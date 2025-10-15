Fiul interlopului Sile Cămătaru a fost arestat. Daniel Balint (28 de ani) este acuzat de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Asta după ce, în luna august, și-a bătut băiatul în vârstă de 12 ani.

Cum a ajuns fiul lui Sile Cămătaru iar în atenția autorităților

Incidentul grav a avut loc în luna august, pe o stradă din Sectorul 3. Sub privirile speriate ale martorilor, Daniel Balint și-a bătut fiul cu pumnii și picioarele. El s-a enervat că băiatul n-ar fi reacționat în timpul unei dispute.

Mai precis, un membru al familiei ar fi fost sunat de niște minori, care au folosit un limbaj jignitor. Daniel Balint s-a enervat că fiul său nu a reacționat cum ar fi vrut el și le-a permis respectivilor să vorbească în acel mod.

Polițiștii s-au autosesizat după ce au văzut imaginile cu bătaia, surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Miercuri, a dispus arestarea preventivă a lui Daniel Balint. Acuzațiile – și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Copilul este crescut de bunicii materni și nu locuiește la tatăl său. Nimeni din familie nu depusese plângere.

Ce a transmis Poliția, în contextul agresiunii comise de Daniel Balint

„Menționăm faptul că atât bunicii copilului din partea mamei (care au în fapt copilul în îngrijire), cât și mama acestuia, în calitate de aparținători legali ai persoanei vătămate, au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu au dorit să formuleze plângere penală împotriva agresorului”, a transmis Poliția Capitalei.

Protecția Copilului Sector 4 a fost sesizată.

„Poliția Capitalei acționează permanent cu profesionalism și fermitate pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care comit fapte de violență, precum și pentru protejarea victimelor și menținerea unui climat de siguranță publică”, se mai arată în comunicat.

Totodată, Poliția Capitalei îndeamnă persoanele aflate în pericol „să accepte emiterea ordinului de protecție provizoriu și, acolo unde este necesar, aplicarea măsurilor de monitorizare electronică a agresorilor. Aceste instrumente legale sunt esențiale pentru protejarea vieții, integrității și siguranței victimelor și contribuie la prevenirea unor situații grave de violență”.