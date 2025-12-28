B1 Inregistrari!
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 19:59
Femeia suspectată că și-a ucis mama. Sursa foto: Știrile Pro TV
Cuprins
  1. Cum și de ce a fost omorâtă femeia
  2. De ce s-a întors tânăra în țară

Apar noi informații în cazul femeii din Sibiu care și-a ucis mama pentru a intra mai repede în posesia averii. Ea a fost ajutată de o prietenă, asistentă medicală în Cisnădie. Ambele și-au recunoscut faptele și au fost arestate.

Cum și de ce a fost omorâtă femeia

Femeia, în vârstă de 38 de ani, și-ar fi omorât mama în iunie 2024, punându-i în ceai o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ.

Victima avea 59 de ani, era expert contabil și avea în Sibiu o firmă cu mai mulți angajați. Pentru că nu avea o vârstă înaintată, i s-a făcut autopsie, care a arătat că nu murise din cauze naturale.

Între timp, imediat după înmormântare, tânăra a intrat în posesia moștenirii, a vândut un apartament în București, o casă și un apartament din Sibiu și s-a mutat în Dubai.

De ce s-a întors tânăra în țară

Recent, ea revenise în România pentru a vinde și a patra proprietate, fix casa în care a avut loc crima. Ceruse pe ea un milion de euro, deoarece se afla într-o zonă centrală din Sibiu, informează Știrile Pro TV.

Potrivit procurorilor, tânăra nu i-a promis bani asistentei medicale care ar fi ajutat-o. Ambele și-au recunoscut faptele și au fost arestate.

