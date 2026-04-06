B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile

Selen Osmanoglu
06 apr. 2026, 14:17
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. „Dirty Dozen”: cele mai contaminate alimente
  2. „Clean Fifteen”: opțiuni mai sigure
  3. De ce unele alimente sunt mai contaminate
  4. Cum faci alegeri mai inteligente

Mulți români aleg fructe și legume proaspete, locale sau bio, convinși că acestea sunt automat sigure pentru consum. Un raport actualizat pentru 2026 arată însă că realitatea este mai complicată: unele dintre cele mai populare produse conțin reziduuri de pesticide chiar și după spălare.

Analiza realizată de Environmental Working Group (EWG), pe baza datelor furnizate de United States Department of Agriculture (USDA), a inclus peste 54.000 de probe din 47 de tipuri de produse, oferind o imagine detaliată asupra contaminării alimentelor.

„Dirty Dozen”: cele mai contaminate alimente

Lista anuală „Dirty Dozen” evidențiază fructele și legumele cu cele mai ridicate niveluri de pesticide. În 2026, pe primul loc se află spanacul, urmat de alte produse consumate frecvent:

  • spanac
  • varză kale
  • căpșuni
  • struguri
  • nectarine
  • piersici
  • cireșe
  • mere
  • mure
  • pere
  • cartofi
  • afine

Potrivit raportului, aproximativ 75% dintre fructele și legumele neorganice analizate conțineau reziduuri de pesticide, iar în cazul produselor din această listă, aproape toate mostrele testate prezentau urme detectabile, scrie Click.

Important: aceste rezultate reflectă situația alimentelor după spălarea standard, ceea ce înseamnă că reziduurile nu sunt doar la suprafață.

„Clean Fifteen”: opțiuni mai sigure

Raportul evidențiază și o listă de produse cu un nivel foarte scăzut de pesticide, cunoscută ca „Clean Fifteen”:

  • ananas
  • porumb dulce
  • avocado
  • papaya
  • ceapă
  • mazăre dulce congelată
  • sparanghel
  • varză
  • conopidă
  • pepene verde
  • mango
  • banane
  • morcovi
  • ciuperci
  • kiwi

Aproximativ 60% dintre aceste produse nu au prezentat deloc reziduuri detectabile, fiind considerate alegeri mai sigure chiar și în varianta neorganică.

De ce unele alimente sunt mai contaminate

Diferențele țin în mare parte de structura produselor. Fructele și legumele cu coajă groasă, precum avocado sau ananasul, sunt mai bine protejate de substanțele chimice. În schimb, cele cu frunze sau coajă subțire, precum spanacul sau căpșunile, rețin mai ușor pesticidele.

Raportul ia în calcul mai mulți factori, precum frecvența pesticidelor, numărul de substanțe identificate, concentrația și nivelul de toxicitate.

Un aspect nou în 2026 este atenția acordată pesticidelor din categoria PFAS, cunoscute drept „substanțe chimice permanente”, care pot avea efecte asupra sănătății pe termen lung.

Cum faci alegeri mai inteligente

Specialiștii spun că aceste informații nu ar trebui să creeze panică, ci să ajute la decizii mai bune:

  • alege produse bio pentru alimentele din „Dirty Dozen”;
  • consumă fără griji majore produsele din „Clean Fifteen”;
  • spală bine fructele și legumele;
  • diversifică alimentația pentru a reduce expunerea.

Fructele și legumele rămân esențiale pentru o dietă sănătoasă, însă modul în care le alegem poate face diferența între un consum sigur și unul cu riscuri ascunse.

Tags:
Ultima oră
16:02 - ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
15:59 - Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
15:54 - Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
15:34 - iPhone 17 Pro Max, direct în spațiu! Cum a ajuns un telefon să fie acceptat de NASA în misiunea Artemis II
15:34 - Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
15:33 - Poliția Română călătorește mult și scump. Bilete de avion de 300.000 de euro, comandate de Inspectoratul General
15:28 - Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
15:03 - Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar
15:00 - Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
14:59 - Scandal uriaș la Survivor România. Aris Eram și Gabi Tamaș au intrat în conflict: „Ești tâmpit?”