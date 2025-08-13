Fructul toamnei, aliat al sănătății. Ce nu ar trebui să îți lipsească din alimentație

Odată cu , vine și perioada…gutuilor. Dulce și parfumat, acest poate avea beneficii semnficative asupra sănătății.

Despre fructul prosperității

Gutuile sunt cultivate încă din Antichitate în regiunile mediteraneene și asiatice. În trecut, erau considerate fructe ale prosperității și sănătății. Ele au o mulțime de beneficii asupra sănătății, conform .

Aceste fructe au un conținut ridicat de vitamina C, esențială pentru întărirea sistemului imunitar și pentru protecția împotriva infecțiilor

De asemenea, vitamina C stimulează și producția de colagen, esențială pentru sănătatea pielii, părului și unghiilor.

Gutuile, bogate în fibre, sprijină digestia, previn constipația și ajută la menținerea unui tranzit intestinal sănătos.

Beneficii diverse

Pe lângă cele menționate mai sus, gutuile aduc și următoarele beneficii:

Sunt o sursă de antioxidanți și polifenoli: reduc inflamațiile, luptă împotriva radicalilor liberi și scad riscul bolilor cronice, precum bolile cardiovasculare sau anumite tipuri de cancer;

Sunt o sursă de potasiu: menține tensiunea arterială în limite normale și susține sănătatea inimii;

Sunt o sursă de cupru și fier: sprijină formarea celulelor roșii și previn anemia.

De menționat este și faptul că gutuile au efecte benefice externe. Ceaiul din frunze sau coji este folosit tradițional pentru calmarea durerilor de gât și reducerea tusei.

Mai mult, pulpa fiartă aplicată local ajută la hidratarea pielii uscate și la calmarea iritațiilor.

Cum se consumă

Gutuile pot fi gătite astfel: