Un rar și spectaculos va avea loc marți, 17 februarie 2026. Este vorba despre prima eclipsă de Soare din acest an, care își va face apariția pe cer.

Este o eclipsă inelară, celebră pentru efectul vizual impresionant numit „inelul de foc”. Acesta apare atunci când Luna acoperă Soarele aproape în totalitate și lasă la vedere doar un cerc luminos perfect.

Cum se formează „inelul de foc” și unde va putea fi văzut

Spectacolul ceresc din 17 februarie se produce departe de zonele populate. Acesta va avea loc în Antarctica, un loc în care puțini oameni vor avea șansa să îl vadă cu ochii lor. Spre deosebire de o eclipsă totală, în acest caz Luna nu reușește să acopere complet Soarele.

Aflată la apogeu, adică la cea mai mare distanță față de Pământ, Luna pare ușor mai mică pe cer. Din acest motiv, în jurul ei rămâne vizibil un cerc luminos intens, cunoscut drept „inelul de foc”.

Fenomenul începe la ora 09:58 (ora universală ), când umbra Lunii atinge Pământul în apropierea extremității sudice a Americii de Sud. Faza inelară debutează la 11:43 UT deasupra Antarcticii. Momentul de maximă intensitate se produce la 12:11 UT și oferă un spectacol care durează aproximativ 2 minute și 20 de secunde. Eclipsa continuă apoi cu ultimele faze parțiale, care se încheie la ora 14:28 UT, deasupra Oceanului Indian.