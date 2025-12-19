B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor

Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor

Selen Osmanoglu
19 dec. 2025, 11:42
Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Amenzi false și dispozitive „blocate”, noua metodă de fraudă
  2. Redirecționare către site-uri false de plată
  3. Avertisment ferm al autorităților
  4. Recomandări pentru utilizatori

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra apariției mai multor pagini și mesaje false în mediul online, care folosesc în mod fraudulos numele și elementele de identitate vizuală ale DNSC sau ale Poliției Române. Scopul atacatorilor este de a induce panică și de a convinge utilizatorii să plătească amenzi fictive sau să ofere date sensibile.

Amenzi false și dispozitive „blocate”, noua metodă de fraudă

Potrivit unui anunț publicat joi pe pagina oficială de Facebook a DNSC, infractorii cibernetici lansează campanii de tip fraudă online, prin care utilizatorii sunt informați în mod fals că ar fi primit o amendă din partea Poliției Române sau a DNSC.

Mesajele transmit că dispozitivul ar fi fost blocat ca urmare a accesării repetate a unor site-uri cu conținut ilegal și includ un presupus număr de caz, care nu există în realitate. Totul este conceput pentru a crea panică și a forța utilizatorul să reacționeze rapid.

Redirecționare către site-uri false de plată

Experții DNSC atrag atenția că, după afișarea notificării false, utilizatorul este redirecționat către un portal de plată care afișează logo-ul Directoratului sau al Poliției Române. Acolo sunt solicitate datele cardului bancar.

Pentru „deblocarea” dispozitivului și evitarea unor presupuse consecințe legale, utilizatorilor li se cere să achite o amendă care poate varia între 1.250 și 2.500 de lei, într-un termen foarte scurt, de regulă două ore.

Avertisment ferm al autorităților

DNSC subliniază că autoritățile române nu blochează dispozitive și nu solicită plata amenzilor prin pop-up-uri, pagini web sau sub presiunea timpului.

„Orice astfel de notificare trebuie ignorată și raportată, pentru a preveni ca alți cetățeni de bună-credință să devină victime”, avertizează reprezentanții Directoratului.

Recomandări pentru utilizatori

În acest context, DNSC recomandă:

  • să nu efectuați plăți în urma unor astfel de mesaje;
  • să evitați accesarea linkurilor suspecte, ferestrelor pop-up sau reclamelor alarmante;
  • să verificați autenticitatea notificărilor primite de la autorități prin canale oficiale separate;
  • să nu introduceți date personale sau bancare pe site-uri care solicită plata unor amenzi.
  • Ce trebuie să faceți dacă ați fost victima fraudei

Dacă ați interacționat cu un astfel de mesaj și ați oferit date sensibile, experții recomandă schimbarea imediată a parolelor, actualizarea sistemului de operare și a aplicațiilor, precum și utilizarea unui program antivirus actualizat.

Astfel de incidente pot fi raportate la DNSC la numărul de telefon 1911 sau prin completarea formularului disponibil pe platforma pnrisc.dnsc.ro.

