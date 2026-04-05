Duminica Floriilor nu este doar o sărbătoare dedicată celor care poartă nume de flori, ci și un moment cu o profundă încărcătură spirituală în calendarul ortodox. Ziua marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare, perioada de pregătire pentru .

Ce semnifică Duminica Floriilor în calendarul ortodox

Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Aceasta amintește de momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, fiind întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic și flori, ca un împărat, conform creștinortodox.ro.

Evenimentul are o dublă semnificație: pe de o parte, recunoașterea lui Iisus ca Mesia, iar pe de altă parte, începutul drumului spre Patimi, răstignire și Înviere. Totodată, Floriile marchează începutul Săptămânii Mari, o perioadă de reflecție, rugăciune și apropiere de credință.

De ce se sfințesc ramurile de salcie

Unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale acestei zile este salcia. Ramurile sunt sfințite în biserică și apoi duse acasă de credincioși.

Acestea trimit la momentul biblic al intrării în Ierusalim, când oamenii au întâmpinat cu ramuri verzi venirea lui Iisus. În tradiția românească, finicul a fost înlocuit cu salcia, o plantă asociată cu primăvara și renașterea naturii.

După sfințire, ramurile devin simboluri ale credinței și sunt considerate aducătoare de protecție și binecuvântare.

Ce se face cu ramurile după ce sunt aduse acasă

Ramurile de salcie sfințite nu sunt aruncate, ci păstrate cu grijă. De obicei, ele sunt așezate lângă icoane sau în locuri curate din casă, unde rămân pe tot parcursul anului.

Mulți credincioși le prind la uși, ferestre sau chiar în gospodărie, considerând că aduc liniște, sănătate și noroc. În unele zone, acestea sunt puse în grădini sau la pomi, cu gândul la un an roditor.

Obiceiuri păstrate din generație în generație

Tradițiile de Florii sunt simple, dar puternice. Credincioșii merg la biserică pentru a sfinți ramurile de salcie, iar apoi le duc acasă.

În multe regiuni, oamenii merg și la cimitir, unde aprind lumânări și duc ramuri de salcie la morminte. De asemenea, există obiceiul ca cei mici să fie atinși ușor cu salcie, gest considerat aducător de sănătate.

Floriile sunt și o zi de sărbătoare pentru familie și comunitate. Oamenii își vizitează rudele și îi sărbătoresc pe cei care poartă nume de flori.

Ce este bine să faci de Florii

Ziua este asociată cu liniștea și apropierea de credință. Participarea la slujbă și sfințirea ramurilor sunt printre cele mai importante obiceiuri.

Mulți aleg să se spovedească și să se împărtășească în această perioadă. De asemenea, sunt încurajate faptele bune: milostenia, ajutorul oferit celor nevoiași și gesturile de împăcare.

În unele locuri, oamenii poartă haine noi sau își aerisesc casa, ca simbol al unui nou început.

Ce este interzis să faci în această zi

Fiind o sărbătoare importantă, există și anumite restricții respectate de credincioși. Nu se fac munci grele și este recomandat să fie evitate conflictele.

În tradiția populară, se spune că nu este bine să dai bani cu împrumut, să tai copaci sau să plantezi, deoarece nu vor avea spor.

Legătura dintre Florii și Săptămâna Mare

Floriile marchează începutul Săptămânii Mari, o perioadă cu o semnificație profundă în credința ortodoxă. Dacă ziua este una a bucuriei, ceea ce urmează aduce reculegere și reflecție.

După intrarea triumfală în Ierusalim, urmează trădarea, judecata și răstignirea lui Iisus Hristos. Astfel, sărbătoarea face trecerea de la entuziasm la introspecție.

Cui îi spunem „La mulți ani” de Florii

Floriile sunt și una dintre cele mai populare sărbători onomastice. Sunt sărbătoriți cei care poartă nume de flori sau inspirate din natură.

Printre cele mai întâlnite se numără Florin, Florina, Florentina, Florian, Viorica, Viorel sau Camelia. De asemenea, sunt sărbătoriți și cei cu nume precum Anemona, Brândușa, Bujor, Crina, Dalia, Iris, Lăcrămioara, Margareta, Narcis, Trandafir, Violeta sau Rozalia.