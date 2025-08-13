Fructul toamnei, aliat al sănătății. Ce nu ar trebui să îți lipsească din alimentație

Odată cu toamna, vine și perioada…gutuilor. Dulce și parfumat, acest fruct poate avea beneficii semnficative asupra sănătății.
Gutuile sunt cultivate încă din Antichitate în regiunile mediteraneene și asiatice. În trecut, erau considerate fructe ale prosperității și sănătății. Ele au o mulțime de beneficii asupra sănătății, conform Click.
Aceste fructe au un conținut ridicat de vitamina C, esențială pentru întărirea sistemului imunitar și pentru protecția împotriva infecțiilor
De asemenea, vitamina C stimulează și producția de colagen, esențială pentru sănătatea pielii, părului și unghiilor.
Gutuile, bogate în fibre, sprijină digestia, previn constipația și ajută la menținerea unui tranzit intestinal sănătos.
Pe lângă cele menționate mai sus, gutuile aduc și următoarele beneficii:
De menționat este și faptul că gutuile au efecte benefice externe. Ceaiul din frunze sau coji este folosit tradițional pentru calmarea durerilor de gât și reducerea tusei.
Mai mult, pulpa fiartă aplicată local ajută la hidratarea pielii uscate și la calmarea iritațiilor.
Gutuile pot fi gătite astfel: