Situație revoltătoare în Capitală! Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată de mai mulți indivizi, chiar la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate.

Cum arată fațada Palatului Nifon după ce a fost vandalizată

Ce pedepse riscă făptașii

Clădirea Patriarhiei se află în plin proces de restaurare, însă lucrările au fost compromise de însemne cu vopsea apărute pe toată fațada peste noapte.

Palatul Nifon este o clădire de patrimoniu din Capitală, cu o vastă istorie cumulată de mai bine de 130 de ani.

Acum fațada palatului trebuie refăcută, pentru acoperirea semnelor de vandalizare și pentru ca imobilul să își recapete farmecul din vremurile de glorie.

Dacă autorii vandalizării sunt prinși, riscă să își petreacă câteva luni în spatele gratiilor. De asemenea se pot alege cu o amendă penală, mai ales că este vorba despre o clădire de patrimoniu protejată prin lege. Asemenea acte de vandalism sunt tot mai prezente în Capitală. Un alt exemplu este fațada Universității din București care a fost vandalizată de mai multe ori.

De asemenea, în anul 2024, au fost vandalizate şi monumente, situate în Sectoarele 1 şi 3 ale Capitalei, unele dintre acestea fiind clasate ca monumente istorice.

Pedepsele pentru cei care vandalizează clădirile de patrimoniu pot merge de la amendă penală până la închisoare de la câteva luni la câțiva ani, în funcție de gravitate și de valoarea bunului afectat.

Codul penal prevede infracțiunea de distrugere (art. 253). Dacă bunul distrus sau degradat este un bun care face parte din patrimoniul cultural național ori un monument istoric, fapta este încadrată ca infracțiune agravată și se pedepsește mai sever.

În plus, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice interzice orice intervenție neautorizată asupra acestora. Orice degradare (inclusiv scrierea de graffiti) este sancționată.

De regulă, fapta nu mai este tratată ca simplă contravenție (ca în cazul pereților obișnuiți), ci ca infracțiune împotriva patrimoniului cultural.