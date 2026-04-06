Acasa » Eveniment » Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă

Flavia Codreanu
06 apr. 2026, 18:39
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce spune apărarea după ce Frații Tate scapă de controlul judiciar
  2. Cum a fost corectată ancheta
  3. Care este istoricul acuzațiilor fraților Tate

Frații Tate scapă de orice măsură preventivă în România, după ce Tribunalul București a decis luni, 6 aprilie, revocarea controlului judiciar. Această hotărâre definitivă vine după aproape patru ani de proceduri judiciare.

Ce spune apărarea după ce Frații Tate scapă de controlul judiciar

Avocatul celor doi, Eugen Vidineac, consideră că această decizie este firească după toate anchetele în care au fost vizați. Apărarea susține că întreg rechizitoriul a fost compromis încă de la început din cauza problemelor în administrarea probelor, iar decizia de astăzi restabilește libertatea clienților săi. Totodată, instanța a stabilit ca statul român să suporte toate cheltuielile judiciare aferente acestei proceduri.

„Această decizie vine în continuarea unui moment juridic esențial anterior, când rechizitoriul a fost respins din cauza unor vicii grave de procedură și a unor probleme în administrarea probelor. Hotărârea de astăzi consolidează această evoluție, întărind ideea că dosarul, așa cum a fost construit de acuzare, a fost compromis fundamental încă de la început”, a declarat Eugen Vidineac pentru Libertatea.

Cum a fost corectată ancheta

Avocatul a subliniat că măsura de astăzi confirmă faptul că libertatea nu poate fi îngrădită fără un temei solid. După ani de zile în care au fost sub diverse forme de arest sau control, instanțele au început să îndrepte erorile sistematice din modul în care DIICOT a gestionat cauza.

„Această decizie confirmă ceea ce am susținut constant încă de la început. Dosarul a fost construit pe proceduri profund viciate și pe probe discutabile. Respingerea anterioară a rechizitoriului nu a fost un incident izolat, ci reflectă probleme sistemice în modul în care a fost gestionată această cauză. Hotărârea de astăzi restabilește un principiu fundamental: libertatea nu poate fi restrânsă fără temei juridic solid. După aproape patru ani, instanțele încep să corecteze ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a afirmat Eugen Vidineac pentru Libertatea.

Care este istoricul acuzațiilor fraților Tate

Cei doi au fost reținuți prima dată în decembrie 2022, sub acuzații grave de trafic de persoane, viol și spălare de bani. După luni petrecute în arest preventiv și la domiciliu, aceștia au fost trimiși în judecată în iunie 2023. Totuși, în noiembrie 2024, dosarul a fost trimis înapoi la procurori pentru corectarea unor erori majore. În 2025, deși se aflau încă sub control judiciar, frații Tate au părăsit România pentru Statele Unite.

Acest caz a depășit granițele României, existând informații despre intervenții ale oficialilor americani în favoarea lor. Presa a relatat despre discuții purtate de Richard Grenell, un apropiat al lui Donald Trump, fapt ce a provocat tensiuni politice la București între liderii guvernului.

Citește și...
O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei
Eveniment
O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei
Roxana Manafu: Cum iti descifrezi singur visele
Eveniment
Roxana Manafu: Cum iti descifrezi singur visele
Lista ta de cumpărături pentru Paște: ce nu trebuie să ratezi săptămâna asta
Eveniment
Lista ta de cumpărături pentru Paște: ce nu trebuie să ratezi săptămâna asta
Pitești: Un copil de 12 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 4. Drama familială care l-a împins pe George la gestul disperat
Eveniment
Pitești: Un copil de 12 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 4. Drama familială care l-a împins pe George la gestul disperat
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Eveniment
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Eveniment
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Eveniment
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Eveniment
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
Eveniment
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
18:48 - Băsescu: „Motorina trebuie raționalizată acum”. Fostul președinte critică intervențiile pe preț
18:41 - Mircea Lucescu ar putea fi operat mâine. Medicii au amânat orice decizie pentru încă o zi. Între timp, apar acuzații grave la adresa FRF
18:39 - Deșeuri medicale descoperite în Parcul Cișmigiu. Ce sancțiuni au fost aplicate
18:21 - Buzoianu, replică după ce sindicaliștii de la Romsilva au cerut în instanță suspendarea reformei: Delir (VIDEO)
18:10 - O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei
18:09 - Lucrările continuă la stația de tratare din Curtea de Argeș. Începe montarea instalațiilor și a stratului filtrant
17:57 - Cum vrea Buzoianu să pună capăt importurilor de deșeuri sub eticheta ”produse second hand”: „E o mafie care face bani din asta. Nu mai putem să fim groapa de gunoi a operatorilor din alte state” (VIDEO)
17:43 - Irina Fodor are o nouă colegă în Asia Express! Cine este personajul care o ajută să-i intimideze pe concurenți
17:39 - Ministerul Apărării organizează noi exerciții de mobilizare în țară. În ce perioadă vor fi chemați rezerviștii la unități
17:17 - De ce pădurarii n-au nici acum bodycam-uri. Buzoianu acuză că aceștia sunt hărțuiți și marginalizați de „oameni care conduc Romsilva și care sunt mână în mână, de cele mai multe ori”, cu hoții de lemne (VIDEO)