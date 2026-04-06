Frații Tate scapă de orice măsură preventivă în România, după ce Tribunalul București a decis luni, 6 aprilie, revocarea controlului judiciar. Această hotărâre definitivă vine după aproape patru ani de proceduri judiciare.

Ce spune apărarea după ce Frații Tate scapă de controlul judiciar

Avocatul celor doi, Eugen Vidineac, consideră că această decizie este firească după toate anchetele în care au fost vizați. Apărarea susține că întreg rechizitoriul a fost compromis încă de la început din cauza problemelor în administrarea probelor, iar decizia de astăzi restabilește libertatea clienților săi. Totodată, instanța a stabilit ca statul român să suporte toate cheltuielile judiciare aferente acestei proceduri.

„Această decizie vine în continuarea unui moment juridic esențial anterior, când rechizitoriul a fost respins din cauza unor vicii grave de procedură și a unor probleme în administrarea probelor. Hotărârea de astăzi consolidează această evoluție, întărind ideea că dosarul, așa cum a fost construit de acuzare, a fost compromis fundamental încă de la început”, a declarat Eugen Vidineac pentru Libertatea.

Cum a fost corectată ancheta

Avocatul a subliniat că măsura de astăzi confirmă faptul că libertatea nu poate fi îngrădită fără un temei solid. După ani de zile în care au fost sub diverse forme de arest sau control, instanțele au început să îndrepte erorile sistematice din modul în care DIICOT a gestionat cauza.

„Această decizie confirmă ceea ce am susținut constant încă de la început. Dosarul a fost construit pe proceduri profund viciate și pe probe discutabile. Respingerea anterioară a rechizitoriului nu a fost un incident izolat, ci reflectă probleme sistemice în modul în care a fost gestionată această cauză. Hotărârea de astăzi restabilește un principiu fundamental: libertatea nu poate fi restrânsă fără temei juridic solid. După aproape patru ani, instanțele încep să corecteze ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a afirmat Eugen Vidineac pentru .

Care este istoricul acuzațiilor fraților Tate

prima dată în decembrie 2022, sub acuzații grave de trafic de persoane, viol și spălare de bani. După luni petrecute în arest preventiv și la domiciliu, aceștia au fost trimiși în judecată în iunie 2023. Totuși, în noiembrie 2024, dosarul a fost trimis înapoi la procurori pentru corectarea unor erori majore. În 2025, deși se aflau încă sub control judiciar, frații Tate au părăsit România pentru Statele Unite.

Acest caz a depășit granițele României, existând informații despre intervenții ale oficialilor americani în favoarea lor. Presa a relatat despre discuții purtate de Richard Grenell, un apropiat al lui Donald Trump, fapt ce a provocat tensiuni politice la București între liderii guvernului.