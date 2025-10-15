B1 Inregistrari!
Femeie de 61 de ani, victima unei escrocherii pe internet. Aceasta a pierdut peste 170.000 de euro. Cum s-a întâmplat totul

Femeie de 61 de ani, victima unei escrocherii pe internet. Aceasta a pierdut peste 170.000 de euro. Cum s-a întâmplat totul

15 oct. 2025, 20:44
15 oct. 2025, 20:44
Cuprins
  1. Ce au declarat oamenii legii
  2. Ce motive a invocat pentru a-i fi trimiși banii

Escrocheriile online iau amploare, de la an la an, în România. Un nou caz a ieșit la iveală, iar de această dată, o femeie de 61 de ani este victima. Aceasta a fost înșelată, timp de 3 ani, de un bărbat de origine nigeriană, în contul căruia a transferat, de-a lungul timpului, aproximativ 170.000 de euro.

Potrivit informațiilor, bărbatul evoca diverse motive, iar femeia, sensibilă din fire, a căzut pradă minciunilor pe care escrocul i le-a spus. Bărbatul ar fi avut parte de ajutorul unei femei de 32 de ani, în tot acest „joc murdar” pe care l-a gândit, conform agerpres.

Ce au declarat oamenii legii

Nigerianul era stabilit în Ilfov și, potrivit autorităților, s-ar fi folosit de fel și fel de mijloace de manipulare emoțională.

„În fapt, în perioada septembrie 2022 – martie 2025, o femeie de 61 de ani ar fi fost abordată, prin intermediul unei reţele de socializare, de către un bărbat. Acesta ar fi indus-o în eroare prin diverse mijloace de manipulare emoţională . De asemenea, ar fi determinat-o să transfere, în interesul său, sume de bani de aproximativ 168.000 de euro, 2.000 de USD şi 30.300 de lei”, precizează IPJ Prahova.

Ce motive a invocat pentru a-i fi trimiși banii

De la probleme de sănătate, la diverse datorii, nigerianul s-a folosit de multiple pretexte pentru a face rost de bani. Polițiștii prahoveni au efectuat percheziții la domiciliul bărbatului, unde au găsit mai multe probe.

„În urma activităţilor investigative complexe desfăşurate de poliţişti, a fost stabilită identitatea persoanei cercetate. Este vorba de un bărbat de 35 de ani, cetăţean nigerian, cu domiciliul în judeţul Ilfov.

Acesta ar fi acţionat cu sprijinul unei femei, de 32 de ani, de cetăţenie română, domiciliată tot în judeţul Ilfov”, spun anchetatorii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

