Fructele exotice care fac furori în Dăbuleni. Un singur pom produce și 20 de kilograme

Oltenii par să fi dat tradiția de a cultiva pepeni, la schimb, pe culturile de curmale. Pomii tropicali s-au adaptat perfect la climă, iar temperaturile caniculare răsfață din plin fructul cu orgini asiatice. Producătorii sunt cum nu se mai poate mai mulțumi. Nu doar că pomii sunt ușor de întreținut, dar unul singur este suficient pentru a produce şi 20 de kilograme de curmale.

Curmalele chinezeşti fac concurență pepenilor, chiar în patria lor, în Dăbuleni. Verile tot mai toride nu afectează pomii care le produc, ba din contră, îi ajută.

„Rezistă foarte bine la , la îngheţ. Fructifică an de an, nu are periodicitate de rodire. Are fructe care cresc şi se coc eşalonat. Nu se coc toate fructele în pomn în acelaşi timp”, a declarat Irina Titirica, doctor inginer, pentru .

„Cred că o să fie planta viitorului”

Sunt deja patru ani de când Șania Constantin cultivă pomii tropicali. Are peste 20 de astfel de plante, iar fiecare îi produce între 15 – 20 de kilograme de fructe.

„Cred că o să fie planta viitorului la noi în zonă pentru că pomii fructiferi, de exemplu nu am putut să mâncăm caise din cauza îngheţului târziu. au început să se îmbolnavească, merii la fel”, a declarat Șania Constantin – cultivator.

Un alt avantaj, pe lângă rezistența pomilor și producția mare, este și faptul că se întrețin ușor.

„Nu prea ai lucrări de executat la ei, nu sunt ca la alţi pomi. În afară de apă, eu cel puţin nu am pus nimic altceva”, a declarat Viorel Preda, cultivator.

Chiar și frunzele curmalului pot fi folosite

Fructele sunt bogate în vitamine, dar nu numai acestea sunt folosite din curmal. Din frunze se fac ceaiuri, florile sunt bune pentru miere, iar lemnul poate fi folosit pentru mobilier.

„Are un conţinut de vitamina C de zece ori mai mult decât în mere. Se folosesc şi frunzele pentru ceai”, a declarat Aurelia Diaconu, director al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cul­tura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.

„Într-un cuptor de aragaz sau într-un cuptor electric pot regla temperatura sub 100 de grade celsius şi păstrează temperatura 2,3 ore ca să se usuce. Le ambalează vidate în pungi speciale, fie în pungi mai mari păstrate la frigider şi îşi iau porţia necesară zilnică de acolo”, a declarat Alina Paraschiv, șef laborator.

Pe nisipurile de la Dăbuleni, specialiștii au aclimatizat mai multe soiuri de fructe chinezeşti.

Un kilogram din fructele cu iz asiatic costă 16 lei, iar un pom în jur de 60 de lei.