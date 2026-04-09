Figurinele de ciocolată, de la iepurași, puișori, ouă, toate se găsesc în preajma sărbătorilor pascale. Chiar dacă sunt la mare căutare în această perioadă, la final nu toate produsele ajung să fie cumpărate.

Ce se întâmplă cu figurinele de ciocolată după sărbători

În fiecare an, sute de produse de sezon umple rafturile magazinelor înainte de Paște. Ambalajele vesele, colorate îi ademenesc pe cumpărători, însă după trecerea sărbătorilor, marea întrebare rămâne legată de soarta produselor rămase.

Retailerii își planifică stocurile cu foarte mare atenție dar este aproape imposibil ca absolut toată marfa să fie vândută, scrie .

Pentru a gestiona stocul rămas, prima măsură luată de magazine este aplicarea unor reduceri de preț atractive. Aceste promoții încep adesea chiar din a doua zi de Paște. Strategia este eficientă și ajută la vânzarea mai rapidă a produselor rămase.

Sunt reambalate produsele de la un sezon la altul

Un mit care circulă în rândul consumatorilor spune că iepurașii de ciocolată sunt topiți și reambalați sub formă de Moși Crăciun. Din punct de vedere logistic și financiar, un astfel de proces ar fi total ineficient. Costurile pentru colectarea produselor din toate magazinele, transportul înapoi la fabrică, procesul de topire și apoi turnarea în noi forme ar depăși cu mult valoarea materiei prime.

O mare parte din surplus ajunge la organizații caritabile. De asemenea, la nivel global, unele produse pot fi exportate în țări unde Paștele nu se sărbătorește în aceeași perioadă, fiind vândute acolo ca ciocolată obișnuită, reducând astfel semnificativ deșeurile alimentare.

Cum putem refolosi ciocolata acasă

Dacă ai cumpărat mai multe figurine decât poți consuma sau dacă ai primit mulți iepurași cadou, există numeroase modalități creative de a le folosi în bucătărie. din care sunt făcute aceste figurine este de obicei de o calitate foarte bună. Nu trebuie să le arunci sau să le lași să expire în dulap, ci le poți transforma în ingrediente pentru prăjituri delicioase.

Poți topi figurinele pentru a obține o glazură fină și lucioasă pentru torturi sau brioșe. De asemenea, bucățile de ciocolată mărunțite manual pot fi adăugate în compoziția fursecurilor sau a budincilor.