B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată, la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate / Făptașii riscă pedepse cu închisoarea (VIDEO)

Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată, la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate / Făptașii riscă pedepse cu închisoarea (VIDEO)

George Lupu
01 sept. 2025, 13:25
Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată, la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate / Făptașii riscă pedepse cu închisoarea (VIDEO)
Sursa foto: Captura video

Situație revoltătoare în Capitală! Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată de mai mulți indivizi, chiar la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate.

Cuprins

  • Cum arată fațada Palatului Nifon după ce a fost vandalizată
  • Ce pedepse riscă făptașii

Cum arată fațada Palatului Nifon după ce a fost vandalizată

Clădirea Patriarhiei se află în plin proces de restaurare, însă lucrările au fost compromise de însemne cu vopsea apărute pe toată fațada peste noapte.

Palatul Nifon este o clădire de patrimoniu din Capitală, cu o vastă istorie cumulată de mai bine de 130 de ani.

Acum fațada palatului trebuie refăcută, pentru acoperirea semnelor de vandalizare și pentru ca imobilul să își recapete farmecul din vremurile de glorie.

Dacă autorii vandalizării sunt prinși, riscă să își petreacă câteva luni în spatele gratiilor. De asemenea se pot alege cu o amendă penală, mai ales că este vorba despre o clădire de patrimoniu protejată prin lege. Asemenea acte de vandalism sunt tot mai prezente în Capitală. Un alt exemplu este fațada Universității din București care a fost vandalizată de mai multe ori.

De asemenea, în anul 2024, au fost vandalizate mai multe lăcaşuri de cult şi monumente, situate în Sectoarele 1 şi 3 ale Capitalei, unele dintre acestea fiind clasate ca monumente istorice.

Ce pedepse riscă făptașii

Pedepsele pentru cei care vandalizează clădirile de patrimoniu pot merge de la amendă penală până la închisoare de la câteva luni la câțiva ani, în funcție de gravitate și de valoarea bunului afectat.

Codul penal prevede infracțiunea de distrugere (art. 253). Dacă bunul distrus sau degradat este un bun care face parte din patrimoniul cultural național ori un monument istoric, fapta este încadrată ca infracțiune agravată și se pedepsește mai sever.

În plus, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice interzice orice intervenție neautorizată asupra acestora. Orice degradare (inclusiv scrierea de graffiti) este sancționată.

De regulă, fapta nu mai este tratată ca simplă contravenție (ca în cazul pereților obișnuiți), ci ca infracțiune împotriva patrimoniului cultural.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
Eveniment
Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Eveniment
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
Eveniment
Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
Un tânăr a fost admis la 10 facultăți de top, printre care și Harvard. Ce au făcut părinții încă din copilărie
Eveniment
Un tânăr a fost admis la 10 facultăți de top, printre care și Harvard. Ce au făcut părinții încă din copilărie
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Instanța a prelungit măsura
Eveniment
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Instanța a prelungit măsura
Oana Mizil se simte amenințată de Marian Vanghelie. Autoritățile au emis un ordin de protecție
Eveniment
Oana Mizil se simte amenințată de Marian Vanghelie. Autoritățile au emis un ordin de protecție
Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  
Eveniment
Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  
Dieta alimentară ce reduce riscul de Alzheimer. Ce alimente recomandă medicii
Eveniment
Dieta alimentară ce reduce riscul de Alzheimer. Ce alimente recomandă medicii
Două mașini furate, în valoare de peste 215.000 de euro, au fost găsite în Timiș. Ce le-a spus unul dintre șoferi polițiștilor de frontieră
Eveniment
Două mașini furate, în valoare de peste 215.000 de euro, au fost găsite în Timiș. Ce le-a spus unul dintre șoferi polițiștilor de frontieră
Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
15:10 - Organizatorii turneului de la Cleveland vor să-i înlocuiască trofeul furat Soranei Cîrstea
14:55 - Theo Rose: „Nu sunt super om”. Cum își împarte timpul între filmări, concerte și casă
14:46 - Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 20 de kilograme. „Nu mai eram ce trebuie”
14:42 - Blocaj în coaliția de guvernare. Mesajul PNL după ce Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”
14:38 - Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
14:17 - Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
14:17 - Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
14:10 - Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație
14:03 - Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
13:48 - Dacia are un nou director. Cine a fost desemnat în locul lui Denis Le Vot