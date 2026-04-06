Mulți români aleg fructe și legume proaspete, locale sau bio, convinși că acestea sunt automat sigure pentru consum. Un raport actualizat pentru 2026 arată însă că realitatea este mai complicată: unele dintre cele mai populare produse conțin reziduuri de pesticide chiar și după spălare.
Analiza realizată de Environmental Working Group (EWG), pe baza datelor furnizate de United States Department of Agriculture (USDA), a inclus peste 54.000 de probe din 47 de tipuri de produse, oferind o imagine detaliată asupra contaminării alimentelor.
Lista anuală „Dirty Dozen” evidențiază fructele și legumele cu cele mai ridicate niveluri de pesticide. În 2026, pe primul loc se află spanacul, urmat de alte produse consumate frecvent:
Potrivit raportului, aproximativ 75% dintre fructele și legumele neorganice analizate conțineau reziduuri de pesticide, iar în cazul produselor din această listă, aproape toate mostrele testate prezentau urme detectabile, scrie Click.
Important: aceste rezultate reflectă situația alimentelor după spălarea standard, ceea ce înseamnă că reziduurile nu sunt doar la suprafață.
Raportul evidențiază și o listă de produse cu un nivel foarte scăzut de pesticide, cunoscută ca „Clean Fifteen”:
Aproximativ 60% dintre aceste produse nu au prezentat deloc reziduuri detectabile, fiind considerate alegeri mai sigure chiar și în varianta neorganică.
Diferențele țin în mare parte de structura produselor. Fructele și legumele cu coajă groasă, precum avocado sau ananasul, sunt mai bine protejate de substanțele chimice. În schimb, cele cu frunze sau coajă subțire, precum spanacul sau căpșunile, rețin mai ușor pesticidele.
Raportul ia în calcul mai mulți factori, precum frecvența pesticidelor, numărul de substanțe identificate, concentrația și nivelul de toxicitate.
Un aspect nou în 2026 este atenția acordată pesticidelor din categoria PFAS, cunoscute drept „substanțe chimice permanente”, care pot avea efecte asupra sănătății pe termen lung.
Specialiștii spun că aceste informații nu ar trebui să creeze panică, ci să ajute la decizii mai bune:
Fructele și legumele rămân esențiale pentru o dietă sănătoasă, însă modul în care le alegem poate face diferența între un consum sigur și unul cu riscuri ascunse.