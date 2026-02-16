Fructele de vară au apărut surprinzător pe tarabele unor piețe din Constanța, chiar dacă ne aflăm în plină iarnă. Pepenii și cireșele, asociate în mod obișnuit cu lunile călduroase, ies în evidență imediat printre produsele specifice sezonului rece. Aspectul lor proaspăt și culorile vii atrag atenția trecătorilor.

Vânzătorii explică faptul că fructele sunt aduse din , unde anotimpurile sunt opuse față de cele din România. În această perioadă, țara se află în plin sezon estival, ceea ce permite recoltarea și exportul fructelor de vară către piețele din Europa.

Câți bani trebuie să scoată din buzunar românii pentru fructele de vară

O tarabă de pe strada Dobrilă Eugeniu a devenit, în aceste zile, un punct care atrage privirile constănțenilor. Oferta neobișnuită pentru luna februarie îi face pe mulți trecători să se oprească și să privească mai atent produsele expuse.

Natura încă nu dă semne clare de primăvară, iar ghioceii lipsesc din peisaj. Cu toate acestea, pe tejghea și-au făcut loc fructe care trimit cu gândul direct la vară. Pepenii și cireșele, cu aspect proaspăt și culori intense, ies imediat în evidență. Mulți trecători se opresc să le privească, măcar din curiozitate.

Prețurile, însă, sunt pe măsura distanței de la care au fost aduse. costă 150 de lei, iar pepenele este vândut cu 20,90 lei kilogramul, notează cancan.ro.

Comercianții explică aceste sume prin costurile mari de transport, depozitarea în condiții speciale și taxele de import, care cresc considerabil prețul final. Chiar dacă fructele arată apetisant, cei mai mulți clienți spun că preferă să aștepte sezonul românesc, când produsele vor fi mai accesibile.