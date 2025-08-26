Femeie de 78 de ani, înjunghiată de soț. Bărbatul, furios după ce soția i-a reproșat că este beat mereu

Tragedie în ! Un bărbat de 75 de ani și-a înjunghiat soția, în vârstă de 78 de ani, apoi a fugărit-o pe stradă. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Fuga după ajutor

Ce s-a întâmplat

Totul a început în casa soților, în localitatea Tomești. Femeia i-a reproșat bărbatului că este mereu beat. După aceste cuvinte, el a fost acaparat de furie, iar situația a degenerat, conform .

A început un schimb dur de replici, apoi s-a ajuns la . Cu un cuțit de bucătărie, bărbatul și-a înjunghiat soția.

Fuga după ajutor

Femeia a reușit să fugă. Ea a alergat până la postul de poliție și a cerut imediat ajutor. În tot acest timp, soțul o urmărea.

În cele din urmă, o agentă de poliție a intervenit rapid și l-a imobilizat pe individ. Ulterior, aceasta a chemat o ambulanță care să preia victima.

Femeia de 78 de ani a fost transportată la spital. Ea prezenta mai multe tăieturi la mâini.

Pe de altă parte, soțul acesteia a fost reținut și este cercetat pentru violență în familie.