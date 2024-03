Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, plasat în arest la domiciliu după ce a fost prins de mai multe ori conducând fără permis

Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost plasat în arest la domiciliu de magistrații Sectorului 1, după ce a încălcat controlul judiciar dispus după ce a fost prins la volan fără permis. Această decizie nu este definitivă, dar este executorie.

Dan Ilie Morega a fost plasat în arest la domiciliu

Judecătorii au înlocuit măsura controlului judiciar dispusă miercuri, 13 martie, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile.

„În temeiul art. 242 alin. 3 C. proc. pen. rap. la art. 223 alin. 1 lit. d şi art. 227 alin. 1 C.proc.pen., respinge propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, vizând înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive, cu privire la inculpatul Morega Dan-Ilie, ca nefondată. În temeiul art. 242 alin. 3 C.proc.pen. rap. art. 215 alin. 7 C.proc.pen., art. 223 alin. 1 lit. d) C. proc. pen. şi art. 218 alin. 1 C. proc. pen., înlocuieşte măsura controlului judiciar, dispusă prin ordonan?a nr. 2404/160/P/2024, din data de 13.03.2024, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, faţă de inculpatul Morega Dan-Ilie, … , cu măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei”, se arată în documentul emis de judecători, potrivit .

Astfel, Dan Ilie Morega nu va putea părăsi domiciliul fără permisiunea organului judiciar care a dispus această măsură.

Ce obligații are Fostul prefect de Gorj pe durata arestului la domiciliu

De asemenea, potrivit art. 221, alin. 3 C.proc.pen. rap. la art. 215 alin. 2 lit. g) şi i), Dan Ilie Morega are următoarele obligații:

– să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

– să se supună măsurilor de control, îngrijire sau tratament medical în scopul tratării afecţiunilor cu care a fost diagnosticat;

– să nu conducă vehicule pe drumurile publice. În baza art. 221 alin. 4 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive, potrivit sursei citate anterior.

Dan Ilie Morega a fost dus la psihiatrie, după ce . Acesta a lovit-o în spate în timp ce o dădea afară din biroul său.