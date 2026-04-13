Fatou, cea mai bătrână gorilă din lume

Administratorii grădinii Berlin Zoo apreciază că gorila Fatou este cea mai bătrână din lume, la cei 69 de ani pe care i-a îndeplinit luni, 13 aprilie, informează agenţia EFE, care citează un comunicat al grădinii zoologice. Oficialii Berlin Zoo dau asigurări că starea de sănătate a acesteia este foarte bună, în ciuda vârstei înaintate. De altfel, ea este monitorizată îndeaproape şi evaluată periodic.

Gorila trăieşte de peste şase decenii la Berlin Zoo, fiind cel mai vârstnic animal de la grădina zoologică din capitala Germaniei. Ea a fost adusă la Berlin în 1959. De-a lungul anilor a fost martoră la schimbările care au marcat istoria oraşului şi a grădinii zoologice. La vârsta ei, ca orice bătrân, se mișcă mai lent şi are nevoie de mai mult timp pentru activităţile zilnice.

„La această vârstă, este esenţial să acordăm multă atenţie şi să răspundem nevoilor individuale ale animalului”, a explicat medicul veterinar Jennifer Hahn.

Fatou are nevoie de atenţie specială. Astfel, îngrijitorii încearcă să îi ofere intimitate, în propriul ţarc în aer liber. Veterana este ținută departe de grupul de gorile, „pentru a se bucura de liniştea şi de pacea pe care le merită la vârsta sa înaintată”, după cum a declarat Hahn.

Cum trăiește o gorilă la 69 de ani?

a povestit că gorila în vârstă de 69 de ani beneficiază de un regim alimentar special. Ea primește mai multe mese mici, pe parcursul unei zile. Alimentele sunt atent selectate și constau mai puțin în fructe, pentru a evita conținutul ridicat de zahăr și riscurile pe care le implică pentru sănătate.

Directorul grădinii zoologice, Andreas Knieriem, a explicat importanţa protejării gorilelor vestice de câmpie. Aceste animale sunt ameninţate cu dispariţia din cauza distrugerii habitatului lor şi a braconajului a precizat el.

Administratorii au precizat că îmbătrânirea animalelor este un fenomen încurajat de reproducerea în captivitate. În habitatul lor natural, selecţia naturală elimină animalele bolnave şi pe cele bătrâne. Animalele vârstnice sunt vânate mai uşor de prădători sau sunt alungate, de pe teritoriul lor, de către rivali. Altele mor de foame deoarece nu pot vâna singure. În grădinile zoologice, însă, ele tind să trăiască mult mai mult datorită îngrijirii.

Pe lângă Fatou, Berlin Zoo îi găzduieşte, de asemenea, pe Sango, o gorilă cu spate argintiu de sex masculin, în vârstă de 21 de ani, şi pe femelele Djambala (24 de ani), Bibi (29 de ani), Mpenzi (40 de ani) şi Tilla (5 ani).