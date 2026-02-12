Autoritățile au anunțat destructurarea unei rețele care introducea droguri în România prin intermediul firmelor de curierat, cu destinație finală cluburile din București. Operațiunile au inclus prinderi în flagrant, percheziții și rețineri dispuse de procurorii DIICOT, în mai multe județe.

Cum a fost descoperit coletul cu cocaină venit din Spania

Patru persoane au fost prinse în flagrant după ce au preluat un colet adus pe cale terestră din Spania, folosind o firmă de curierat internațional. În interiorul pachetului, printre articole vestimentare, anchetatorii au descoperit aproximativ 400 de grame de cocaină.

Potrivit autorităților, intervenția a avut loc la data de 11 februarie 2026, în urma unei acțiuni coordonate la nivel central.

”La data de 11 februarie 2026, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au prins în flagrant delict patru persoane, cu vârste între 20 şi 32 de ani, care ar fi preluat un colet introdus în ţară, din Spania, pe cale terestră, ce conţinea aproximativ 400 de grame de cocaină”, anunţă, joi, .

Ce destinație aveau drogurile și ce măsuri au urmat

Anchetatorii susțin că substanța de mare risc era destinată distribuirii în cluburi din Capitală, fiind pregătită pentru plasare pe piața locală. După captură, au fost efectuate două percheziții, iar suspecții au fost conduși la sediul DIICOT pentru audieri.

”Din investigaţii a reieşit că capturate erau destinate a fi plasate în cluburile din Bucureşti”, precizează anchetatorii. Procurorul de caz a dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru persoane, urmând ca Tribunalul București să decidă asupra propunerii de arestare preventivă.

Captură și la Galați

În paralel, autoritățile au documentat o altă captură importantă, de această dată în municipiul Galați, implicând un tânăr de 22 de ani. Acesta este cercetat pentru introducerea ilegală în țară și trafic de droguri de risc, după ce ar fi adus 4,5 kilograme de canabis. Potrivit IPJ Galați, coletul a fost expediat tot din Spania și livrat prin intermediul unei firme de curierat.

„Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, pe parcursul lunii februarie 2026, aceasta ar fi introdus în ţară, fără drept, prin intermediul unei firme de curierat, un colet expediat din Spania, conţinând aproximativ 4,5 kilograme de canabis. La data de 11 februarie 2026, persoana cercetată a fost prinsă în flagrant delict, în municipiul Galaţi, imediat după ce ar fi preluat pachetul conţinând substanţa interzisă, destinată comercializării”, a transmsi IPJ Galaţi.

Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore și au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, relatează stiripesurse.ro.