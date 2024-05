Fată de 10 ani în stare gravă la spital. Mama ei a spălat-o pe cap cu o soluție pentru animale

O fată de 10 ani din Caraș-Severin se află în stare gravă la spital după ce mama ei a cu o soluție destinată oilor.

Copii spălați cu substanță pentru oi

Incidentul a avut loc în Sadova Nouă, Caraș-Severin. Tatăl fetei a povestit că soția lui a folosit o pentru a-i scăpa pe copii de purici, conform

„Pe fată a durut-o puțin capul. M-am dus la ea, am zis că s-a liniștit. M-a sunat soția și a zis că nu poate să vorbească. Am sunat la salvare, de acolo am adus-o aici la Caransebeș”, a spus tatăl fetei.

Starea copilei s-a agravat și medicii au transferat-o la spitalul pentru copii din Timișoara.

Nu este prima dată când copiii sunt spălați cu soluția pentru oi

Și ceilalți frați au început să se simtă rău după baie. Tatăl copiilor a transmis că nu este prima dată când copiii sunt spălați cu substanța pentru oi, în urma recomandării de la farmacia veterinară.

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar inspectorii de la Protecția Copilului au deschis anchete.