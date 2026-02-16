B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Fructele de vară surprind românii în februarie. Câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru cireșe și pepene

Fructele de vară surprind românii în februarie. Câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru cireșe și pepene

Ana Beatrice
16 feb. 2026, 22:01
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Câți bani trebuie să scoată din buzunar românii pentru fructele de vară
  2. Cine cumpără, totuși, cireșe și pepene la prețuri de iarnă

Fructele de vară au apărut surprinzător pe tarabele unor piețe din Constanța, chiar dacă ne aflăm în plină iarnă. Pepenii și cireșele, asociate în mod obișnuit cu lunile călduroase, ies în evidență imediat printre produsele specifice sezonului rece. Aspectul lor proaspăt și culorile vii atrag atenția trecătorilor.

Vânzătorii explică faptul că fructele sunt aduse din Argentina, unde anotimpurile sunt opuse față de cele din România. În această perioadă, țara se află în plin sezon estival, ceea ce permite recoltarea și exportul fructelor de vară către piețele din Europa.

Câți bani trebuie să scoată din buzunar românii pentru fructele de vară

O tarabă de pe strada Dobrilă Eugeniu a devenit, în aceste zile, un punct care atrage privirile constănțenilor. Oferta neobișnuită pentru luna februarie îi face pe mulți trecători să se oprească și să privească mai atent produsele expuse.

Natura încă nu dă semne clare de primăvară, iar ghioceii lipsesc din peisaj. Cu toate acestea, pe tejghea și-au făcut loc fructe care trimit cu gândul direct la vară. Pepenii și cireșele, cu aspect proaspăt și culori intense, ies imediat în evidență. Mulți trecători se opresc să le privească, măcar din curiozitate.

Prețurile, însă, sunt pe măsura distanței de la care au fost aduse. Un kilogram de cireșe costă 150 de lei, iar pepenele este vândut cu 20,90 lei kilogramul, notează cancan.ro.

Comercianții explică aceste sume prin costurile mari de transport, depozitarea în condiții speciale și taxele de import, care cresc considerabil prețul final. Chiar dacă fructele arată apetisant, cei mai mulți clienți spun că preferă să aștepte sezonul românesc, când produsele vor fi mai accesibile.

Cine cumpără, totuși, cireșe și pepene la prețuri de iarnă

Chiar și în aceste condiții, există constănțeni care nu rezistă tentației și aleg să cumpere câteva fructe, din curiozitate. Alții le aleg din dorința de a simți, măcar pentru câteva clipe, gustul verii în mijlocul iernii. Unii pleacă acasă cu câteva cireșe de poftă, în timp ce alții aleg o felie de pepene, considerând achiziția un mic capriciu care merită încercat.

Pentru o parte dintre cumpărători, astfel de alegeri reprezintă un răsfăț ocazional. Acest lucru se întâmplă mai ales în contextul sărbătorilor din februarie, cum este Dragobetele. Un fruct rar în acest sezon poate deveni un gest simbolic sau un cadou atipic, care surprinde prin originalitate.

Pe de altă parte, mulți privesc aceste produse ca pe un lux greu de justificat. Prețul cireșelor depășește cu mult bugetul obișnuit pentru cumpărăturile zilnice. Chiar dacă pepenele este mai accesibil, rămâne, pentru această perioadă, un produs exclusivist. În cele din urmă, pentru cei mai mulți constănțeni, aceste fructe rămân mai degrabă o curiozitate de privit decât o alegere de pus în coș.

