B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Florin Prunea, după „Desafio”: „Mi-a fost frică, am fost evacuați, s-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti!”

Florin Prunea, după „Desafio”: „Mi-a fost frică, am fost evacuați, s-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti!”

Selen Osmanoglu
15 dec. 2025, 08:54
Florin Prunea, după „Desafio”: „Mi-a fost frică, am fost evacuați, s-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti!”
Florin Prunea. Sursa foto: Captură video - iAMsport / YouTube
Cuprins
  1. O experiență de viață: frică, sacrificiu și autodepășire
  2. Foame, sete și condiții extreme
  3. Formatul show-ului și miza

Florin Prunea (57 de ani) a ieșit din show-ul „Desafio”, care va începe pe 5 ianuarie 2026 la PRO TV, după o experiență extremă de supraviețuire la 800 de kilometri de Bangkok. Fostul portar a rezistat foamei, setei și condițiilor dificile timp de o lună, fiind recompensat financiar pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

O experiență de viață: frică, sacrificiu și autodepășire

„Pentru mine, e o performanță că am ajuns sănătos acasă. Recunosc că nu am crezut că voi rezista mai mult de 10 zile, dar despre asta este vorba. M-am autodepășit. Recunosc că nu am mai rezistat, în ultimele 2-3 zile mi-a fost tot mai greu. Am ieșit la duel și parcă m-am bucurat, m-am ușurat că am pierdut! Este ceva real, sunt chestiuni de viață. Merită văzut și consider că a fost o lecție de viață pentru mine. Mi-a fost frică, am fost evacuați, s-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti!”, a povestit Prunea, la DigiSport.

Fostul portar a primit 7.000 de euro înainte să plece la filmări, precum și alte sume pentru fiecare săptămână în care a rezistat în locația extremă.

Foame, sete și condiții extreme

„Foamea și setea au fost ca o adiere de vânt când stai în pustiu pe niște scânduri. 8 inși într-un spațiu de 4 pe 4 devine foarte complicat. Supraviețuire doar cu apă și cu o oliță de orez din care mâncam o dată la două zile. La un moment dat, chiar a fost vorba de supraviețuire. Sacrificiu, răni, sânge la un moment dat!”, a mai spus Prunea.

„Am avut două zile de furtună. Eram 4 băieți și 4 fete și eram lăsați acolo. A doua zi, dimineața, aveam hainele ude. Furtuna venea din toate părțile, noi stăteam unii în alții 5-6 ore, nu aveam unde să ne ducem. Acoperișul era din stuf, era ca și cum n-ar fi fost. Am țipat, am urlat. Totul a fost real. Erau și băieții cu camerele, ne filmau continuu. Cel mai greu moment a fost când am câștigat prima cursă. Noi, norocoșii, am rămas în istoria emisiunii cu acea victorie. Am petrecut apoi, dar ne-au distrus”, a adăugat.

„Cel mai mult mi-a lipsit confortul minim. Nu aveam timp să mă uit la telefon, nu aveam reflexul să mă uit la el. Știam orele după soare și după program. Mese nu aveam, nu aveam ce să mâncăm. Dormeam jos, pe scândură. Am slăbit 8 kilograme într-o lună!”, a mai spus el.

Formatul show-ului și miza

„Desafio” adună 24 de concurenți, împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Visătorii și Luptătorii. Marele premiu este de 150.000 de euro, iar competiția combină probe fizice, strategii și supraviețuire extremă.

Tags:
Citește și...
Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție
Eveniment
Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție
Plan eșuat în Bacău: Doi tineri au încercat să fure cu ranga telefoanele dintr-un easybox (VIDEO)
Eveniment
Plan eșuat în Bacău: Doi tineri au încercat să fure cu ranga telefoanele dintr-un easybox (VIDEO)
Un trend tot mai dorit în prag de sărbători: bradul de Crăciun decorat de specialiști. Află cât costă serviciul
Eveniment
Un trend tot mai dorit în prag de sărbători: bradul de Crăciun decorat de specialiști. Află cât costă serviciul
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Detalii noi în cazul morții suspecte a fostei ministre a Justiției
Eveniment
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Detalii noi în cazul morții suspecte a fostei ministre a Justiției
Sosul de roșii tradițional italian: ingrediente și tehnici transmise din generație în generație
Eveniment
Sosul de roșii tradițional italian: ingrediente și tehnici transmise din generație în generație
Cum a fost sabotată activitatea DNA. Un procuror al Direcției și un ofițer din MAI fac dezvăluiri. „Sunt convins că decizia Înaltei Curți nu a fost dată întâmplător”
Eveniment
Cum a fost sabotată activitatea DNA. Un procuror al Direcției și un ofițer din MAI fac dezvăluiri. „Sunt convins că decizia Înaltei Curți nu a fost dată întâmplător”
Volkswagen închide fabrica din Dresda și o transformă în centru de cercetare
Eveniment
Volkswagen închide fabrica din Dresda și o transformă în centru de cercetare
Călin Georgescu și Horațiu Potra, confruntare în sala de judecată. Este prima întâlnire față în față după extrădarea șefului mercenarilor. Ce urmează
Eveniment
Călin Georgescu și Horațiu Potra, confruntare în sala de judecată. Este prima întâlnire față în față după extrădarea șefului mercenarilor. Ce urmează
Cât îi va costa pe români o vacanță în Bulgaria în 2026, după adoptarea monedei euro. Sumele care îi vor pune pe gânduri pe turiști
Eveniment
Cât îi va costa pe români o vacanță în Bulgaria în 2026, după adoptarea monedei euro. Sumele care îi vor pune pe gânduri pe turiști
Paleologu: „Conferința de la Curtea de Apel a fost de un comic extraordinar”. Ce spune despre pensiile speciale ale magistraților
Eveniment
Paleologu: „Conferința de la Curtea de Apel a fost de un comic extraordinar”. Ce spune despre pensiile speciale ale magistraților
Ultima oră
11:20 - Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție
11:05 - Prima reacție a ministrului Justiției, după interviul judecătoarei Raluca Moroșanu. Ce a anunțat Radu Marinescu: “Solicit să se ia măsuri ferme”
10:59 - Plan eșuat în Bacău: Doi tineri au încercat să fure cu ranga telefoanele dintr-un easybox (VIDEO)
10:49 - Un trend tot mai dorit în prag de sărbători: bradul de Crăciun decorat de specialiști. Află cât costă serviciul
10:40 - Rodica Stănoiu a fost deshumată. Detalii noi în cazul morții suspecte a fostei ministre a Justiției
10:37 - Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu. Adevărul spus după patru luni
10:27 - Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD
10:18 - Nicușor Dan: Împărtășesc îngrijorările societății legate de funcționarea justiției. Voi acționa în limitele atribuțiilor mele constituționale. Statul de drept nu este negociabil
10:15 - Sosul de roșii tradițional italian: ingrediente și tehnici transmise din generație în generație
10:05 - Irinel Columbeanu și-a schimbat religia: „Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!” (VIDEO)