Florin Prunea (57 de ani) a ieșit din show-ul „Desafio”, care va începe pe 5 ianuarie 2026 la PRO TV, după o experiență extremă de supraviețuire la 800 de kilometri de Bangkok. Fostul portar a rezistat foamei, setei și condițiilor dificile timp de o lună, fiind recompensat financiar pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

O experiență de viață: frică, sacrificiu și autodepășire

„Pentru mine, e o performanță că am ajuns sănătos acasă. Recunosc că nu am crezut că voi rezista mai mult de 10 zile, dar despre asta este vorba. M-am autodepășit. Recunosc că nu am mai rezistat, în ultimele 2-3 zile mi-a fost tot mai greu. Am ieșit la duel și parcă m-am bucurat, m-am ușurat că am pierdut! Este ceva real, sunt chestiuni de viață. Merită văzut și consider că a fost o lecție de viață pentru mine. Mi-a fost frică, am fost evacuați, s-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti!”, a povestit Prunea, la DigiSport.

Fostul portar a primit 7.000 de euro înainte să plece la filmări, precum și alte sume pentru fiecare săptămână în care a rezistat în locația extremă.

Foame, sete și condiții extreme

„Foamea și setea au fost ca o adiere de vânt când stai în pustiu pe niște scânduri. 8 inși într-un spațiu de 4 pe 4 devine foarte complicat. Supraviețuire doar cu apă și cu o oliță de orez din care mâncam o dată la două zile. La un moment dat, chiar a fost vorba de supraviețuire. Sacrificiu, răni, sânge la un moment dat!”, a mai spus Prunea.

„Am avut două zile de furtună. Eram 4 băieți și 4 fete și eram lăsați acolo. A doua zi, dimineața, aveam hainele ude. Furtuna venea din toate părțile, noi stăteam unii în alții 5-6 ore, nu aveam unde să ne ducem. Acoperișul era din stuf, era ca și cum n-ar fi fost. Am țipat, am urlat. Totul a fost real. Erau și băieții cu camerele, ne filmau continuu. Cel mai greu moment a fost când am câștigat prima cursă. Noi, norocoșii, am rămas în istoria emisiunii cu acea victorie. Am petrecut apoi, dar ne-au distrus”, a adăugat.

„Cel mai mult mi-a lipsit confortul minim. Nu aveam timp să mă uit la telefon, nu aveam reflexul să mă uit la el. Știam orele după soare și după program. Mese nu aveam, nu aveam ce să mâncăm. Dormeam jos, pe scândură. Am slăbit 8 kilograme într-o lună!”, a mai spus el.

Formatul show-ului și miza

„Desafio” adună 24 de concurenți, împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Visătorii și Luptătorii. Marele premiu este de 150.000 de euro, iar competiția combină probe fizice, strategii și supraviețuire extremă.