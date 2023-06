Federația Solidaritate Sanitară anunță grevă generală și spune că se pregătește să facă un miting în București. Medicii din gărzi amenință că-și vor depune demisiile (VIDEO)

Federaţia Solidaritatea Sanitară a anunţat luni că a parcurs paşii legali, deschizând conflictul colectiv de muncă şi că a demarat culegerea semnăturilor pentru grevă, nivelul de referinţă fiind ca minim jumătate din sector să semneze pentru participarea la proteste.

Greva generală ar urma să înceapă în data de 1 iulie

Daniel Bulboacă, vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară a anunțat la Știrile B1TV: Noi în toamna anului trecut am demarat împreună cu Ministerul Sănătății negocierea contractului colectiv de muncă, la nivel de sector sănătate.

Părțile au făcut unele propuneri pentru proiectul de contract colectiv de muncă, Ministerul Sănătății nu a acceptat unele dintre propunerile făcute de către noi, astfel am ajuns în divergență, nu am reușit să găsim o cale de mijloc și datorită acestui aspect am fost nevoiți să declanșăm conflictul colectiv de muncă.

Am sesizat Ministerul Sănătății despre această situație, am solicitat Ministerului Muncii concilierea conflictului colectiv de muncă, în schimb, Ministerul Muncii intenționează să blocheze dreptul la grevă în Sănătate.

La solicitarea noastră de conciliere, Ministerul Muncii ne-a răspuns că nu poate face concilierea datorită faptului că acest conflict nu a fost declanșat de către toate părțile ci doar de una dintre Federațiile reprezentative la nivel de Sănătate, adică noi, cei din Federația Solidaritatea Sanitară.

Dacă cealaltă Federație reprezentativă nu mai are intenția de a face grevă noi nu o putem obliga, ei au anunțat public c[ au anulat calendarul de proteste, inclusiv organizarea grevei generale.

Dacă nu se rezolvă nimic, medicii din gărzi își vor depune demisiile

Din punctul meu de vedere nu s-a rezolvat nimic nici pentru Sanitas, deocamdată pare că au o amânare acordată guvernanților, nu știu, probabil că se apropie acum rapid sezonul estival, probabil au alte preocupări, noi nu putem să ne dăm seama.

Întrebat de un eventual calendar al grevei, Daniel Bulboacă a spus: Noi, începând cu 8 iunie ne deplasăm din toată țara spre București, facem un miting în Piața Victoriei, facem un marș spre Ministerul Muncii, pichetăm și Ministerul Sănătății, apoi mergem marți spre Palatul Parlamentului și facem din nou un miting la Palatul Parlamentului.

Mai mult de atât, pe 15 iunie, vom picheta unitățile sanitare din România, iar medicii care au contractele de gărzi își vor depune preavizul pentru demisia din contractele aferente gărzilor suplimentare.

Ulterior, pe 27 iunie, vom organiza o grevă de avertisment timp de două ore, în intervalul 10-12.”