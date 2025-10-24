Restricții de circulație în București

Restricții de circulație pe mai multe artere din București, la acest final de săptămână. Poliția Rutieră a instituit măsura ca urmare evenimentelor dedicate Zilei Armatei Române.

Restricții de circulație ca urmare a organizării unor evenimente

Traficul rutier va fi restricționat sâmbătă, 25 octombrie, pe mai multe șosele din București, în contextul organizării unor evenimente. Pe de-o parte, a anunțat că vor avea loc mai multe ceremonii dedicate Zilei Armatei Române. Pe de altă parte, tot sâmbătă este programat Trofeul București 2025 la automobilism. Astfel, pentru a evita ambuteiajele și eventualele incidente, au fost instituite restricții de circulație.

Brigada de Poliție Rutieră a transmis, într-un comunicat de presă că va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație. Autoritățile cer să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Aceștia sunt îndemnați să se pună la curent cu informațiile privind restricțiile de circulație și să evite pe timpul deplasării manifestările care pot pune în pericol siguranța în trafic.

Totodată pietonii sunt îndemnați să circule doar pe trotuare, să traverseze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric. De asemenea, li se recomandă să se asigure înainte de a trece strada, că intențiile lor sunt înțelese de conducătorii de autovehicule.

Programul manifestărilor organizate de MApN

MApN a transmis un comunicat în care a prezentat programul manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române. Pentru buna desfășurare a acestora, autoritățile au impus restricții de circulație pe mai multe șosele și artere rutiere. Potrivit sursei citate, sâmbătă vor fi organizate o serie de ceremonii militare şi religioase după cum urmează:

între orele 08:00-16:00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori; ceremonie de depunere a jurământului militar; ceremonie de schimbare a gărzii; activităţi de survol şi exerciţii demonstrative la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I;

între orele 08:00-16:00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al doilea Război Mondial, din faţa Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”;

între orele 08:00-16:00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor căzuţi în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României, din faţa Palatului Naţional al Copiilor;

între orele 19:00-22:00, solemnitatea retragerii cu torţe, pe prima bandă de circulaţie, pe itinerariul: Palatul Cercului Militar Naţional – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenţei – Bd. Eroii Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Şos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timişoara – Sediul Brigăzii 30 Gardă.

Restricții de circulație în București

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, va fi restricţionat astfel:

între orele 18:00-20:00, pe Str. Constantin Mille;

între orele 18:45-20:00, pentru 15 minute, pe Calea Victoriei, în faţa Palatului Cercului Militar Naţional (între Str. Matei Millo şi Bd. Regina Elisabeta).

Trofeul București la automobilism

Tot sâmbătă, 25 octombrie, se va desfășura „Trofeul București 2025”, o cursă de automobilism sportiv. În acest context, conform unui comunicat transmis de vor fi impuse restricții de circulație pe mai multe drumuri publice. Evenimentul este programat între orele 8:00 și 20:00, pe următorul traseu:

Calea Victoriei (prin fața Palatului Regal) – Str. Walter Mărăcineanu – aleile din fața Sălii Palatului – breteaua din fața Muzeului Național de Artă.

Pentru buna desfășurare a cursei, se va restricționa traficul rutier: