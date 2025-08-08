Fostul club Bellagio din Mamaia, cuprins de flăcări: „N-am văzut așa ceva în viața mea”

Fostul club Bellagio din a fost cuprins de , joi seara. Clădirea, aflată în paragină, a ars pe o suprafață de 300 mp.

Ce s-a întâmplat

Alarma s-a dat în jurul orei 19:00, atunci când flăcări puternice au cuprins clădirea, fostul club Bellagio, aflată în centrul stațiunii Mamaia. Din fericire, incendiul nu a provocat victime, ci doar pagube materiale, conform .

Un nor de fum negru s-a ridicat rapid și a putut fi văzut de la mare distanță, inclusiv de pe plajă.

„Doi km mai în față, spre Satul de Vacanță, cam de acolo se vede fumul. E aglomerație și se aud foarte multe mașini venind. Devastator”, a mărturisit un tânăr.

Vântul puternic a alimentat flăcările care s-au extins rapid.

„N-am mai văzut așa ceva în viața mea. Nu știu dacă pot să-l stingă. O ia din ce în ce mai rău. Arde tot”, a declarat un tânăr.

Două ore

Militarii s-au luptat cu flăcările de la Bellagio timp de două ore.

„50 de pompieri, 8 mașini de stingere, o autoplatformă, o autoscară, o descarcerare, o motopompă remorcabilă, un echipaj de prim-ajutor au intervenit rapid”, a transmis Anamaria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

La un moment dat, salvatorii au rămas fără apă și au alimentat din lacul Siutghiol.

Traficul a fost oprit. Acum, oamenii legii fac cercetări pentru distrugere din culpă și urmează să stabiliească cauza incendiului.