în calitate de farmacist-șef al instituției, acesta ar fi produs un prejudiciu total de 11.292.767,93 lei.

Din această sumă, 10.346.231,99 lei reprezintă un stoc de medicamente lipsă, iar 946.535,94 lei reprezintă un stoc de medicamente expirate aflate în gestiunea sa.

„Totodată, în perioada 31.12.2015 – 09.12.2022, în calitate de preşedinte al comisiilor de inventariere pentru anii 2015-2022, pentru a ascunde lipsurile din gestiune şi faptul că o parte din produse erau expirate, a falsificat procesele-verbale de inventariere a medicamentelor şi produselor farmaceutice, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că bunurile aflate în gestiune corespund situaţiei contabile şi că sunt respectate termenele de valabilitate”, notează Parchetul într-un comunicat de presă.

Ce măsuri au dispus procurorii şi poliţiştii

Procurorii au decis plasarea inculpatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în cadrul anchetei aflate în desfășurare.

În același timp, pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 11,2 milioane de lei, a fost instituit sechestru asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de acesta.

Măsura a fost aplicată concret asupra a două imobile și a unui autoturism, bunuri indisponibilizate până la acoperirea integrală a sumei stabilite de anchetatori.

Citește și...
Ajutorul de înmormântare a crescut în 2026. Cine primește până la 9.192 de lei și cum se obține
Eveniment
Ajutorul de înmormântare a crescut în 2026. Cine primește până la 9.192 de lei și cum se obține
Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
ÎCCJ a dat în judecată Guvernul după ce banii destinați magistraților au ajuns la ajutoare sociale. Ce amenzi cere instanța supremă pentru Bolojan
Eveniment
ÎCCJ a dat în judecată Guvernul după ce banii destinați magistraților au ajuns la ajutoare sociale. Ce amenzi cere instanța supremă pentru Bolojan
Peste 12 milioane € la Joker, dar norocul întârzie. Un român a fost la un pas de marele premiu
Eveniment
Peste 12 milioane € la Joker, dar norocul întârzie. Un român a fost la un pas de marele premiu
Micile particule de plastic din bureți nu sunt singura amenințare. Iată ce spun experții
Eveniment
Micile particule de plastic din bureți nu sunt singura amenințare. Iată ce spun experții
Austria: Un îngrijitor român a furat bijuterii și bani de la două bătrâne cu demență
Eveniment
Austria: Un îngrijitor român a furat bijuterii și bani de la două bătrâne cu demență
Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
Eveniment
Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
Eveniment
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
Eveniment
O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
Eveniment
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
Ultima oră
18:15 - Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
18:02 - A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD
17:38 - EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)
17:29 - Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui l-a plasat sub control judiciar. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan
17:22 - Ajutorul de înmormântare a crescut în 2026. Cine primește până la 9.192 de lei și cum se obține
17:21 - Ce tip de echipamente pot fi conectate cu ajutorul unui extender HDMI?
17:14 - Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
16:59 - Plafonarea prețurilor la alimente de bază, prelungită cu 3 luni. Ce produse se regăsesc pe listă
16:55 - Capitala pierde titlul de cel mai scump oraș, dar domină piața la un capitol surprinzător. Care sunt prețurile în cartierele de top
16:53 - Cea mai relaxantă destinație din Europa. Țara în care vacanța se transformă în vis