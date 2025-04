Fenomen spectaculos în Indonezia: Lava albastră a vulcanului Kawah Ijen, descoperită de doi români curajoși

Erupțiile vulcanice fascinează prin forța și imprevizibilitatea lor, dar un vulcan care aruncă lavă albastră pare desprins dintr-un film SF. Fenomenul este însă cât se poate de real și se întâmplă în Indonezia, pe insula Java. Este vorba despre Kawah Ijen, un care noaptea oferă un spectacol rar în lume.

Pe timp de zi, lava din Kawah Ijen nu diferă vizibil de cea din alți vulcani. Însă noaptea, craterul se transformă într-un decor suprarealist, unde flăcările capătă o nuanță spectaculoasă de albastru electric.

Potrivit , fenomenul nu este cauzat de lava propriu-zisă, ci de combustia sulfurului. Zona este bogată în sulf, iar atunci când acesta iese la suprafață și intră în contact cu aerul, arde cu o flacără albastră intensă. Flăcările sunt vizibile mai ales noaptea și creează impresia că lava în sine ar fi albastră. În plus, lacurile acide din interiorul craterului amplifică intensitatea reacției chimice.

Vulcanul Kawah Ijen a fost vizitat de vloggerii români Monica și Mircea, cunoscuți pentru canalul de YouTube Ordinar Extraordinar, transmite . Cei doi au avut curajul să coboare până în crater și să filmeze de aproape spectacolul natural rar.

„Din ce am văzut noi e un loc turistic care prinde din ce în ce mai multă amploare. Vin destul de mulți turiști (…). Ce am văzut aici, nu am văzut niciodată”, a spus Mircea în vlogul lor.