Restricții de circulație în București

Restricții de circulație pe mai multe artere din București, la acest final de săptămână. Poliția Rutieră a instituit măsura ca urmare evenimentelor dedicate Zilei Armatei Române.
Traficul rutier va fi restricționat sâmbătă, 25 octombrie, pe mai multe șosele din București, în contextul organizării unor evenimente. Pe de-o parte, MApN a anunțat că vor avea loc mai multe ceremonii dedicate Zilei Armatei Române. Pe de altă parte, tot sâmbătă este programat Trofeul București 2025 la automobilism. Astfel, pentru a evita ambuteiajele și eventualele incidente, au fost instituite restricții de circulație.
Brigada de Poliție Rutieră a transmis, într-un comunicat de presă că va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație. Autoritățile cer șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.
Aceștia sunt îndemnați să se pună la curent cu informațiile privind restricțiile de circulație și să evite pe timpul deplasării manifestările care pot pune în pericol siguranța în trafic.
Totodată pietonii sunt îndemnați să circule doar pe trotuare, să traverseze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric. De asemenea, li se recomandă să se asigure înainte de a trece strada, că intențiile lor sunt înțelese de conducătorii de autovehicule.
MApN a transmis un comunicat în care a prezentat programul manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române. Pentru buna desfășurare a acestora, autoritățile au impus restricții de circulație pe mai multe șosele și artere rutiere. Potrivit sursei citate, sâmbătă vor fi organizate o serie de ceremonii militare şi religioase după cum urmează:
Pentru buna desfăşurare a evenimentului, traficul rutier va fi restricţionat astfel:
Tot sâmbătă, 25 octombrie, se va desfășura „Trofeul București 2025”, o cursă de automobilism sportiv. În acest context, conform unui comunicat transmis de Brigada Rutieră vor fi impuse restricții de circulație pe mai multe drumuri publice. Evenimentul este programat între orele 8:00 și 20:00, pe următorul traseu:
Calea Victoriei (prin fața Palatului Regal) – Str. Walter Mărăcineanu – aleile din fața Sălii Palatului – breteaua din fața Muzeului Național de Artă.
Pentru buna desfășurare a cursei, se va restricționa traficul rutier: