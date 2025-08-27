Veganii, cei care nu consumă preparate alimentare de origine animală vor avea un motiv de bucurie. Fripturile, la grătar sau la tigaie, nu le vor mai fi interzise datorită unei descoperiri revoluționare a cercetătorilor.

Ce au descoperit cercetătorii

din Singapore lucrează la dezvoltarea unei alternative vegetariene la , folosind microalge și soia. Rezultatele obținute de cercetătorii din cadrul campusului Tumcreate din Singapore, afiliat Universității Tehnice din München, sunt promițătoare. Iar acest lucru îi face pe vegani să spere că vor putea consuma, în curând, fripturi preparate la grătar sau la cuptor.

Stefan Guldin, co-director științific al proiectului Proteins4Singapore, a declarat că microalgele conțin chiar 60–70% proteină și sunt ideale pentru medii urbane. Aici spațiul destinat culturilor agricole este foarte limitat, conform unui articol publicat de revista Nature, citat de .

Cercetătorii au extrase proteinele din alge, analizându-le pentru gust și proprietăți structurale. Ei s-au concentrat pe modul în care acestea se auto-asamblează pentru a crea textura și senzația de gust asemănătoare cărnii.

Un proiect care va schimba obiceiurile alimentare

Stefan Guldin a precizat că acest proiect de cercetare, dezvoltat în , combină știința aimentară cu sustenabilitatea. El a spus că obiectivul este de a furniza produse pe bază de plante, cu atribute senzoriale similare celor ale cărnii de proveniență animală. Profesorul Guldin a precizat că acest proiect îi este cu atât mai apropiat cu cât el însuși este vegetarian.

„Munca noastră combină știința alimentară cu sustenabilitatea. Ne dorim să oferim produse pe bază de plante cu atribute senzoriale egale sau superioare cărnii. Fiind vegetarian de peste 15 ani, acest proiect îmi este foarte apropiat”, a spus Guldin.

Prin acest proiect este evidențiată importanța științei alimentare interdisciplinare în contextul necesității reducerii impactului pe care îl are consumul de carne asupra mediului. Cercetătorii concep, astfel, alternative proteice sănătoase și sustenabile.

Odată cu dezvoltarea noilor preparate alimentate similare cărnii, este așteptată și reacția conspiraționiștilor, Se știe că aceștia folosesc aproape orice pentru a promova teorii controversate, menite să introducă panică în rândul comunităților și să pună la îndoială rezultatele științei.