Apar noi informații în cazul femeii din Sibiu care pentru a intra mai repede în posesia averii. Ea a fost ajutată de o prietenă, asistentă medicală în Cisnădie. Ambele și-au recunoscut faptele și au fost arestate.

Cum și de ce a fost omorâtă femeia

Femeia, în vârstă de 38 de ani, și-ar fi omorât mama în iunie 2024, punându-i în ceai o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ.

Victima avea 59 de ani, era expert contabil și avea în Sibiu o firmă cu mai mulți angajați. Pentru că nu avea o vârstă înaintată, i s-a făcut autopsie, care a arătat că nu murise din cauze naturale.

Între timp, imediat după înmormântare, tânăra a intrat în posesia moștenirii, a vândut un apartament în București, o casă și un apartament din Sibiu și s-a mutat în Dubai.

De ce s-a întors tânăra în țară

Recent, ea revenise în România pentru a vinde și a patra proprietate, fix casa în care a avut loc crima. Ceruse pe ea un milion de euro, deoarece se afla într-o zonă centrală din Sibiu, informează

Potrivit procurorilor, tânăra nu i-a promis bani asistentei medicale care ar fi ajutat-o. Ambele și-au recunoscut faptele și au fost arestate.