B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani

Ana Beatrice
05 apr. 2026, 16:56
Sursă Foto: Facebook - FC Universitatea Cluj (U Cluj)

La vârsta de 85 de ani, Liviu Maior s-a stins din viață duminică, 5 aprilie. A fost ministru al Educației în perioada 1992–1996 și profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai. Vestea tristă a fost anunțată de FC Universitatea Cluj.

Ce rol a avut Liviu Maior în viața academică și publică din România

De la formarea sa ca istoric până la implicarea în cele mai înalte funcții ale statului, Liviu Maior a fost o figură marcantă a mediului intelectual românesc.

Născut la 2 octombrie 1940, în Beclean, județul Bistrița-Năsăud, a obținut titlul de doctor în istorie la Universitatea „Babeș-Bolyai” în 1974. Din 1990, a devenit profesor universitar titular și conducător de doctorate la Facultatea de Istorie și Filosofie. După 1990, a intrat în prim-planul vieții publice, ocupând funcția de ministru al Educației în guvernul Nicolae Văcăroiu. Ulterior, a fost senator PSD între 1996 și 2003 și ambasador al României în Canada în perioada 2003–2005.

În paralel, între 1984 și 1991, a condus Clubul Sportiv Universitatea Cluj, implicându-se activ și în zona sportivă. Contribuțiile sale au fost recunoscute prin distincții precum „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în 1993, dar și prin titluri de Doctor Honoris Causa acordate de universitățile „Petru Maior” din Târgu-Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța.

Cum descrie SNSPA moștenirea academică și contribuția lui Liviu Maior

Comunitatea academică din cadrul SNSPA și-a exprimat profundul regret față de dispariția lui Liviu Maior. Reprezentanții instituției au subliniat amploarea carierei sale universitare și impactul asupra cercetării istorice din România.

„Liviu Maior a avut o carieră academică remarcabilă, fiind format la Universitatea Babeș-Bolyai, unde a obținut doctoratul în istorie și a parcurs toate treptele universitare până la rangul de profesor. Activitatea sa științifică s-a concentrat asupra istoriei moderne a României, în special asupra mișcării de emancipare națională a românilor din Transilvania, a rolului elitelor românești în Imperiul Habsburgic și a evoluției identității politice și culturale românești în secolele XIX – XX”, a transmis SNSPA.

De-a lungul carierei sale publice, Liviu Maior a avut un rol important în dezvoltarea sistemului educațional și în reprezentarea României pe plan internațional. A ocupat funcția de ministru al Educației în perioada 1992–1996, fiind ulterior senator în Parlamentul României și ambasador al României în Canada. Implicarea sa în diplomația culturală s-a extins și la nivel internațional, prin activitatea desfășurată în cadrul UNESCO, unde a fost președinte al Comisiei Naționale pentru UNESCO și un participant activ în structurile organizației.

În calitate de ministru, a inițiat primul proiect de reformă a învățământului din România și a promovat prima lege a calității învățământului superior – Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor. De asemenea, a introdus Legea învățământului nr. 84/1995 și a finalizat primele negocieri cu Banca Mondială pentru finanțarea unor proiecte esențiale în domeniu, informează sursa menționată.

„Dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru mediul academic și științific din România, pentru elita intelectuală care a contribuit la consolidarea culturii și educației naționale, dar și pentru societatea românească în ansamblu. Suntem alături de familia îndoliată și transmitem sincere condoleanțe pentru pierderea suferită”, se mai arată în comunicatul SNSPA.

Tags:
