Mulți români aleg fructe și legume proaspete, locale sau bio, convinși că acestea sunt automat sigure pentru consum. Un raport actualizat pentru 2026 arată însă că realitatea este mai complicată: unele dintre cele mai populare produse conțin reziduuri de chiar și după spălare.

Analiza realizată de Environmental Working Group (EWG), pe baza datelor furnizate de United States Department of Agriculture (USDA), a inclus peste 54.000 de probe din 47 de tipuri de produse, oferind o imagine detaliată asupra contaminării alimentelor.

„Dirty Dozen”: cele mai contaminate alimente

Lista anuală „Dirty Dozen” evidențiază fructele și legumele cu cele mai ridicate niveluri de pesticide. În 2026, pe primul loc se află spanacul, urmat de alte produse consumate frecvent:

spanac

varză kale

căpșuni

struguri

nectarine

piersici

cireșe

mere

mure

pere

cartofi

afine

Potrivit raportului, aproximativ 75% dintre fructele și legumele neorganice analizate conțineau reziduuri de pesticide, iar în cazul produselor din această listă, aproape toate mostrele testate prezentau urme detectabile, scrie Click.

Important: aceste rezultate reflectă situația alimentelor după spălarea standard, ceea ce înseamnă că reziduurile nu sunt doar la suprafață.

„Clean Fifteen”: opțiuni mai sigure

Raportul evidențiază și o listă de produse cu un nivel foarte scăzut de pesticide, cunoscută ca „Clean Fifteen”:

ananas

porumb dulce

avocado

papaya

ceapă

mazăre dulce congelată

sparanghel

varză

conopidă

pepene verde

mango

banane

morcovi

ciuperci

kiwi

Aproximativ 60% dintre aceste produse nu au prezentat deloc reziduuri detectabile, fiind considerate alegeri mai sigure chiar și în varianta neorganică.

De ce unele alimente sunt mai contaminate

Diferențele țin în mare parte de structura produselor. Fructele și legumele cu coajă groasă, precum avocado sau ananasul, sunt mai bine protejate de substanțele chimice. În schimb, cele cu frunze sau coajă subțire, precum spanacul sau căpșunile, rețin mai ușor pesticidele.

Raportul ia în calcul mai mulți factori, precum frecvența pesticidelor, numărul de substanțe identificate, concentrația și nivelul de toxicitate.

Un aspect nou în 2026 este atenția acordată pesticidelor din categoria PFAS, cunoscute drept „substanțe chimice permanente”, care pot avea efecte asupra sănătății pe termen lung.

Cum faci alegeri mai inteligente

Specialiștii spun că aceste informații nu ar trebui să creeze panică, ci să ajute la decizii mai bune:

alege produse bio pentru alimentele din „Dirty Dozen”;

consumă fără griji majore produsele din „Clean Fifteen”;

spală bine fructele și legumele;

diversifică alimentația pentru a reduce expunerea.

Fructele și legumele rămân esențiale pentru o dietă sănătoasă, însă modul în care le alegem poate face diferența între un consum sigur și unul cu riscuri ascunse.