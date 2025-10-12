Femeie înșelată cu suma de 50.000 de lei după ce a fost păcălită de un bărbat care a sunat-o și i-a spus că cineva intenționează să ia un credit în numele ei.

Femeie înșelată de un escroc cu 50.000 de lei

din Suceava a deschis un pentru înșelăciune după ce o femeie înșelată a depus plângere. Victima locuiește în orașul Vicovu de Sus, sesizând o fraudă. În fața polițiștilor, ea a relatat că a fost victima unui bărbat care a sunat-o și i-a transmis că o altă persoană i-a furat datele și vrea să ia un credit în numele ei.

Vocea de la telefon i-a spus că cel ce i-ar fi furat datele a făcut o procură pe numele său și a mers la o unitate bancară unde a făcut în numele femeii un credit de 50.000 de lei. Pretextând că dorește să o ajute, individul a determinat-o să ia un credit de nevoi personale şi să transfere banii într-un cont indicat de el. Ca să fie mai convingător, escrocul i-a transmis că banii vor ajunge la Banca Naţională pentru protecție.

Totodată, necunoscutul i-a transmis femeii că o va pune în legătura cu o persoană de la un departament de securitate de la Banca Naţională a Românei.

„Ulterior victima a fost contactată telefonic de către o altă persoană care s-a prezentat ca fiind de la un presupus departament de securitate al Băncii Naţionale a României, ocazie cu care i-a spus faptul că o va ajuta şi că trebuie să meargă la unitatea bancară unde aceasta deţine un cont bancar şi să facă un credit de nevoi personale în valoare de 50.000 lei, astfel încât suma să nu ajungă la persoana care ar fi obţinut fraudulos datele sale şi ar fi făcut o procură falsă, iar suma împrumutată să o transfere într-un presupus cont al Băncii Naţionale a României”, se arată într-un comunicat al Suceava.

Victima a căzut în plasa escrocilor

Convinsă de escroci, femeia înșelată a mers la unitatea bancară cu sucursală în municipiul Rădăuţi, unde a solicitat de 50.000 de lei. Ea a ridicat suma de bani în numerar după carea apelat la tatăl său să o ducă la Suceava, fără să-i povestească de telefonul primit.

Ea a acționat astfel deoarece individul care a contactat-o i-a transmis că există o politică de confidenţialitate şi nu are voie să vorbească cu rudele, autorităţile sau cu alte persoane.

Odată ce a ajuns la Suceava, femeia a mers la un ATM, într-un centru comercial, indicat de apelant și a scanat un cod QR ce i-a fost transmis. Apoi a introdus suma 50.000 de lei în ATM, primind, în schimb chitanțele pentru suma depusă.

Ulterior, femeia înșelată a primit un alt telefon, de la escroci, care i-au comunicat că s-a primit suma de bani și că nu mai are nici o datorie la unitatea bancară. Mai mult, tot pentru credibilitate, indivizii i-au spus că s-a prevenit astfel şi frauda care era pe cale să se materializeze prin presupusa utilizare a procurii false.

Femeia înșelată a fost contactatăde bancă

Potrivit IPJ, când a ajuns acasă, femeia a fost contactată de personalul unităţii bancare. Aceștia au dorit să verifice creditul făcut și viramentul ulterior. Astfel, s-a constatat că femeia a fost victima unei înșelătorii cu suma de 50.000 de lei.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru înşelăciune.