Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele

O fetiță de 11 ani, din Mehedinți, iar de joi seara polițiști, jandarmi și voluntari încearcă să-i găsească urmele. Fata are probleme psihice și se afla în plasament la o femeie din localitate.

După două ore de la , asistenta maternală a alertat autoritățile. Potrivit informațiilor, copila nu este la o primă acțiune de acest gen. Aceasta a mai plecat de acasă, în trecut.

Autoritățile și voluntarii au încercat să o găsească, răscolind curțile vecinilor, casele părăsite, dar și străzile. Localnicii spun că ar fi văzut-o mergând pe bicicletă, potrivit

Care sunt semnalmentele

Conform informațiilor, fetița are părul blond, lung, ochi albaștrii, un 1 metru 30 înălțime și 35 de kilograme. În momentul în care a dispărut, fetița, pe nume Mirela Ramona Sibinescu, purta o rochie în culorile albastru și alb și era desculță. Cetățenii care au informații despre minoră sunt rugați să sune la 112.