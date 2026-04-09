B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Marea dilemă a iepurașilor de Paște. Ce se întâmplă, de fapt, cu dulciurile care rămân pe rafturile magazinelor

Flavia Codreanu
09 apr. 2026, 20:21
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu figurinele de ciocolată după sărbători
  2. Sunt reambalate produsele de la un sezon la altul
  3. Cum putem refolosi ciocolata acasă

Figurinele de ciocolată, de la iepurași, puișori, ouă, toate se găsesc în preajma sărbătorilor pascale. Chiar dacă sunt la mare căutare în această perioadă, la final nu toate produsele ajung să fie cumpărate.  

Ce se întâmplă cu figurinele de ciocolată după sărbători

În fiecare an, sute de produse de sezon umple rafturile magazinelor înainte de Paște. Ambalajele vesele, colorate îi ademenesc pe cumpărători, însă după trecerea sărbătorilor, marea întrebare rămâne legată de soarta produselor rămase.

Retailerii își planifică stocurile cu foarte mare atenție dar este aproape imposibil ca absolut toată marfa să fie vândută, scrie Blick.

Pentru a gestiona stocul rămas, prima măsură luată de magazine este aplicarea unor reduceri de preț atractive. Aceste promoții încep adesea chiar din a doua zi de Paște. Strategia este eficientă și ajută la vânzarea mai rapidă a produselor rămase.

Sunt reambalate produsele de la un sezon la altul

Un mit care circulă în rândul consumatorilor spune că iepurașii de ciocolată sunt topiți și reambalați sub formă de Moși Crăciun. Din punct de vedere logistic și financiar, un astfel de proces ar fi total ineficient. Costurile pentru colectarea produselor din toate magazinele, transportul înapoi la fabrică, procesul de topire și apoi turnarea în noi forme ar depăși cu mult valoarea materiei prime.

O mare parte din surplus ajunge la organizații caritabile. De asemenea, la nivel global, unele produse pot fi exportate în țări unde Paștele nu se sărbătorește în aceeași perioadă, fiind vândute acolo ca ciocolată obișnuită, reducând astfel semnificativ deșeurile alimentare.

Cum putem refolosi ciocolata acasă

Dacă ai cumpărat mai multe figurine decât poți consuma sau dacă ai primit mulți iepurași cadou, există numeroase modalități creative de a le folosi în bucătărie. Ciocolata din care sunt făcute aceste figurine este de obicei de o calitate foarte bună. Nu trebuie să le arunci sau să le lași să expire în dulap, ci le poți transforma în ingrediente pentru prăjituri delicioase.

Poți topi figurinele pentru a obține o glazură fină și lucioasă pentru torturi sau brioșe. De asemenea, bucățile de ciocolată mărunțite manual pot fi adăugate în compoziția fursecurilor sau a budincilor.

Tags:
Ultima oră
20:46 - Ce făcea Adi Nartea cu Andreea Raicu într-o reclamă, înainte să devină celebru: „O luam, o dansam și făceam piruete””
20:42 - CTP: Nicușor Dan s-a adresat unei mase de pitecantropi și a pus cea mai antidemocratică și cretină întrebare pe care am auzit-o vreodată (VIDEO)
20:39 - Forțe de ordine mobilizate de Paște: peste 9.000 de agenți pe drumuri și la graniță. Ce trebuie să știe șoferii
20:25 - Donnarumma dezminte informațiile conform cărora jucătorii Italiei au cerut un bonus pentru calificarea la Cupa Mondială
20:10 - Ciocolata se scumpește înainte de Paște, deși cacao s-a ieftinit puternic. De ce plătesc românii mai mult pentru dulciuri
19:59 - Alexandru Rogobete, laude pentru Dana Budeanu: „Este un om echilibrat, o persoană importantă în viața mea”
19:47 - Radu Ciucă a bătut palma cu Antena 1. Cum a reacționat Cătălin Măruță: „Nu mai înțeleg nimic!”
19:28 - Controale ANPC scot la iveală nereguli la carnea de miel și produse perisabile. Ce au găsit inspectorii în unitățile verificate (FOTO)
19:28 - Emma Zeicescu și Claudiu Popa s-au despărțit: „Este un moment delicat. Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
19:16 - Biserica Sfântului Mormânt își redeschide porțile chiar înainte de Paște. Ce trebuie să știe toți credincioșii care merg la Ierusalim