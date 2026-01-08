B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cazul care a îngrozit România: Femeia acuzată că și-a ucis mama, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce noi detalii șocante au ieșit la iveală

Cazul care a îngrozit România: Femeia acuzată că și-a ucis mama, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce noi detalii șocante au ieșit la iveală

Ana Maria
08 ian. 2026, 14:15
Cazul care a îngrozit România: Femeia acuzată că și-a ucis mama, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce noi detalii șocante au ieșit la iveală
Sursa foto: Știrile Pro TV
Cuprins
  1. De ce este acuzată femeia din Sibiu
  2. Cine este cealaltă inculpată din dosar
  3. Ce detalii cutremurătoare au scos la iveală procurorii despre femeia din Sibiu
  4. Ce s-a întâmplat după moartea victimei
  5. Ce decizie urmează să ia judecătorii

Femeia din Sibiu suspectată că și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale a fost adusă joi în fața magistraților de la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța analizează contestația formulată împotriva deciziei de arestare preventivă dispuse anterior de Tribunalul Sibiu.

Judecătorii urmează să stabilească dacă mandatul de arestare preventivă va fi menținut sau dacă vor decide o altă măsură în acest dosar extrem de grav, care a șocat opinia publică.

De ce este acuzată femeia din Sibiu

Potrivit anchetatorilor, femeia este acuzată că și-ar fi omorât mama după ce i-ar fi administrat un sedativ puternic, strecurat în ceai. Ulterior, ar fi vândut bunurile victimei și s-ar fi mutat în Dubai.

Aceasta a fost arestată preventiv la finalul anului trecut, alături de o asistentă medicală, suspectată că i-ar fi furnizat substanțele cu efect sedativ folosite în comiterea faptei.

Cine este cealaltă inculpată din dosar

În același dosar este cercetată și o asistentă medicală, în vârstă de 46 de ani, despre care procurorii spun că ar fi avut un rol esențial în comiterea crimei. Ambele femei sunt acuzate de omor calificat și au fost prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Alba Iulia în ultima zi a anului trecut, după ce femeia a contestat măsura arestării.

Ce detalii cutremurătoare au scos la iveală procurorii despre femeia din Sibiu

Anchetatorii au făcut publice informații șocante despre modul în care ar fi fost comisă crima:

”În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu, potrivit Știrile PRO TV.

Ce s-a întâmplat după moartea victimei

După decesul femeii, fiica acesteia ar fi intrat în posesia bunurilor moștenite, pe care le-ar fi vândut. La scurt timp, suspecta s-ar fi mutat în Dubai, încercând astfel să se îndepărteze de ancheta autorităților.

Procurorii spun că în acest caz au fost identificate elemente clare de premeditare și interes material: ”s-au reţinut circumstanţe care califică infracţiunea de omor, premeditarea şi săvârşirea faptei din interes material”, având în vedere că presupusa crimă a fost făcută pentru ca „inculpata să intre în posesia moştenirii lăsate de victimă”.

Ce decizie urmează să ia judecătorii

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia urmează să decidă dacă femeia acuzată de crima din Sibiu va rămâne în arest preventiv. Decizia este una așteptată cu interes, având în vedere gravitatea faptelor și impactul public major al acestui caz.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, iar cazul se alătură altor dosare de crime șocante din România prezentate de-a lungul timpului pe B1TV.

Tags:
Citește și...
Haos la plata taxelor: Sume triplate și alte erori. De ce unii oameni care deja își achitaseră impozitele s-au trezit că mai au de plătit încă o diferență de bani
Eveniment
Haos la plata taxelor: Sume triplate și alte erori. De ce unii oameni care deja își achitaseră impozitele s-au trezit că mai au de plătit încă o diferență de bani
Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
Eveniment
Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
Eveniment
Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
Amenzi de peste 8 milioane de lei aplicate de ANSVSA în perioada sărbătorilor. Ce nereguli au descoperit inspectorii în controale
Eveniment
Amenzi de peste 8 milioane de lei aplicate de ANSVSA în perioada sărbătorilor. Ce nereguli au descoperit inspectorii în controale
Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
Eveniment
Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
Eveniment
Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
Eveniment
Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Eveniment
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
Eveniment
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
Eveniment
Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
Ultima oră
15:57 - Marea Britanie și Franța ar putea trimite câte 7.500 de militari în Ucraina
15:56 - Haos la plata taxelor: Sume triplate și alte erori. De ce unii oameni care deja își achitaseră impozitele s-au trezit că mai au de plătit încă o diferență de bani
15:56 - Impozite mai mari cu 90% în Vaslui. Din ce dată se încasează taxele locale
15:38 - Un polonez care a mers în Ucraina crezând că războiul nu există a murit torturat de ruși (FOTO)
15:38 - Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
15:22 - Ministrul Apărării, explicații după zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul. Care au fost costurile cu avionul militar și de ce a rămas președintele blocat la Paris (VIDEO)
15:11 - Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
15:03 - Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
14:58 - Momentul în care o turmă de oi intră într-un supermarket din Germania. „Probabil căutau o ofertă specială” (VIDEO, FOTO)
14:45 - Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă