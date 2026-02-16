B1 Inregistrari!
Fenomen rar pe cer marți: Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026. Unde apare „inelul de foc”

Ana Beatrice
16 feb. 2026, 21:14
Fenomen rar pe cer marți: Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026. Unde apare „inelul de foc”
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum se formează „inelul de foc” și unde va putea fi văzut
  2. Cine va putea vedea eclipsa în forma ei completă
  3. Ce alte eclipse spectaculoase aduce anul 2026

Un fenomen astronomic rar și spectaculos va avea loc marți, 17 februarie 2026. Este vorba despre prima eclipsă de Soare din acest an, care își va face apariția pe cer.

Este o eclipsă inelară, celebră pentru efectul vizual impresionant numit „inelul de foc”. Acesta apare atunci când Luna acoperă Soarele aproape în totalitate și lasă la vedere doar un cerc luminos perfect.

Cum se formează „inelul de foc” și unde va putea fi văzut

Spectacolul ceresc din 17 februarie se produce departe de zonele populate. Acesta va avea loc în Antarctica, un loc în care puțini oameni vor avea șansa să îl vadă cu ochii lor. Spre deosebire de o eclipsă totală, în acest caz Luna nu reușește să acopere complet Soarele.

Aflată la apogeu, adică la cea mai mare distanță față de Pământ, Luna pare ușor mai mică pe cer. Din acest motiv, în jurul ei rămâne vizibil un cerc luminos intens, cunoscut drept „inelul de foc”.

Fenomenul începe la ora 09:58 (ora universală ), când umbra Lunii atinge Pământul în apropierea extremității sudice a Americii de Sud. Faza inelară debutează la 11:43 UT deasupra Antarcticii. Momentul de maximă intensitate se produce la 12:11 UT și oferă un spectacol care durează aproximativ 2 minute și 20 de secunde. Eclipsa continuă apoi cu ultimele faze parțiale, care se încheie la ora 14:28 UT, deasupra Oceanului Indian.

Cine va putea vedea eclipsa în forma ei completă

Doar Antarctica va avea privilegiul de a vedea celebrul „inel de foc” în toată splendoarea sa. Pe traseul direct al eclipsei se află două stații de cercetare importante, Concordia, aparținând Agenției Spațiale Europene, și stația rusească Mirny. Acolo, echipele de cercetători ar putea urmări fenomenul dintr-o poziție ideală.

Mai mult, sezonul de vară din Antarctica crește șansele ca eclipsa să fie observată în condiții bune, fără obstacole majore pe cer. În restul planetei, eclipsa va apărea doar parțial și mult mai puțin spectaculos.

Regiuni din sudul Americii de Sud, inclusiv Țara de Foc, dar și sudul Africii și Madagascar vor vedea Soarele acoperit doar într-o mică măsură. La Cape Town, acoperirea va fi de aproximativ 5%, în timp ce în sud-estul Madagascarului poate ajunge până la aproape 40%.

Privirea directă a eclipsei fără protecție este periculoasă, indiferent de procentul în care Soarele este acoperit. De aceea, sunt necesari ochelari speciali certificați ISO 12312-2 sau filtre solare concepute pentru observarea Soarelui.

Ce alte eclipse spectaculoase aduce anul 2026

Seria fenomenelor astronomice impresionante continuă și după eclipsa din februarie, oferind noi momente de urmărit pe cer. Pe 3 martie 2026 va avea loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă din America, regiunea Pacificului și estul Asiei. Atunci, Luna va intra complet în umbra Pământului și va căpăta nuanțe spectaculoase.

Anul aduce apoi un nou sezon de eclipse în luna august, care va completa acest calendar cosmic bogat. Pe 28 august se va produce o eclipsă parțială de Lună, un fenomen mai discret, dar la fel de interesant pentru observatori. Punctul culminant va fi însă eclipsa totală de Soare din 12 august 2026, considerată unul dintre cele mai așteptate evenimente astronomice ale anului.

Banda de totalitate va traversa Groenlanda, Islanda, Atlanticul de Nord și nordul Spaniei, oferind un spectacol rar. În acele momente, lumina zilei va dispărea pentru câteva minute și va lăsa loc unei atmosfere aproape ireale.

