Femeia din Sibiu suspectată că și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale a fost adusă joi în fața magistraților de la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța analizează contestația formulată împotriva deciziei de arestare preventivă dispuse anterior de Tribunalul Sibiu.

Judecătorii urmează să stabilească dacă mandatul de arestare preventivă va fi menținut sau dacă vor decide o altă măsură în acest dosar extrem de grav, care a șocat opinia publică.

De ce este acuzată femeia din Sibiu

Potrivit anchetatorilor, femeia este acuzată că și-ar fi omorât mama după ce i-ar fi administrat un sedativ puternic, strecurat în ceai. Ulterior, ar fi vândut bunurile victimei și s-ar fi mutat în Dubai.

Aceasta a fost arestată preventiv la finalul anului trecut, alături de o asistentă medicală, suspectată că i-ar fi furnizat substanțele cu efect sedativ folosite în comiterea faptei.

Cine este cealaltă inculpată din dosar

În același dosar este cercetată și o asistentă medicală, în vârstă de 46 de ani, despre care procurorii spun că ar fi avut un rol esențial în comiterea crimei. Ambele femei sunt acuzate de omor calificat și au fost prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Alba Iulia în ultima zi a anului trecut, după ce femeia a contestat măsura arestării.

Ce detalii cutremurătoare au scos la iveală procurorii despre femeia din Sibiu

Anchetatorii au făcut publice informații șocante despre modul în care ar fi fost comisă crima:

”În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu, potrivit .

Ce s-a întâmplat după moartea victimei

După decesul femeii, fiica acesteia ar fi intrat în posesia bunurilor moștenite, pe care le-ar fi vândut. La scurt timp, suspecta s-ar fi mutat în Dubai, încercând astfel să se îndepărteze de ancheta autorităților.

Procurorii spun că în acest caz au fost identificate elemente clare de premeditare și interes material: ”s-au reţinut circumstanţe care califică infracţiunea de omor, premeditarea şi săvârşirea faptei din interes material”, având în vedere că presupusa crimă a fost făcută pentru ca „inculpata să intre în posesia moştenirii lăsate de victimă”.

Ce decizie urmează să ia judecătorii

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia urmează să decidă dacă femeia acuzată de crima din Sibiu va rămâne în arest preventiv. Decizia este una așteptată cu interes, având în vedere gravitatea faptelor și impactul public major al acestui caz.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, iar cazul se alătură altor dosare de prezentate de-a lungul timpului pe B1TV.