Acasa » Eveniment » Caz rar în Franța! Doi gemeni, judecați pentru crimă, pun în dificultate anchetatorii din cauza ADN-ului identic

Caz rar în Franța! Doi gemeni, judecați pentru crimă, pun în dificultate anchetatorii din cauza ADN-ului identic

Selen Osmanoglu
12 feb. 2026, 13:24
Caz rar în Franța! Doi gemeni, judecați pentru crimă, pun în dificultate anchetatorii din cauza ADN-ului identic
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Atmosferă tensionată în sala de judecată
  3. ADN identic, probă aproape inutilă

Un proces care se desfășoară în apropiere de Paris atrage atenția printr-o situație neobișnuită: doi frați gemeni identici, în vârstă de 33 de ani, sunt judecați pentru o dublă crimă comisă în 2020, însă anchetatorii nu pot stabili cu certitudine care dintre ei a tras focul de armă, întrucât au același ADN.

Despre ce este vorba

Cei doi se numără printre cei cinci inculpați trimiși în judecată pentru dublu omor și mai multe tentative de omor, potrivit BBC. Presa franceză scrie că ambii sunt suspectați că ar fi complotat pentru organizarea dublei crime, însă ADN-ul descoperit pe o pușcă de asalt folosită într-unul dintre schimburile de focuri ulterioare ar putea aparține doar unuia dintre gemeni, scrie Adevărul.

Un polițist le-a declarat judecătorilor că experții criminaliști nu au reușit să stabilească fără dubiu care dintre cei doi frați este implicat direct în utilizarea armei.

„Doar mama lor îi poate deosebi”, a spus unul dintre anchetatori în fața instanței din Bobigny, la nord de capitala Franței.

Atmosferă tensionată în sala de judecată

Potrivit relatărilor din presa franceză, atmosfera din sala de judecată este extrem de tensionată. Marți, cei doi gemeni ar fi fost evacuați din sală după ce au refuzat să se ridice în picioare în fața instanței.

Anchetatorii cred că frații ar fi profitat în mod deliberat de asemănarea lor pentru a-și îngreuna identificarea. Un ofițer superior, citat de Le Parisien, a declarat că cei doi își schimbau frecvent hainele, telefoanele și documentele de identitate, pentru a crea confuzie și a-și pierde urmele.

ADN identic, probă aproape inutilă

Gemenii identici se dezvoltă dintr-un singur ovul fertilizat care se divide în timpul sarcinii. Pentru că provin din același ovul și același spermatozoid, ei au un ADN identic, ceea ce face ca identificarea criminalistică bazată exclusiv pe probe genetice să fie extrem de dificilă.

În lipsa unor diferențe genetice care să îi distingă, anchetatorii au apelat la alte metode de probă: analiza convorbirilor telefonice, imagini surprinse de camerele de supraveghere, interceptări și coroborarea informațiilor privind deplasările și locurile în care s-au aflat cei doi, potrivit Le Parisien.

Momentan, nu este clar cine a tras cu arma. Procesul continuă, iar instanța urmează să pronunțe o decizie la finalul lunii februarie.

Tags:
