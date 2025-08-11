Paul Surugiu – Fuego a transmis pe Facebook un mesaj plin de nostalgie, la 96 de ani de la nașterea marii actrițe Tamara Buciuceanu Botez, vorbind despre amintiri prețioase și importanța de a onora artiștii români de geniu.

Cuprins:

Amintirea unei zile speciale

Ce lecție a lăsat Tamara Buciuceanu Botez

Amintirea unei zile speciale

În mesajul său, Fuego a povestit cum ar fi sărbătorit această zi dacă actrița ar mai fi fost printre noi.

„Ieri ar fi fost ziua ei și ar fi făcut 96 de ani și eu aș fi mers la ea cu plăcinte basarabene, flori și cadouri și am fi povestit împreună câteva ceasuri în tihnă!

Ultima oară am făcut asta în 2019, atunci când am celebrat cei 90 de ani ai săi, ai minunatei actrițe de geniu, pe care am iubit-o nespus, Tamara Buciuceanu Botez!” , a scris Fuego pe Facebook, potrivit .

Artistul a mai spus și că Tamara Buciuceanu Botez rămâne un fenomen al scenei românești, remarcabilă prin talent și personalitate.

„Ce actriță, ce fenomen al scenei românești, cu valențe impresionante, cu umor spectaculos, voce, mimică și improvizație, dar și cu o capacitate impresionantă de a ține audiența în mână. Mi-e dor de ea!”, a mai spus acesta potrivit sursei citate.

Ce lecție a lăsat Tamara Buciuceanu Botez

Fuego a transmis și un mesaj despre necesitatea de a păstra vie marilor .

„E necesar să ne amintim de acești actori, să-i prețuim. Chiar doamna Tamara îmi spunea, la un moment dat, că tot ce a făcut a fost să-și pună priceperea pe scenă.

N-a căutat laude, dar este un simbol românesc, unul care a ars pe scenă și care lasă în urma sa o bogăție enormă, greu de repetat și inutil de înlocuit. Iubiți-o!”, a mai scris acesta.