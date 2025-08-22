B1 Inregistrari!
Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele

Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele

Elena Boruz
22 aug. 2025, 09:29
Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele
Sursă foto: știrile pro tv

O fetiță de 11 ani, din Mehedinți, a fugit de acasă, iar de joi seara polițiști, jandarmi și voluntari încearcă să-i găsească urmele. Fata are probleme psihice și se afla în plasament la o femeie din localitate.

După două ore de la dispariție, asistenta maternală a alertat autoritățile. Potrivit informațiilor, copila nu este la o primă acțiune de acest gen. Aceasta a mai plecat de acasă, în trecut.

Autoritățile și voluntarii au încercat să o găsească, răscolind curțile vecinilor, casele părăsite, dar și străzile. Localnicii spun că ar fi văzut-o mergând pe bicicletă, potrivit știrile pro tv.

Care sunt semnalmentele

Conform informațiilor, fetița are părul blond, lung, ochi albaștrii, un 1 metru 30 înălțime și 35 de kilograme. În momentul în care a dispărut, fetița, pe nume Mirela Ramona Sibinescu,  purta o rochie în culorile albastru și alb și era desculță. Cetățenii care au informații despre minoră sunt rugați să sune la 112.

