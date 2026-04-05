Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj plin de emoție și solidaritate pentru Mircea Lucescu, după ce acesta a ajuns în stare gravă la spital, în comă indusă. Reprezentanții fotbalului românesc au vorbit despre momentele în care sportul trece în plan secund, iar lupta pentru viață devine cea mai importantă.

„Singura victorie este cea a vieții”

Federația Română de Fotbal a subliniat impactul uriaș pe care îl are Mircea Lucescu asupra fotbalului românesc și nu numai.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial”, a transmis FRF, pe pagina de .

„Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, a adăugat.

Context

Potrivit unui comunicat transmis de Spitalul Universitar de Urgență București, duminică dimineață, starea lui Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, s-a deteriorat rapid după infarctul suferit vineri.

Medicii au decis transferul acestuia în secția de Terapie Intensivă pe parcursul nopții, unde a fost plasat în comă indusă.

La unitatea medicală au ajuns soția sa, Neli, dar și nepoata sa, Marilu. De asemenea, Răzvan Lucescu este așteptat în țară în cursul nopții, urmând să revină de urgență la București după meciul echipei sale, PAOK FC, cu Panathinaikos FC.