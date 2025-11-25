Fiul eroului Dragoș Alexandrescu a depus Jurământul militar la Regimentul 30 Gardă. Alegerea lui nu este întâmplătoare. Ionuț Alexandrescu a devenit fiu de erou la doar nouă ani. Astăzi, a ales să urmeze drumul tatălui său, căzut la datorie în 2008, în Afganistan.

Potrivit , în perioada în care a condus Ministerul Apărării Naționale, gl. (r) Gabriel Oprea a fost alături de familiile militarilor căzuți în misiuni. A trăit împreună cu aceștia durerea pierderii celor dragi.

Experiența nu i-a fost străină. La doar 10 ani și-a pierdut propriul tată, căpitanul artilerist Marin Oprea, căzut la datorie la vârsta de 38 de ani, lăsând în urmă o soție îndurerată și doi copii mici.

Ajuns ministru al apărării naționale, apoi ministru al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate națională și premier interimar, Gabriel Oprea a inițiat numeroase măsuri în sprijinul structurilor de ordine și siguranță. A trecut prin Parlament legi dedicate militarilor, polițiștilor și urmașilor eroilor care și-au pierdut viața luptând pentru țară.

Protejarea drepturilor și creșterea calității condițiilor de muncă pentru cei din apărare, ordine publică și siguranță națională au reprezentat obiective esențiale în toate mandatele sale.

Astfel, a sprijinit angajarea văduvelor militarilor căzuți la datorie în armată sau poliție. De asemenea, le-a oferit copiilor acestora acces în școlile militare și de poliție fără examen. Timp de patru ani, Gabriel Oprea a oferit lunar câte 1.000 de lei fiecăruia dintre cei 26 de copii rămași orfani după pierderea unui părinte în teatrele de operații.

Pentru a cinsti memoria eroilor, în 2010 a construit din fonduri proprii Monumentul militarilor și polițiștilor căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul național. Investiția s-a ridicat la aproximativ un milion de euro, devenind cel mai mare monument militar realizat în România după 1990. Ulterior, a donat această construcție Ministerului Apărării.