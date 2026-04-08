Fostul ofițer CIA John Kiriakou lansează o analiză dură asupra conflictului cu Iranul, pe care îl descrie drept „un război pe care Statele Unite nu îl pot câștiga”. Într-un podcast recent, acesta critică strategia militară americană, deciziile lui Donald și vorbește despre posibile influențe externe, dar și despre controversele legate de dosarele Epstein.

Un război imposibil de câștigat

John Kiriakou susține că logica militară a unui conflict cu Iranul este una nerealistă. „Ca să câștigăm, trebuie să distrugem totul”, explică el, conform Adevărul.

Fostul ofițer CIA detaliază: „Ca să câștigăm, trebuie să distrugem regimul și să instalăm un guvern pro-american. Dar asta este complet nerealist.”

Acesta atrage atenția că Iranul nu poate fi comparat cu alte teatre de război recente: „Iranul este de 3,8 ori mai mare decât Irakul. Are un teren mult mai dificil și o populație care nu ne va vedea ca eliberatori, ci ca invadatori.”

În plus, diferențele de resurse militare sunt semnificative: „Am avut 170.000 de soldați în Irak. Acum avem aproximativ 50.000 în regiune. Nu putem ocupa Iranul.”

Critici la adresa lui Trump și a lui Netanyahu

Kiriakou afirmă că administrația americană ar fi fost indusă în eroare în privința evoluției conflictului: „Netanyahu l-a convins pe președinte că totul va cădea ca un castel de cărți după primul atac.”

El respinge ferm această ipoteză: „Niciun analist serios din CIA sau Pentagon nu a crezut asta.”

Totodată, subliniază reziliența Iranului: „Sunt acolo de 5.000 de ani. Nu vor dispărea peste noapte.”

În opinia sa, Donald Trump este prins într-o situație complicată: „Cred că este frustrat pentru că Netanyahu l-a mințit și pentru că realitatea din teren nu corespunde așteptărilor.”

Mai mult, Kiriakou spune că liderul american a ignorat avertismentele specialiștilor: „Joint Chiefs nu vor război. Ei știu cât de greu este să ieși dintr-un conflict.”

Acesta rezumă experiențele militare recente: „Este ușor să invadezi o țară. Este ușor să-i răstorni guvernul. Este imposibil să pleci intact.”

Acuzații privind legalitatea și „crime de război”

Fostul ofițer CIA critică și declarațiile privind resursele Iranului: „Nu poți lua petrolul altei țări. Este, literalmente, definiția unei crime de război.”

El subliniază lipsa unei baze legale pentru o intervenție: „Singura modalitate legală de a intra în Iran este dacă ești invitat sau ai aprobarea ONU. Nimic din asta nu există.”

În ceea ce privește programul nuclear iranian, Kiriakou susține că amenințarea este exagerată: „Două estimări naționale de intelligence au concluzionat că Iranul nu are un program nuclear militar.”

Acesta explică: „Da, îmbogățesc uraniu, dar pentru energie și cercetare medicală, nu pentru arme.”

Și adaugă ironic: „Israelienii spun că Iranul e la șase săptămâni de bomba nucleară… din 1985.”

Mai mult, acuză dezinformarea: „Trimit constant informații false, încercând să ne convingă că există o amenințare gravă.”

Referiri la dosarele Epstein și tensiunile din Golf

Discuția a atins și scandalul Epstein, însă Kiriakou respinge o legătură directă: „Nu cred că declanșezi un război doar ca să distragi atenția de la Epstein.”

Totuși, admite o posibilă influență indirectă: „Dacă ai informații compromițătoare și ești indecis, asta te-ar putea împinge într-o direcție.”

În același timp, oferă o explicație mai simplă: „Ar fi fost mult mai ușor să distrugi documentele decât să pornești un război. Nu ar fi prima dată când CIA face acest lucru”

Kiriakou explică și poziția statelor din Golf: „Sunt îngrozite de Iran. Pur și simplu îngrozite.”

El detaliază contextul regional: „Iranul are 92 de milioane de oameni și încearcă activ să submineze guvernele din Golf.”

Un conflict fără strategie de ieșire

În final, fostul ofițer CIA avertizează că nu există o soluție clară pentru acest conflict: „Nu există strategie de ieșire. Nu a existat în Afganistan, nu a existat în Irak și nu există nici aici.”

Singura variantă realistă, în opinia sa, este una politică: „Cel mai bun scenariu ar fi ca Trump să declare pur și simplu victoria și să plece.”