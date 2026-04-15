O tânără avocată, Diarra Brown, în vârstă de 28 de ani, a decedat la doar trei zile după ce a efectuat două intervenții estetice în Turcia, proceduri finanțate printr-un împrumut de 10.000 de lire luat în octombrie 2021. Iată despre ce este vorba!

Ce intervenții a făcut și de ce

Diarra Brown, avocat în Marea Britanie, a apelat la o clinică din Turcia pentru a se supune unui Brazilian Butt Lift (BBL) și unei liposucții. Ea luase, în octombrie 2021, un împrumut de 10.000 de lire sterline pentru a putea acoperi costurile celor două intervenții estetice. Tânăra era de părere că imaginea personală era importantă pentru parcursul ei profesional, motiv pentru care a decis să facă schimbările estetice, scrie Cancan.

Procedurile au fost efectuate în , iar la doar câteva ore după operații Diarra Brown a început să acuze dureri intense de cap și alte simptome care au îngrijorat-o. Familia a primit informații de la echipa medicală, iar în relatarea mamei au fost menționate semne vizibile precum vânătăi, frisoane și umflături la nivelul membrelor.

Cum a evoluat starea și care sunt cauzele decesului

La scurt timp după operații, Diarra a prezentat semne de deteriorare: „Ambele picioare erau umflate, dar piciorul stâng era mai umflat. Îi era greu să se ridice în picioare. Doctorul a spus că este normal din cauza tipului de intervenție chirurgicală pe care a avut-o”, a declarat mama Diarrei Brown. Inițial, echipa medicală a catalogat aceste simptome ca parte a procesului de recuperare.

Tânăra s-a prezentat ulterior la spital pentru schimbarea bandajelor. În urma examinării, medicii au constatat că starea ei era critică și au decis internarea. Mama sa, care era cazată la un hotel din Turcia, a relatat evoluția dramatică: „Când am luat taxiul, Diarra nu și-a putut pune centura de siguranță, deoarece era în patru labe din cauza durerii pe care o avea. Diarra nu putea merge, transpira și avea febră mare, era lipsită de aer și letargică și își pierdea și își revenea din cunoștință. Era conștientă că își pierde cunoștința și mi-a spus să o lovesc peste față”.

La doar trei zile după intervenții, Diarra Brown, în vârstă de 28 de ani, a murit. Cauza probabilă a decesului este un șoc septic suferit în spital.