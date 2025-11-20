B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF

Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF

Adrian A
20 nov. 2025, 11:39
Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF
Sursa Foto: Captura video

Klaus Iohannis nu a scăpat de Fisc. ANAF a demarat procedurile oficiale pentru a pune sechestru pe casa în care locuiește familia Iohannis.

Fiscul îl dă în judecată pe Iohannis

De Fisc și de moarte nu scapi, spune o vorbă preluată de la americani. Și o simte Klaus Iohannis pe pielea lui. După ce nu a vrut să își plătească datoriile de un milion de euro pe care le are la ANAF, bani luați ilegal din chirii, fostul președinte este chemat în instanță.

ANAF a anunțat că a deschis proces împotriva lui Iohannis pentru a0i pune sechestru pe casa în care locuiește fosta familie prezidențială.

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil.

Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român.”, transmite ANAF într-un comunicat.

ANAF are de luat de la Iohannis un milion de euro

Klaus Iohannis are datorii de un milion de euro la Fisc. Datoria vine din chiriile încasate ilegal pe imobilul pe care familia Iohannis l-a achiziționat tot ilegal și i-a fost confiscat de stat.

Iohannis pare că s-a bazat pe faptul că ANAF se va mulțumi cu imobilul confiscat și scapă de orice altă plăți. Fiscul a descoperit însă că acea casă nu acoperă mai nimic din datoriile pe care fostul președinte le are la stat.

Chiar șeful ANAF a declarat că imobilul este în stare proastă și nu poate fi valorificat astfel încât să acopere datoriile lui Klaus Iohannis.

Povestea casei confiscate de ANAF

Casa din centrul Sibiului a fost revendicată după 1989 de Nicolae Baștea, care, ulterior, a vândut jumătate din proprietate soților Klaus și Carmen Iohannis pentru doar 3.200 de dolari. Investigațiile ulterioare au arătat că testamentul prezentat era fals, conținând două tipuri diferite de scris, iar Baștea nu era nepotul direct al fostului proprietar Eliseu Ghenea, ci rudă prin alianță.

În urmă cu trei ani, statul român a câștigat definitiv procesul privind imobilul. Cu toate acestea, ANAF nu a cerut la timp desființarea certificatului de moștenitor prin care văduva lui Baștea, Rodica Baștea, preluase jumătatea rămasă a casei. Cererea depusă târziu a fost respinsă ca perimată, întârziind recuperarea prejudiciului.

Imobilul a fost închiriat timp de 17 ani către Raiffeisen Bank, perioadă în care familia Iohannis ar fi încasat între 260.000 și 320.000 de euro. În 2022, Fiscul a deschis o nouă acțiune, invocând falsul și frauda constatate anterior. Cu penalități și dobânzi, suma ce trebuie recuperată a ajuns aproape de 1 milion de euro.

Tags:
Citește și...
EXCLUSIV: Proiectul pensiilor speciale al lui Bolojan mai așteaptă. CSM dă un aviz săptămâna viitoare (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Proiectul pensiilor speciale al lui Bolojan mai așteaptă. CSM dă un aviz săptămâna viitoare (VIDEO)
Cătălin Drulă: „Sunt revoltat că tăierile de copaci din Sectorul 3 parcă nu se mai opresc. Urmează și o lege ca aceste tăieri să fie infracțiuni”
Politică
Cătălin Drulă: „Sunt revoltat că tăierile de copaci din Sectorul 3 parcă nu se mai opresc. Urmează și o lege ca aceste tăieri să fie infracțiuni”
Sondaj INSCOP: Ciprian Ciucu, primul în rândul alegătorilor mobilizați. Cătălin Drulă cade la 12%. Lupta pentru București a rămas între Ciucu, Băluță
Politică
Sondaj INSCOP: Ciprian Ciucu, primul în rândul alegătorilor mobilizați. Cătălin Drulă cade la 12%. Lupta pentru București a rămas între Ciucu, Băluță
Cătălin Drulă acuză că sondajele sunt măsluite. „Te vom omorî cu sondajele”
Politică
Cătălin Drulă acuză că sondajele sunt măsluite. „Te vom omorî cu sondajele”
Ultimul sondaj INSCOP arată un duel strâns: Cine are cele mai mari șanse să conducă Primăria Capitalei. Diferența dintre primii doi clasați este foarte mică
Politică
Ultimul sondaj INSCOP arată un duel strâns: Cine are cele mai mari șanse să conducă Primăria Capitalei. Diferența dintre primii doi clasați este foarte mică
Cătălin Predoiu, după întâlnirile de la Atena cu oficiali americani: „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete”
Politică
Cătălin Predoiu, după întâlnirile de la Atena cu oficiali americani: „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete”
Surse: Tăierile salariale provoacă un nou scandal în Coaliție. Până când ar urma să fie amânată reforma administrației
Politică
Surse: Tăierile salariale provoacă un nou scandal în Coaliție. Până când ar urma să fie amânată reforma administrației
Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli
Politică
Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli
Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
Politică
Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
Politică
Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
Ultima oră
15:00 - Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Află cine a fost și de ce sunt atât de prețuite moaștele lui
14:59 - România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
14:51 - Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
14:50 - Horațiu Potra, adus în țară din Dubai. Poate cere schimbarea măsurii arestului preventiv? Ce precizări a făcut ministrul Justiției (VIDEO)
14:16 - Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
Catalin Drula
14:11 - Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile
14:06 - Ultima minivacanță din 2025 aduce românilor un nou weekend prelungit înainte de sărbători
13:44 - Blackout în Franța. Peste 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără curent electric din cauza unei pene de curent
13:30 - Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
13:10 - Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România