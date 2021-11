Filmele și serialele care apar pe Netflix în decembrie 2021

Netflix pregătește mai multe producții surpriză pentru luna decembrie. Fie că este vorba despre La Casa de Papel Partea 5 Volumul 2, The Witcher: Sezonul 2 sau Don’t Look Up, publicul din România nu va fi dezamăgit în apropierea sărbătorilor de Iarnă

Titlurile lunii decembrie 2021 pe Netflix

Moștenirea familiei Joestar continuă cu Jolyne care, alături de prietenii ei, înfruntă noi stăpâni de Spectre în spatele gratiilor de la închisoarea Green Dolphin Street.

Lost in Space: Season 3 – SERIAL NETFLIX– 1 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Pierduți în spațiu: Sezonul 3

Într-un ultim sezon epic, instinctul de supraviețuire al familiei Robinson se activează la maximum în graba de a apăra Alpha Centauri de o invazie a roboților.

Coyotes – SERIAL NETFLIX – 2 DECEMBRIE 2021

Membrii unui grup unit de excursioniști găsesc diamante în pădure. Ceea ce urmează este un haos nebun care le testează prietenia și le pune viețile în pericol.

La Casa de Papel: Part 5 Vol 2 – SERIAL NETFLIX – DIN 3 DECEMBRIE 2021

Banda este închisă în Banca Națională a Spaniei de peste 100 de ore. Membrii grupului au reușit să o salveze pe Lisabona, dar, după pierderea unuia dintre coechipieri, îi așteaptă unul dintre momentele lor cele mai întunecate. Profesorul a fost capturat de Sierra și, pentru prima dată, nu are un plan de evadare. Tocmai când pare că nimic altceva nu mai are cum să meargă prost, în fața lor apare un dușman mai puternic decât toți ceilalți întâlniți până atunci, și anume armata. Se apropie sfârșitul celui mai mare jaf din istorie, care este pe cale să se transforme într-un adevărat război.

Coming Out Colton – SERIAL NETFLIX – 3 DECEMBRIE 2021

Fost jucător în NFL și vedetă a serialului reality „Burlacul”, Colton Underwood pornește în călătoria vieții lui ca proaspăt membru declarat al comunității LGBTQ.

Titans: Season 3 – SERIAL NETFLIX – 8 DECEMBRIE 2021

Încercând să rămână uniți, Titanii sunt terorizați de Gluga roșie, o nouă și misterioasă amenințare care caută să distrugă definitiv orașul Gotham.

Bonus Family: Season 4 – SERIAL NETFLIX – 9 DECEMBRIE 2021

Un incendiu în bucătărie, o înfruntare în sala de clasă și un apel de la spital declanșează o serie de răfuieli în familie și diverse crize în cadrul relațiilor.

Aranyak – SERIAL NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

După o crimă incredibilă, doi polițiști foarte diferiți analizează o rețea de suspecți, scoțând la iveală jocuri politice, interese personale și mituri străvechi.

How To Ruin Christmas: The Funeral – SERIAL NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

La un an de la dezastruosul Crăciun precedent, Tumi se trezește în mijlocul unei noi crize în familie, de această dată provocată de un deces neașteptat.

Saturday Morning All Star Hits! – SERIAL NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

Stângaci în mod voit și ușor stânjenitor, acest serial de animație pentru adulți e o parodie subtilă la adresa desenelor animate difuzate sâmbăta dimineața, în anii ’80.

Twentysomethings: Austin – SERIAL NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

În acest reality-show despre maturizare filmat în Austin, Texas, tineri de 20 și ceva de ani au parte de iubiri și prietenii și pornesc în aventura vieții.

Inspector Koo – SERIAL NETFLIX – 11 DECEMBRIE 2021

O fostă polițistă retrasă revine la lucru ca investigatoare de asigurări, căutând indicii în locurile crimelor aranjate de un ucigaș în serie aflat chiar sub ochii lor.

The Hungry and the Hairy – SERIAL NETFLIX – 11 DECEMBRIE 2021

Rain și Ro Hong-chul se relaxează într-o călătorie de vis cu motocicletele, în care se bucură de mâncăruri delicioase și peisaje spectaculoase din Coreea.

The Future Diary – SERIAL NETFLIX – 14 DECEMBRIE 2021

În acest reality-show, doi necunoscuți se întâlnesc și primesc un jurnal cu scenariul propriei lor povești de iubire. Vom vedea înfiripându-se o dragoste adevărată?

Elite Short Stories: Phillipe Caye Felipe – SERIAL NETFLIX – 15 DECEMBRIE 2021

Chiar când Cayetana încearcă să-l uite pe fostul ei prieten refugiindu-se în relația cu noul ei prieten, Felipe, prințul reapare în viața ei.

Selling Tampa – SERIAL NETFLIX – 15 DECEMBRIE 202

Agentele de la Allure Realty, o firmă deținută în exclusivitate de femei de culoare, îmbină utilul cu plăcutul și domină piața imobiliară de lux din Tampa.

Aggretsuko: Season 4 – SERIAL NETFLIX – 16 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Aggretsuko: Sezonul 4

Când noul președinte al companiei duce totul într-un punct-limită, Retsuko se chinuie din răsputeri să-l împiedice pe Haida să facă cea mai mare greșeală din viața lui.

The Witcher: Season 2 – SERIAL NETFLIX – DIN 17 DECEMBRIE 2021

Convins că Yennefer și-a pierdut viața în bătălia de la Sodden, Geralt din Rivia o duce pe prințesa Cirilla la Kaer Morhen, locul în care și-a petrecut copilăria și cel mai sigur pe care-l cunoaște. În vreme ce dincolo de ziduri regi, elfi, oameni și demoni se luptă pentru supremație, Geralt trebuie să o protejeze pe fată de ceva cu mult mai periculos: de propria ei putere misterioasă.

What Happened in Oslo – SERIAL NETFLIX – 19 DECEMBRIE 2021

Acțiunea din acest thriller este plasată în perioada încheierii Acordurilor de la Oslo din 1993 și se învârte în jurul unei crime înfiorătoare cu ramificații extinse.

Elite Short Stories: Samuel Omar – SERIAL NETFLIX – 20 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Elita – Scurte povestiri: Samuel și Omar

Samuel e în pericol să fie evacuat din casa părintească, iar Omar îi face o propunere interesantă pentru a strânge bani.

Emily in Paris: Season 2 – SERIAL NETFLIX – 22 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Emily în Paris: Sezonul 2

Și mai multă distracție, modă și tot felul de gafe. Emily își găsește locul la Paris, dar urmările unei nopți fierbinți i-ar putea aduce necazuri.

Elite Short Stories: Patrick – SERIAL NETFLIX – 23 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Elita – Scurte povestiri: Patrick

Călătoria lui Patrick la cabana din pădure în perioada Crăciunului are urmări neașteptate, dar semnificative.

The Silent Sea – SERIAL NETFLIX – 24 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Marea Liniștii

Aflați într-o periculoasă misiune de 24 de ore pe Lună, mai mulți exploratori au de recuperat niște mostre dintr-o stație de cercetare abandonată, dar plină de secrete.

Anxious People – SERIAL NETFLIX – 29 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Oameni anxioși: Miniserial

Un jefuitor de bănci ratat se baricadează într-o locuință împreună cu un agent imobiliar, doi dependenți de produse IKEA, o gravidă, un milionar sinucigaș și un iepure.

Café con aroma de mujer – SERIAL NETFLIX – 29 DECEMBRIE 2021

Acest remake al telenovelei clasice spune povestea de dragoste dintre culegătoarea de cafea Gaviota și Sebastián, un descendent al aristocrației din industria cafelei.

Kitz – SERIAL NETFLIX – 30 DECEMBRIE 2021

Căutând să se răzbune pe cea pe care o consideră vinovată de moartea fratelui ei, o chelneriță de 19 ani se infiltrează în lumea strălucitoare a unor adolescenți bogați.

Cobra Kai: Season 4 – SERIAL NETFLIX – 31 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Cobra Kai: Sezonul 4

La zeci de ani după turneul de karate care le-a schimbat viețile, rivalitatea dintre Johnny și Daniel se reaprinde în această continuare a filmelor „Karate Kid”.

Stay Close – SERIAL NETFLIX – 31 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Aproape de mine

Un nou serial polițist marca Harlan Coben, plin de intrigi, drame siropoase și secrete dezvăluite.

Queer Eye: Season 6 – SERIAL NETFLIX – 31 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Queer Eye: Sezonul 6

Acest serial SF distins cu premiul Emmy revine cu un al șaselea sezon.

Filme Netflix care apar în decembrie

The Power of the Dog – FILM NETFLIX – 1 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: În ghearele câinilor

THE POWER OF THE DOG: BENEDICT CUMBERBATCH as PHIL BURBANK in THE POWER OF THE DOG. Cr. KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021

Un fermier tiranic, dar charismatic, duce un război de intimidare împotriva soției fratelui său și a fiului ei adolescent, până când ies la iveală secrete demult ascunse.

SINGLE ALL THE WAY – FILM NETFLIX – 2 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: O, băiat frumos!

Peter îi cere celui mai bun prieten să se dea drept iubitul lui în vizita de Crăciun la părinți, dar planul și sentimentele lor se schimbă când aceștia fac pe pețitorii.

The Whole Truth – FILM NETFLIX – 2 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Groapa adevărului

După ce doi frați descoperă o gaură misterioasă în peretele casei bunicilor, o serie de incidente îngrozitoare scot la iveală secrete sinistre despre familia lor.

Cobalt Blue – FILM NETFLIX – 3 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Albastru cobalt

Un scriitor aspirant și sora lui nonconformistă se îndrăgostesc de chiriașa lor enigmatică, iar ceea ce urmează zguduie din temelii familia lor tradițională.

Mixtape – FILM NETFLIX– 3 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Caseta cu amintiri

În 1999, Beverly, care are 12 ani, descoperă o compilație pe o casetă stricată creată de părinții ei și pornește în căutarea melodiilor ca să afle mai multe despre ei.

David and the Elves – FILM NETFLIX – 6 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: David și elfii

Un elf istovit și suprasolicitat fuge în lumea reală unde încearcă să descopere magia Crăciunului cu ajutorul unui băiețel cu care se împrietenește.

Asakusa Kid – FILM NETFLIX – 9 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Puștiul din Asakusa

Takeshi Kitano și-a început cariera în ucenicia legendarului comedian Fukami din Asakusa, dar pe măsură ce popularitatea lui crește, cea a mentorului său este în declin.

Anonymously Yours – FILM NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Anonima

După ce un SMS trimis din întâmplare duce la o amiciție digitală, Vale și Alex se îndrăgostesc unul de altul fără să realizeze că s-au cunoscut în viața reală.

Still Out of My League – FILM NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Și mai și

După ce se desparte de bărbatul iubit, Marta se îndrăgostește de un artist. Însă această femeie bolnavă și prietenii ei au parte de tot felul de întorsături de situație.

The Unforgivable – FILM NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: De neiertat

O fostă deținută condamnată pentru crimă (Sandra Bullock) se întoarce în societatea care nu-i iartă trecutul și își caută sora mai mică, pe care a fost nevoită să o lase în urmă.

Two – FILM NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Simetrie

Doi străini descoperă când se trezesc că abdomenele lor au fost cusute la un loc și sunt și mai șocați când află cine este în spatele calvarului lor îngrozitor.

The Hand of God – FILM NETFLIX – 15 DECEMBRIE 2021

La Napoli, în anii ’80, Fabietto, un tânăr îndrăgostit de fotbal, are parte de o tragedie în familie care îi marchează viitorul nesigur, dar promițător în cinematografie.

A California Christmas: City Lights – FILM NETFLIX – 16 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Crăciun în California: Luminile orașului

După un an de relație și aproape gata de nuntă, Callie și Joseph sunt nevoiți să părăsească ferma pentru a rezolva niște chestiuni de familie în San Francisco.

A Naija Christmas – FILM NETFLIX – 16 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Un Crăciun nigerian

Dorința de Crăciun a unei mame și marele premiu legat de aceasta declanșează o competiție acerbă între fiii ei.

Grumpy Christmas – FILM NETFLIX – 21 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Un Crăciun nu prea fericit

Excursia la plajă a familiei o ia razna atunci când Servando și Alicia, încăpățânata mătușă a Almei, intră într-o competiție teribilă pentru a controla Crăciunul.

Don’t Look Up – FILM NETFLIX – DIN 24 DECEMBRIE 2021

Kate Dibiasky, o proaspătă absolventă a facultății de Astronomie, și profesorul ei, dr. Randall Mindy, fac o descoperire uluitoare: o cometă care orbitează în sistemul solar. Prima problema este că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul. A doua este că nimănui nu pare să-i pese. Aparent, vestea unei comete de dimensiunea Everestului care ar putea distruge Pământul este una greu de digerat. Cu ajutorul doctorului Oglethorpe, Kate și Randall pornesc într-un turneu mediatic, care îi poartă din cabinetul indiferentei președinte Orlean și al fiului ei lingușitor și angajat în funcția de șef de personal, Jason, până în studiourile The Daily Rip, un matinal plin de viață, găzduit de Brie și Jack. La doar șase luni distanță de impactul cu cometa, gestionarea unui flux de știri de 24 de ore și atragerea atenției publicului obsedat de rețelele de socializare înainte de a fi prea târziu se dovedește a fi o sarcină surprinzător de comică. De ce este nevoie să faci pur și simplu omenirea să privească în sus?!

| Regizat de: Adam McKay

| Scris de: Adam McKay

| Produs de: Adam McKay, Kevin Messick

| Cu: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Mark Rylance, Ron Perlman with Cate Blanchett and Meryl Streep. Additional cast includes Ariana Grande, Kid Cudi, Melanie Lynskey, Himesh Patel, Michael Chiklis și Tomer Sisley.

1000 Miles from Christmas – FILM NETFLIX – 24 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: La 1000 de kilometri de Crăciun

Aventură de Crăciun, comedie romantică și povestea unui bărbat trecut de 30 de ani care învață, cam fără tragere de inimă, să se lase purtat de spiritul Crăciunului.

Minnal Murali – FILM NETFLIX – 24 DECEMBRIE 2021

După ce e lovit de fulger, un croitor dobândește puteri speciale, dar trebuie să înfrângă un dușman neașteptat pentru a deveni supereroul de care are nevoie orașul său.

STAND BY ME Doraemon 2 – FILM NETFLIX – 24 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Rămâi cu mine, Doraemon 2

Nobita călătorește în viitor ca să i-o prezinte bunicii pe mireasa sa, dar Nobita-adultul fuge de la propria nuntă. Oare va putea el să fie un bun soț pentru Shizuka?

Vicky and Her Mystery – FILM NETFLIX – 24 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Mister

După moartea mamei, o fată se stabilește împreună cu tatăl ei în sălbaticul Cantal. Oare va reuși o creatură specială să-i vindece sufletul? Bazat pe o poveste adevărată.

Lulli – FILM NETFLIX – 26 DECEMBRIE 2021

După ce se electrocutează la un tomograf, o studentă tânără și ambițioasă începe să audă gândurile celorlalți. Cu Larissa Manoela.

Hilda and the Mountain King – FILM NETFLIX – 30 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Hilda și Regele Muntelui

Trezindu-se în trupul unui troll, Hilda trebuie să-și folosească toate resursele pentru a se întoarce acasă, pentru a redeveni om și pentru a salva orașul Trolberg.

Seal Team – FILM NETFLIX – 31 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Focile în acțiune

Quinn, un pui de focă neînfricat, recrutează o echipă de personaje pestrițe pentru a-i înfrunta pe rechinii fără scrupule și pentru a redobândi controlul asupra apelor.

The Lost Daughter – FILM NETFLIX – 31 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Fiica ascunsă

Vacanța liniștită la mare a unei femei ia o turnură tulburătoare după ce obsesia ei pentru o tânără mamă cazată într-o vilă din apropiere îi trezește amintiri.

Documentare Netflix care apar în decembrie

Voir – DOCUMENTAR NETFLIX – 6 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Voir: Rolul filmului în cultura contemporană

O colecție de eseuri vizuale în care iubitorii de film analizează evenimentele cinematografice care i-au înfiorat, uluit, provocat și schimbat pe viață.

The Family That Sings Together: The Camargos – DOCUMENTAR NETFLIX – 9 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Familia Camargo: Muzica ne unește

În acest reality-show intim, Zezé Di Camargo și Wanessa, fiica sa, sunt înconjurați de prieteni, petrec timp împreună și colaborează din punct de vedere creativ.

Puff: Wonders of the Reef – DOCUMENTAR NETFLIX – 16 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Minunile recifului

În timp ce își caută un cămin în Marea Barieră de Corali, un pește-balon prietenos călătorește printr-o uimitoare lume microscopică, plină de creaturi fantastice.

Stories of a Generation – with Pope Francis – DOCUMENTAR NETFLIX – 25 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Poveștile unei generații cu papa Francisc: Miniserial

Oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți, de peste 70 de ani, din întreaga lume, printre care și Papa Francisc, împărtășesc unor tineri cineaști povești din viața lor.

Crime Scene: The Times Square Killer – DOCUMENTAR NETFLIX – 29 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Locul crimei: Ucigașul din Times Square

Un nou sezon al unui serial documentar în care crime din zilele noastre devin motive ale unor incursiuni tulburătoare în diverse locații bântuite.

Netflix pentru copii și familie în luna decembrie

Kayko and Kokosh – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE – 1 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Kajko și Kokosz: Sezonul 1

Doi războinici slavoni fac tot ce pot pentru a apăra satul Mirmilești de ordinul malefic al Cavalerilor Coțcari.

Kayko and Kokosh: Season 2 – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE – 1 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Kajko și Kokosz: Sezonul 2

De la o vacanță all-inclusive la o petrecere cu ocazia împlinirii a 16 ani, Kajko și Kokosh continuă să aibă parte de tot felul de peripeții.

Jurassic World Camp Cretaceous: Season 4 – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE – 3 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Jurassic World: Tabăra cretacică: Sezonul 4

Cei din tabără lasă în urmă insula Nublar, dar naufragiază într-un loc ciudat, care este plin de pericole și secrete extrem de bine păzite.

Centaurworld: Season 2 – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE – 7 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Centauria: Sezonul 2

Cal încearcă să-și clădească o armată pentru a-l înfrânge pe Regele Nicăieri. Nu va fi deloc ușor, dar are trupa de partea ei și Călăreț o așteaptă acasă.

Go Dog Go: Season 2 – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE – 7 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Hai, cuțu, hai!: Sezonul 2

În acest sezon, aventuroșii cățeluși Tag și Lăbuș explorează tot, de la locuri fascinante din Dogia, până la luminile strălucitoare din Ham York City!

Back to the Outback – FILM NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE – 10 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Destinația: acasă!

Chiar dacă pot părea periculoase, aceste creaturi neînțelese au suflete de aur și caută să scape din captivitate din dorința de a-și găsi un cămin.

Fast & Furious Spy Racers: Season 6: Homecoming – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE – 17 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Furios și iute: Cursa spionilor: Sezonul 6: Întoarcerea acasă

Ultimul sezon îi poartă pe membrii echipei Cursa spionilor prin întreaga lume, din Alpi la Arctic și înapoi în L.A., într-o confruntare cu cel mai de temut adversar!

Word Party Presents: Math! – SERIAL NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE – 28 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Bucuria cuvintelor: Matematica!

Animăluțele Franny, Bailey, Kip, Lulu și Tilly numără, compară forme și găsesc modele, în timp ce folosesc matematica și cântă cântece pentru a rezolva probleme.

Netflix Comedy Special

Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) – NETFLIX COMEDY SPECIAL – 7 DECEMBRIE 2021

Un nou program special cu Nicole Byer.

8 DECEMBRIE 2021

Carolin Kebekus: The Last Christmas Special – NETFLIX COMEDY SPECIAL – 8 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Carolin Kebekus: Ultimul program special de Crăciun

Carolin Kebekus expune bătăile de cap din perioada Crăciunului, de la mahmureli oribile până la agonia calendarelor de advent sau la disparitatea cadourilor între sexe.

Russell Howard: Lubricant – NETFLIX COMEDY SPECIAL – 14 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Russell Howard: Lubrifiant

După o amânare, Russel Howard revine cu un spectacol în două părți și cu voie bună, pentru a discuta despre viața lui pe timp de carantină.

Jim Gaffigan: Comedy Monster – NETFLIX COMEDY SPECIAL – 21 DECEMBRIE 2021

Celebrul comedian Jim Gaffigan analizează nebunia din 2021 și spune ce gândește despre fanfare, miliardarii care călătoresc în spațiu și multe altele.

Jimmy Carr: His Dark Material – NETFLIX COMEDY SPECIAL – 25 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Jimmy Carr: Materialul întunecat

În acest program special de stand-up sec, inteligent și plin de „glume care omoară cariere”, Jimmy Carr găsește câte ceva amuzant până și în cele mai întunecate locuri.

În curând pe Netflix

Decoupled – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Decuplați

Un scriitor mizantrop și soția sa antreprenoare încearcă să împace divorțul lor iminent cu absurditățile și neplăcerile vieții din lumea lor prosperă.

Single’s Inferno – SERIAL NETFLIX

Titlu localizat: Iadul celor singuri

Dornici de flirturi, oameni fără obligații caută dragostea pe o insulă pustie de unde pot scăpa numai în cuplu și doar pentru seri romantice în paradis.

Nou pe Netflix în decembrie – titluri licențiate

DIN 1 DECEMBRIE 2021

Battle: Los Angeles

Black and Blue

Captain Phillips

Doctor Zhivago

Ironbark

National Lampoon’s Christmas Vacation

September 11

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Teenage Mutant Ninja Turtles 2

The Karate Kid Part III

The Pelican Brief

Wedding Crashers

World War Z

DIN 10 DECEMBRIE 2021

The Blacklist: Season 9 – episodul 6

DIN 12 DECEMBRIE 2021

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

DIN 15 DECEMBRIE 2021

Superstore: Season 6

DIN 18 DECEMBRIE 2021

The Lighthouse

DIN 22 DECEMBRIE 2021

Inve$titorii

Comedia românească „Inve$titorii” urmărește călătoria neașteptată a lui Tavi, Eugen și Calu, trei vechi prieteni și colegi într-o fabrică dintr-o regiune a României. Rutina lor zilnică – muncă / bere / acasă – este brusc perturbată când află că firma a fost vândută unor investitori străini care planifică acum o reducere masivă a personalului. Vestea vine chiar a doua zi când cei trei sunt concediați, dar primesc în schimb un pachet de compensații de 12 salarii. În timpul unei zile de pescuit, băieții încep să discute despre opțiunile pe care le au pentru viitor, dar nu reușesc să găsească nicio variantă bună. Apoi, Tavi ia inițiativa și își convinge prietenii să meargă într-o escapadă de weekend cu banii menționați din compensare. Acest weekend le va schimba complet viața și ajung să fie confundați cu niște investitori străini importanți.

Regizat de: Iura Luncașu

Scris de: Alex Coteț, Raul Gheba

Cu: Raluca Aprodu, Adrian Alexandru Bumbeș, Andrei Mateiu, Codin Maticiuc, Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Gabriel Radu, Levent Sali, Diana Sar