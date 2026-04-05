B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
FRF, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, aflat în comă indusă: „Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră!”

Selen Osmanoglu
05 apr. 2026, 15:19
Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. „Singura victorie este cea a vieții”
  2. Context

Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj plin de emoție și solidaritate pentru Mircea Lucescu, după ce acesta a ajuns în stare gravă la spital, în comă indusă. Reprezentanții fotbalului românesc au vorbit despre momentele în care sportul trece în plan secund, iar lupta pentru viață devine cea mai importantă.

„Singura victorie este cea a vieții”

Federația Română de Fotbal a subliniat impactul uriaș pe care îl are Mircea Lucescu asupra fotbalului românesc și nu numai.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial”, a transmis FRF, pe pagina de Facebook.

„Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, a adăugat.

Context

Potrivit unui comunicat transmis de Spitalul Universitar de Urgență București, duminică dimineață, starea lui Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, s-a deteriorat rapid după infarctul suferit vineri.

Medicii au decis transferul acestuia în secția de Terapie Intensivă pe parcursul nopții, unde a fost plasat în comă indusă.

La unitatea medicală au ajuns soția sa, Neli, dar și nepoata sa, Marilu. De asemenea, Răzvan Lucescu este așteptat în țară în cursul nopții, urmând să revină de urgență la București după meciul echipei sale, PAOK FC, cu Panathinaikos FC.

Tags:
Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”