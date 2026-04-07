Fostul selecționer Edi Iordănescu a oferit o primă reacție după anunțul dispariției legendarului . Iordănescu s-a declarat profund marcat de pierderea celui care a reprezentat un model de profesionalism pentru întregul fotbal românesc.

Mesajul prin care fostul selecționer Edi Iordănescu își exprimă durerea

Edi Iordănescu a declarat că fotbalul nostru nu poate fi imaginat fără amprenta lăsată de Mircea Lucescu, pe care îl consideră un vizionar și un pedagog desăvârșit.

Iată omagiul transmis de antrenor la scurt timp după vestea tragică.

„Sunt realmente zguduit și cuprins de o tristețe fără margini, o zi în care cuvintele simt că nu-și mai au rostul… În fața unei personalități atât de ample și în fața unei clipe pe care atât de mulți am fi vrut să nu o trăim. Sau măcar să o trăim mult, mult mai târziu… Fotbalul românesc în care am crescut și pe care îl iubim cu toții nu poate fi imaginat, așa numit, fără Mircea Lucescu. Iar dacă de-acum, dintr-o zi de mare tristețe, omul nu se mai află printre noi, fiți siguri că jucătorul și antrenorul vor rămâne mereu prezenți și la fel de importanți, orice s-ar întâmpla! Prin modelul de luptător, vizionar, inovator, pedagog și câștigător pe care l-a fixat Mircea Lucescu. Prin amprenta constructivă lăsată pentru generații și generații de fotbaliști, antrenori, conducători și suporteri. Am învățat și încă mai avem de învățat din această moștenire vie. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Condoleanțe familiei…”, a declarat Edi Iordănescu pentru ProSport.

Detalii despre ultimele momente ale marelui antrenor

Mircea Lucescu s-a stins din viață la Spitalul Universitar de Urgență București, după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a degradat. Problemele au apărut chiar în cantonamentul de la Mogoșoaia, înainte de meciul amical cu Slovacia, când acesta. Deși medicii au încercat să îl stabilizeze prin montarea unui stent și a unui defibrilator, organismul său a cedat, scrie .