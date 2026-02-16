Cine va putea vedea eclipsa în forma ei completă
Doar Antarctica va avea privilegiul de a vedea celebrul „inel de foc” în toată splendoarea sa. Pe traseul direct al eclipsei se află două stații de cercetare importante, Concordia, aparținând Agenției Spațiale Europene, și stația rusească Mirny. Acolo, echipele de cercetători ar putea urmări fenomenul dintr-o poziție ideală.
Mai mult, sezonul de vară din Antarctica crește șansele ca eclipsa să fie observată în condiții bune, fără obstacole majore pe cer. În restul planetei, eclipsa va apărea doar parțial și mult mai puțin spectaculos.
Regiuni din sudul Americii de Sud, inclusiv Țara de Foc, dar și sudul Africii și Madagascar vor vedea Soarele acoperit doar într-o mică măsură. La Cape Town, acoperirea va fi de aproximativ 5%, în timp ce în sud-estul Madagascarului poate ajunge până la aproape 40%.
Privirea directă a eclipsei fără protecție este periculoasă, indiferent de procentul în care Soarele este acoperit. De aceea, sunt necesari ochelari speciali certificați ISO 12312-2 sau filtre solare concepute pentru observarea Soarelui.
Ce alte eclipse spectaculoase aduce anul 2026
Seria fenomenelor astronomice impresionante continuă și după eclipsa din februarie, oferind noi momente de urmărit pe cer. Pe 3 martie 2026 va avea loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă din America, regiunea Pacificului și estul Asiei. Atunci, Luna va intra complet în umbra Pământului și va căpăta nuanțe spectaculoase.
Anul aduce apoi un nou sezon de eclipse în luna august, care va completa acest calendar cosmic bogat. Pe 28 august se va produce o eclipsă parțială de Lună, un fenomen mai discret, dar la fel de interesant pentru observatori. Punctul culminant va fi însă eclipsa totală de Soare din 12 august 2026, considerată unul dintre cele mai așteptate evenimente astronomice ale anului.
Banda de totalitate va traversa Groenlanda, Islanda, Atlanticul de Nord și nordul Spaniei, oferind un spectacol rar. În acele momente, lumina zilei va dispărea pentru câteva minute și va lăsa loc unei atmosfere aproape ireale.